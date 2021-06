Landtagsabgeordneter Eifler: Das sagt er zu seinem Abschied

Barth/Stralsund/Steinhagen

Der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises 25, der 66-jährige Dietmar Eifler, wird bei der bevorstehenden Landtagswahl nicht mehr kandidieren. Der Wahlkreis umfasst die Ämter Barth, Niepars, Altenpleen, Steinhagen und das nordwestliche Stadtgebiet von Stralsund.

Nach zwei Legislaturperioden will sich der Politiker nun in Abstimmung mit seiner Familie aus der aktiven Landespolitik zurückziehen, um sich fortan der ehrenamtlichen Tätigkeit in verschiedenen Vereinen, so zum Beispiel dem Kreisdiakonischen Werk und dem Förderverein der Stralsunder Hochschule, widmen.

Mit 71 noch Landtag?

Theoretisch hätte der Politiker noch weiter im Landtag wirken können, doch zum Ende der nächsten Legislaturperiode würde er 71 Jahre alt sein. „Da überlegt man sich genau, ob man noch ständig zwischen Wahlkreis und Landeshauptstadt unterwegs sein möchte“, so sein Hauptmotiv.

Als sein CDU-Vorgänger Mathias Löttge 2011 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte, trat man an den damaligen Bürgermeister von Steinhagen und Fachgebietsleiter Verkehrsangelegenheiten beim Landkreis heran, um ihn als Nachfolger zu gewinnen. Nach reiflicher Überlegung sagte er zu und gewann das Mandat des Wahlkreises. Parallel führte er seine seit 1994 ausgeübte ehrenamtliche Bürgermeistertätigkeit im Heimatort Steinhagen bis 2019 weiter.

Es habe ihm sehr genutzt, auf diese Weise kommunal vernetzt und so über die Probleme an der Basis informiert zu sein, so seine Überzeugung. „Man hat ja vorher überhaupt keine Ahnung, auf was man sich mit einem Landtagsmandat einlässt“, räumt er rückblickend ein, und meint dabei vor allem die hohe Verantwortung, den Erwartungen der Wähler gerecht zu werden.

Vertrauen schaffen und lernen

Auch sei ein Landtagsmandat allein kein Automatismus für eine erfolgreiche politische Tätigkeit. „Man braucht schon zwei Wahlperioden, um richtig in der Landespolitik anzukommen.“ Zum einen müsse man eine gute Vertrauensbasis zu den Abgeordneten der eigenen und anderer Fraktionen schaffen und zum anderen wichtige Kontakte in die Ministerien und deren Fachbereiche knüpfen.

Die erste Legislaturperiode im Landtag sieht Dietmar Eifler deshalb als kontinuierlichen Lernprozess, obwohl er auch schon während dieser Zeit die Landespolitik maßgeblich mitprägte. So wurde er aufgrund seiner beruflichen und kommunalpolitischen Erfahrungen als Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Bau und Tourismus eingesetzt, wurde Mitglied im Ausschuss für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung sowie im Finanzausschuss. Seine eigene Fraktion machte ihn zum Sprecher für Verkehrs-, Hafen- und Energiepolitik sowie Haushalt.

Pandemie war schlimmste Erfahrung

Doch diese Verantwortungsvielfalt hätte auch die Möglichkeit eingeräumt, in den Gremien neben den Interessen des Landes auch das Wohl seines Wahlkreises zu vertreten.

Die Corona-Pandemie sei die schlimmste Erfahrung, die Dietmar Eifler während seiner zehn Jahre im Landtag machen musste. „Die Lebensverhältnisse werden brutal eingeschränkt, wir müssen schweren Herzens immer wieder zwischen den Interessen der Wirtschaft, des Tourismus und der Gesundheit der Menschen abwägen.“

Einsatz für die Darß-Bahn

Als eines der eindrucksvollsten Erlebnisse wird er die Entscheidung für die Darßbahn und ihre Weiterführung bis nach Prerow in der Erinnerung behalten, versicherte der scheidende Landtagsabgeordnete. Während die Bürgerinitiative „Keine Bahn ist keine Lösung“ mit spektakulären Aktivitäten vor Ort auf sich aufmerksam machte, habe Dietmar Eifler im Hintergrund bei den entscheidenden Stellen wichtige Überzeugungsarbeit geleistet. Er habe von Anfang an viel Herzblut in das Vorhaben, das im dreistelligen Millionenbereich liegt, fließen lassen, versichert er.

Dietmar Eifler möchte allen Wählern sowie den Partnern in Politik, Wirtschaft und Verwaltungen für die gute Zusammenarbeit danken. In besonderer Erinnerung bleiben ihm seine langjährige, leider Anfang dieses Jahres verstorbene Büroleiterin Angela Kandera sowie ihre seit 2019 tätige Nachfolgerin Karin Schmidt, versichert er. „Es waren interessante und fruchtbare zehn Jahre, auf die ich dankbar und demütig zurückblicken werde.“

Als neue CDU-Direktkandidatin für den Landtagswahlkreis 25 wird sich am 26. September die in einer regionalen Amtsverwaltung tätige Susanna Masur dem Votum der Wähler stellen.

Von Volker Stephan