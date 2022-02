Ribnitz-Damgarten

Die Impfpflicht soll kommen, zumindest im medizinischen und pflegerischen Bereich. Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind das etwa 1800 Einrichtungen, in denen die Mitarbeiter künftig gegen das Coronavirus geimpft sein müssen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat über sein Gesundheitsamt die Betriebe jetzt über die Regelungen informiert. Das Problem dabei: Offenbar weiß noch niemand, was beispielsweise getan werden soll, wenn sich jemand nicht an das Gesetz hält. Denn die sogenannten Durchführungsbestimmungen fehlen bislang.

Stattdessen streiten sich die Parteien auf Bundesebene noch immer um die Impfpflicht in der Medizin und in der Pflege. Vereinzelt verabschieden sich manche bereits davon. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) kündigte an, dass in seinem Bundesland großzügigste Übergangsregelungen angewendet werden sollen, was einer Aussetzung der Impfpflicht gleichkommt. Und die ist eigentlich ein Bundesgesetz.

Nachweise müssen bis 15. März übermittelt werden

Auch aus dem Nachbarlandkreis Vorpommern-Greifswald gab es kritische Töne. Man könne die Impfpflicht dort nicht durchsetzen. Das Problem: Das Gesundheitsamt des Landkreises könne die Impfpflicht nicht durchsetzen bzw. kontrollieren, weil die personellen Kapazitäten fehlen. Das Gesundheitsamt sei durch die bisherigen Aufgaben in der Corona-Pandemie bereits ausgelastet.

Auch vom Landkreis Vorpommern-Rügen hieß es zuletzt, dass eine Kontrolle nicht möglich sei. Dennoch versucht die Behörde, den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. „Trotz aktueller, ambivalenter Einschätzungen der Impfpflicht auf politscher Ebene muss die Umsetzung gut vorbereitet sein. Die Einrichtungen müssen rechtzeitig wissen, was auf sie zukommt, alles andere halte ich für unverantwortlich. Mir ist daher sehr daran gelegen, dass wir hier klar und frühzeitig kommunizieren“, teilte Landrat Dr. Stefan Kerth mit.

Ab dem 16. März gilt die Impfpflicht. Bis zum 15. März müssen die Mitarbeiter der betroffenen Einrichtungen entsprechende Nachweise vorlegen, also entweder einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder eine ärztlich ausgestellte Impfbefreiung. Werden diese Nachweise nicht geliefert, sind die Betriebe verpflichtet, die entsprechenden Mitarbeiter dem Gesundheitsamt zu melden.

Patienten könnten nicht mehr versorgt werden

Aber was bedeutet die Impfpflicht für die Unternehmen? „Ich habe gerade eine Mitarbeiterin verabschiedet, die uns wegen der Impfpflicht verlassen hat“, sagt Matthias Krug, als wir ihn am Telefon erreichen. Der Chef des Aktiv-Pflege-Service in Ribnitz-Damgarten ist ganz und gar nicht glücklich mit dem neuen Gesetz. 90 Prozent seiner Mitarbeiter seien zwar geimpft. Würde er die restlichen zehn Prozent jedoch verlieren, hätte das bereits gravierende Auswirkungen. „60 Patienten könnten dann nicht mehr versorgt werden. Dafür haben wir die Kraft nicht“, sagt Krug. Die Pflegeverträge müssten dann gekündigt werden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Krug plädiere für das Impfen, spricht sich aber gegen eine Impfpflicht aus. Die sei seiner Meinung nach nur legitimiert, wenn es Impfstoffe gebe, die eine sogenannte sterile Immunität bewirken. Das bedeutet, der Impfschutz ist so hoch, dass es gar nicht erst zu einer Infektion kommt. Das sei jedoch mit den gängigen Impfstoffen nicht der Fall.

Für die aktuellen Impfstoffe würden ihm außerdem mittlerweile die Argumente ausgehen, da die Wirksamkeit mit weiteren Virusvarianten sinke. Krug fordert deshalb, dass die vorhandenen Impfstoffe – wie beispielsweise beim Influenza-Impfstoff – an die aktuellen Virenvarianten angepasst werden, um die Wirksamkeit wieder zu erhöhen.

Vorgehen noch unklar

Die Frage, die im Raum steht: Was passiert eigentlich, wenn ein Mitarbeiter die Nachweise nicht erbringen kann? Dafür fehlen die Vorgaben. „Wir warten auf die Durchführungsbestimmungen“, sagt Christina Preußler, Leiterin des Pflegedienstes der Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten. Noch habe sich die kommende Impfpflicht nicht auf das Krankenhaus ausgewirkt. Kündigungen habe es keine gegeben.

Die Impfquote unter den Mitarbeitern sei hoch. Der neue, protein-basierte Impfstoff des Herstellers Novavax könne die Quote noch steigern. Der Impfstatus aller Mitarbeiter sei erfasst worden. „Und wir bieten weiterhin Impfungen an“, sagt Christina Preußler. Die Bewertung der Impfpflicht sei schwierig. Einerseits sollen Patienten geschützt werden. „Es darf aber auch nicht das ganze Gesundheitssystem zusammenbrechen.“ Denn genau das sollte in der Pandemie ja verhindert werden.

Von Robert Niemeyer