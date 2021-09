Ribnitz-Damgarten

Die OZ Ribnitz-Damgarten stellt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen am 26.September in ihrem Verbreitungsgebiet vor.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich bin in Mecklenburg aufgewachsen und wohne in Vorpommern. Dieses Land ist mein Land, das ich als Geograph sehr gut kenne, und dem ich mich verpflichtet fühle. Ich komme aus der Wissenschaft. Zu meinen Fächern gehören Raumordnung und Landesplanung sowie die Demographie, also Bereiche, die für eine zukunftsfähige Gestaltung unseres Bundeslandes eine Schlüsselrolle einnehmen. Diese Kompetenz gehört unmittelbar in die Landespolitik, nicht auf Umwegen, sondern direkt ins Parlament.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Seit über 20 Jahren bin ich in der Kommunalpolitik aktiv, im Kreistag von Nordvorpommern und von Vorpommern-Rügen, sowie in meiner Gemeinde. Dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gehöre ich seit 2016 an. Dort bin ich in meiner Fraktionen der Sprecher für Landwirtschaft und ländliche Räume, Landesentwicklung und Infrastruktur sowie für Religionen und Kirchen.

Zur Person Name: Dr. Wolfgang Weiß Alter: 66 Wohnort: Kreutzmannshagen in der Gemeinde Süderholz Beruf: Hochschullehrer Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Der Wahlkreis 23 ist sehr vielgestaltig. Die Probleme an der Außenküste sind andere als in der Nähe der A 20. Während die Tourismusgemeinden Gefahr laufen, dass die Natur überlastet wird, stirbt im Binnenland die elementare Infrastruktur, ist die öffentliche Daseinsvorsorge kaum noch gesichert. Unsere Kinder sind davon besonders betroffen. Es geht dabei nicht nur um die Länge der Schulwege, sondern auch um Sport und Kultur. Mir geht es vor allem um die Chancengleichheit, unabhängig vom Wohnort.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Ein besonderer Schwerpunkt im Wahlkreis 23 ist der Bodden mit den Gemeinden der Außenküste von Fischland, Darß und Zingst sowie den Gemeinden des Hinterlandes. Für diesen Raum brauchen wir ein verbindliches integriertes regionales Entwicklungskonzept. Es würde eine abgestimmte Entwicklung der Infrastruktur ermöglichen, Fördermittel akquirieren und ökologischen Spannungen vorbeugen können. Zur Querung des Fischlandes würde ich mich für Slipanlagen und Trailer auf Schienen einsetzen.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Seit Jahrzehnten beobachten wir mit großer Sorge die demographische Entwicklung, vor allem die selektive Abwanderung junger, gut ausgebildeter Frauen. Sie brauchen eine besondere Zuwendung, um in unserer Region eine Perspektive zu haben. Das betrifft aber den Arbeitsmarkt des ganzen Landes. Im Wahlkreis sorge ich mich vor allem um die Menschen und Gemeinden, die abgehängt sind, die sich nicht selbst helfen können, also die Solidarität der Gemeinschaft brauchen.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Mecklenburg-Vorpommern ist die ländlichste Region Deutschlands. Dieses Land braucht dringend ein eine agrarpolitische Konzeption, in der auch die Entwicklung der Dörfer ihren Platz hat. Und wir brauchen ein praktikables Klimagesetz. Eine schnelle Entscheidung benötigen wir zum Umgang mit dem Wolf!

