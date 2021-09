Ribnitz-Damgarten

Ab heute stellt die OZ Ribnitz-Damgarten die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen am 26. September in ihrem Verbreitungsgebiet vor.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich will mich dafür einsetzen, dass jungen Menschen hier in unserem Land wieder mehr geboten wird, z.B. durch die Miteinbeziehung bei Entscheidungen durch das Wahlalter 16. Ich möchte allen Menschen zeigen, dass es sich lohnt, in unserer Region zu bleiben, sich hier zu engagieren und gemeinsam das Land voranzubringen. Um Ankerpunkte für ein Leben vor Ort zu setzen, müssen wir attraktive Arbeitsplätze, günstigen Wohnraum, Freizeit- und Bildungsangebote in der Nähe anbieten können, um auch den Ansprüchen der heutigen Zeit zu genügen.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Ich bin seit 2011 in der SPD aktiv. 2014 bin ich zum ersten Mal bei der Kommunalwahl angetreten und dabei auch gleich in die Gemeindevertretung in meiner Heimat-Gemeinde Lindholz gekommen. Seit 2019 bin ich sachkundiger Einwohner des Kreistages Vorpommern-Rügen und arbeite hier auch als Geschäftsführer der SPD-Kreistagsfraktion. Gerade hier ist mir die überparteiliche Arbeit sehr wichtig, um unsere Region voranzubringen. Auch innerhalb der SPD habe ich Erfahrungen gesammelt, so sitze ich z.B. seit 2017 im Landesvorstand der SPD Mecklenburg-Vorpommern.

Zur Person Name: Michel-Friedrich Schiefler Alter: 26 Jahre Wohnort: Lindholz Beruf: Geschäftsführer der SPD-Kreistagsfraktion Familienstand: ledig Lieblingshobby: Wandern durch die Natur

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Natürlich sind die Probleme etwa auf dem Fischland teilweise andere als die Probleme in der Stadt Marlow. Was uns alle betrifft, ist z.B. der mangelnde Anschluss an den ÖPNV, das Fehlen von günstigen, aber modernen Wohnraum oder der Ärztemangel in der Fläche.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Ich werde mich für die Stärkung der Kommunen einsetzen, damit diese ihren Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge gerecht werden können und Projekte auch selbstständig mitanschieben können. Die Finanzierung z.B. von Ausrüstung für die Feuerwehr, die Ausstattung eines Jugendklubs oder die Instandhaltung von Sportanlagen und Spielplätzen dürfen nicht zum finanziellen Ruin der kleinen Kommunen, welche oft keine oder nur wenige Gewerbeeinnahmen haben, führen.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Was wir durchgehend beobachten können, ist das Verschwinden von kleinen und mittelständischen Unternehmen in unserer Region, welche vor Ort ein Angebot abseits von Marktriesen wie Amazon schaffen. Um diesem entgegenzuwirken, müssen wir die beruflichen Weiterbildungsangebote wie z.B. den Meister fördern. Menschen, welche sich mit ihren Ideen vor Ort selbstständig machen wollen, dürfen wir keine zu großen bürokratischen Hürden in den Weg stellen, sondern müssen sie unterstützend begleiten.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Das Land muss dafür Sorge tragen, dass sich mehr Allgemein- und Fachärzte im ländlichen Raum niederlassen. Die medizinische Versorgung in der Fläche ist ein Garant für Lebensqualität. Diese auszubauen und die Menschen von der Geburt bis ins hohe Alter zu begleiten, ist einer der wichtigsten Aspekte eines modernen Landes. Die zunehmende Privatisierung der Gesundheitsbranche muss aufgehalten und in die öffentliche Trägerschaft geführt werden.

