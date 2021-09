Ribnitz-Damgarten

Die OZ Ribnitz-Damgarten stellt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen am 26. September in ihrem Verbreitungsgebiet vor. Susanna Masur aus Negast tritt für die CDU im Wahlkreis 25 an.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Mein Anspruch ist es, eine starke, nachhaltige und digitale Infrastruktur in unserem Wahlkreis auszubauen. Der Ausbau soll für mehr Arbeitsplätze sorgen und den Lebensstandard erhöhen. Die neue Infrastruktur schafft eine Verbindung zwischen Jung und Alt in der Fläche. Dafür setze ich mich mit Leidenschaft und meiner ganzen Kraft für den Wahlkreis ein.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Vor 1990 Mitglied der Bauernpartei, Mitglied des Kreis- und Bezirkstages. Seit 2009 Mitglied der CDU, dort tätig im Kreisvorstand und im Vorstand der Frauenunion. Seit 2019 Mitglied in der Gemeindevertretung Steinhagen, Mitglied des Amtsausschusses des Amtes Niepars.

Zur Person Name: Susanna Masur Alter: 58 Jahre Wohnort: Steinhagen OT Negast Beruf: Dipl.-Ing (FH) Agraringeneurin, Verwaltungsangestellte im Amt Recknitz-Trebeltal Familienstand: verheiratet, zwei Söhne Lieblingshobby: Reisen, um Land und Leute kennen zu lernen. Reiseziele werden aufgrund der Interessen für Baukultur und Natur geplant

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

In den nächsten Jahren wird es darum gehen, die ländliche Region fit für die Zukunft zu machen. Wir werden als Flächenbundesland nur eine Chance haben, wenn wir den demographischen Wandel, den digitalen Ausbau und den weiter anhaltenden Trend der Landflucht offensiv gestalten. Die Schaffung von gut funktionierender Infrastruktur sorgt für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen nicht nur im Handwerk und Gewerbe, sondern trägt in großen Maßen zum Wohlfühlen und Leben auf dem Lande bei.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied ändern? Warum?

Mein Wunsch ist es, dass unsere Vereine und Verbände als Orte der Gemeinschaft wieder vermehrt gefördert werden. Wir sollten auf unsere Identität mit der Region setzen und eine regionale Verbundenheit in Wirtschaft, Kultur, Tourismus entwickeln.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Keine Abwanderung von jungen Familien und damit verbundenen Fachkräften zulassen. Durch vereinfachte Bauleitverfahren soll schnelles und unbürokratisches Bauland für junge Familien und dem sozialen Wohnungsbau zu Verfügung gestellt werden. Mobilität für Generationen ist dringend auszubauen.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Unsere heimische Wirtschaft gilt es, schnellstmöglich wiederzubeleben und keinen weiteren steuerlichen Belastungen auszusetzen. Mit attraktiven Angeboten ist dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Es muss mehr in Bildung, Wissenschaft und Forschung investiert werden. Die Landesregierung muss für eine gute finanzielle Ausstattung der Kommunen, der Vereine und des Ehrenamtes sorgen.

Von tri