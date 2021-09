Ribnitz-Damgarten/Barth

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Im Vorfeld stellen wir die Direktkandidaten im OZ-Verbreitungsgebiet Ribnitz-Damgarten vor. Im Barther Wahlkreis 25 tritt Dr. Frank Ziller aus Ribnitz-Damgarten für die Freien Wähler an.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich möchte mich an möglichen Veränderungen an der Kommunalpolitik direkt beteiligen und nicht nur auf dem Sofa sitzend kommentieren.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Ich bin seit 20 Jahren aktiv in der Kommunalpolitik, unter anderem als Kreistagsmitglied, Mitglied des Umweltausschusses und Fraktionsmitglied in der Fraktion Freie Wähler.

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Aus meiner Sicht als Ausschussmitglied Umweltschutz das Management der braunen Abfalltonne, denn hier kommt die Trennung zwischen Haushaltsbiomüll und anderem Biomüll aus zum Beispiel Kleingärten auf uns zu.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Der Personennahverkehr als für den Benutzer kostenfreien Busverkehr ist anzustreben und förderwürdig. Hierzu gibt es bereits Beispiele auf kommunaler Ebene. Dieses Projekt würde den individuellen Personenverkehr erheblich einschränken.

Zur Person Name: Dr. Frank Ziller Alter: 71 Wohnort: Ribnitz-Damgarten Beruf: Schiffsingenieur Rente Familienstand: verwitwet Lieblingshobby: Malen, Gartenarbeit

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Die Vermarktung der Grundstücke ist aus dem freien Markt zu nehmen, so dass Mietpreise in den Städten auf ein für alle erschwingbares Niveau gebracht wird. Eine Vergleichsmiete mit Durchschnittswerten muss zur Mietobergrenze erklärt werden.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Die Unterstützung der Landkreise in ihren Projekten, zum Beispiel in der Infrastrukturentwicklung. Und das mit Kompetenz und entsprechenden Finanzhilfen.

Von Robert Niemeyer