Barth

Am 26. September hat Mecklenburg-Vorpommern die Wahl. Ein neuer Landtag wird gewählt. Wir stellen die Direktkandidaten in den Wahlkreisen in unserem Verbreitungsgebiet vor. Sabine Langer tritt für die Partei die Basis im Barther Wahlkreis 25 an.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Für mich ist MV das schönste Urlaubs- und Gesundheitsland. Der Schutz der Natur und der Verlust von Würde und Menschlichkeit in den letzten Monaten, der fehlende Diskurs mit den Bürgern, der eigentlich notwendig war, ging in meinen Augen verloren. Dieser aber hat für mich oberste Priorität.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Durch meine 30-jährige Selbstständigkeit war ich mein ganzes Leben über politisch interessiert. Als junge Frau war ich bei der Gründung der Alternativ-Grünen Liste Berlins dabei. Danach war ich bei vielen Initiativen aktiv, wie zum Beispiel der Bürgerinitiative gegen das Steinkohlekraftwerk in Lubmin, das erfolgreich verhindert wurde. Mein erworbenes Wissen und meine Lebenserfahrung als Frau, Mutter, Oma, Selbstständige, Suchende, Netzwerkerin und gesellschaftlich aktive Person werde ich in die politischen Parlamente tragen.

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Durch die Schließung von Schulen und Kindergärten und das damit verbundene Eingesperrt-Sein wurde die bereits schon bekannte problematische Situation in den alten Plattenbaugebieten wie Knieper West 3 verstärkt. Die Enge und Lieblosigkeit vieler Bauten fanden sich teilweise in eskalierenden Situationen in den Familien wieder. Begonnene Projekte erwachen zum Leben und versuchen die deutlich sichtbarer gewordenen Problematiken aufzufangen. Diese bedürfen mehr Unterstützung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Grüne Farm ist ein wundervoller Ansatz und ganz sicher der Vervielfältigung würdig.

Welches Projekt und/oder welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Ein Platz zum Austausch der Kulturen und ein Kulturraum für kleine Theateraufführungen und Konzerte könnten, wie das schon angelaufene Kleinstkino zeigt, Begegnung lebbar machen. Für Jugendliche einen Treffpunkt zu schaffen, einen Raum, in dem sie willkommen sind, tanzen können und Austausch möglich wird. In Gesprächen mit der Nutzergemeinschaft möchte ich über einen Förderverein für die Grüne Farm nachdenken.

Zur Person Name: Sabine Langer Alter: 56 Jahre Wohnort: Stralsund Beruf: selbstständig Lieblingshobby: nähen

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Gerade jetzt sind Achtsamkeit, Menschlichkeit, Austausch, Freiheit und Diskurs Werte, die wir wiederbeleben müssen. Die Achtung des Wissens der älteren Mitbürger, die gerade in den großen Wohngebieten vereinsamen, kann Kindern und Jugendlichen eine Hilfe sein. Genau wie umgekehrt Hilfe im Alltag Not lindert. Der Einsatz von mehr Jugend- und Sozialarbeitern wäre gerade in meinem Wahlkreis von großer Wichtigkeit, um der kommenden Generation neue Wege zu öffnen und eine wünschenswerte Zukunft zu ermöglichen.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Die Wirtschaft braucht Sicherheit zur Planung. Es darf keinen Lockdown mehr geben. G-Regelungen können keine Alternative sein, es gehen sonst ganze Wirtschaftszweige unseres Landes kaputt und unzählbare Arbeitsplätze verloren. Öffentlich diskutieren und daraus Lösungen durch Information und nicht durch Angst miteinander erarbeiten, muss möglich werden.

Von Robert Niemeyer