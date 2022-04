Landkreis Vorpommern-Rügen: Kein sofortiges Berufsverbot für ungeimpfte Pflegekräfte

Bergen/Stralsund

Seit dem 16. März gilt in Deutschland die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegeberufen müssen ab sofort gegen das Coronavirus geimpft sein, einen Genesenennachweis vorlegen oder ein Attest zeigen, dass sie nicht geimpft werden können. Ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitssektor könnten Konsequenzen drohen. Die Ämter dürfen Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängen.

Wir haben beim Landkreis Vorpommern-Rügen nachgefragt, wie die Situation in der Region ist. Der Landkreis hatte eine digitale Plattform aufgelegt, bei der die entsprechenden Unternehmen ihre ungeimpften Mitarbeiter angeben müssen.

Über 800 Personen im Gesundheitswesen ungeimpft

Im Landkreis fallen ca. 1.800 Unternehmen unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht, heißt es vom Landkreis. Es gibt ausschließlich Meldung über Nichtgeimpfte, da für Unternehmen, in denen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft sind, keine Fehlmeldungspflicht besteht. Nur bei fehlendem, unvollständigem oder ungültigem Nachweis erfolgt über die Meldeplattform eine Mitteilung durch den Arbeitgeber an das Gesundheitsamt.

„200 Unternehmen haben bisher Meldungen abgegeben – diese Zahl kann sich jedoch noch verändern, durch beispielsweise den Genesenenstatus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, informiert Sandra Lehmann vom Landkreis. „Hinzu kommen 80 Meldungen von externen Dienstleistern wie z. B. Reinigungsunternehmen, die in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen tätig sind.“

Ermessensentscheidung mit Einzelfallprüfung

Bisher sind es im Landkreis Vorpommern-Rügen 825 nichtgeimpfte Personen, die von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen gemeldet wurden – auch diese Zahl wird sich durch den Genesenenstatus etc. noch verändern. „Nach der Meldung wird es zunächst ein Aufforderungsschreiben an den Beschäftigten durch die Gesundheitsämter mit einer Fristsetzung zur Antwort geben“, so Sandra Lehmann. „Momentan werden im Kreis wie im gesamten Land Nachweise angefordert, in denen darum gebeten wird, Impf-, Genesenen- oder Kontraindikationsnachweise einzureichen. Im Anschluss erfolgen eine Prüfung und ggf. ein Anhörungsverfahren.“

Landrat: Versorgungssicherheit hat Vorrang

Am Ende dieses mehrwöchigen Prozesses erfolgt eine einzelfallabhängige Ermessensentscheidung. Kein ungeimpfter Beschäftigter in einer Pflege- oder Gesundheitseinrichtung erhält ein sofortiges Beschäftigungsverbot, betont Lehmann. Bezüglich der Ermessensausübung sind sich Landrat Dr. Stefan Kerth und Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes einig: „Die Versorgungssicherheit in den Einrichtungen und Unternehmen des Gesundheits- und Pflegebereichs steht im Vordergrund. Es kann nicht von Nutzen sein, das System lahmzulegen.“

Von Anne Ziebarth