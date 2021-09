Ribnitz-Damgarten

Am 26. September hat Mecklenburg-Vorpommern die Wahl: Ein neuer Landtag wird gewählt. Wir stellen im Vorfeld die Direktkandidaten in den Wahlkreisen unseres Verbreitungsgebietes vor. Im Wahlkreis 23 tritt Rita Falkert für die Freien Wähler an.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich möchte meine Erfahrungen aus der Kommunalpolitik und aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Versicherungsälteste einbringen.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Ich bin seit 2019 Kreistagsmitglied und habe mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik.

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Im Wahlkreis fehlen Fachkräfte im Dienstleistungsbereich. Insbesondere im Hotel- und Gaststättengewerbe ist diese schwierige Situation seit den Coronamaßnahmen zu spüren.

Welches Projekt und/oder welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Es ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden zu gewährleisten, um die Aufgaben für die Bürger zu erfüllen.

Zur Person Name: Rita Falkert Alter: 70 Wohnort: Ribnitz-Damgarten Beruf: Finanzökonomin/Rentnerin Familienstand: Geschieden Lieblingshobby: Gartenarbeit/Kommunalpolitik

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Ich stehe dafür, dass die Kinder weiterhin die Schulen besuchen können und ein Homeschooling nicht mehr stattfinden muss.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Ich setze mich für die weitere Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit ein. Besonders liegt mir das Vorhaben der Bundesregierung zur Grundrente am Herzen.

Von Robert Niemeyer