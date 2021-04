Wustrow/Stralsund

Mit gemischten Gefühlen starten die Landwirte im Bereich des einstigen Landkreises Nordvorpommern in die Saison. Unter anderem die kühle Witterung der vergangenen Wochen hat bei den Landwirten nach zwei überaus trockenen Jahren zu etwas Zuversicht geführt. Auch zuletzt leicht steigende Preise für Schweinefleisch haben die Stimmung ein wenig aufgehellt.

Getrübt wird das Bild allerdings durch Düngebeschränkungen in vier sogenannten „roten Gebieten“ aufgrund eines zu hohen Nitratgehalts im Grundwasser, wie der Vorsitzende des Bauernverbandes Nordvorpommern, Frank Hartmann. Große Sorgen haben die Landwirte zudem vor einer weiteren Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest, wie Geschäftsführer Christian Ehlers ergänzt.

Einschränkungen in „roten Gebieten“

Allein im Altkreis hat die Landesregierung aufgrund der Grundwasserbelastung vier Gebiete ausgewiesen, auf denen die Landwirte nur deutlich weniger düngen dürfe. Nördlich von Tribsees, Flächen bei Barth sowie bei Barhöft und ein Bereich zwischen Grimmen und Greifswald sind von den Beschränkungen betroffen. Harsch fällt die Kritik Christian Ehlers’ an der Maßnahme der Landesregierung aus: „Ich halte die Ausweisung der Gebiete für unqualifiziert, die Messungen weisen fachliche Mängel auf.“

Aufgrund des geringeren Einsatzes von Düngemitteln erwartet Christian Ehlers nicht nur Ertragsminderungen, sondern damit einhergehend Einkommensverluste für die betroffenen Landwirte in den Regionen. Zusätzlich verschärft wird die Situation in den „roten Gebieten“, dass mit einer geringeren Qualität der Bestände gerechnet werden müsse. So könne dort kein Brotgetreide angebaut werden, sondern nur Futtergetreide. Das würden die Landwirte bei den zu erzielenden Preisen bemerken.

Bewusstseinsschärfung bei Kunden

Etwas Licht am Tunnel sieht der Geschäftsführer des Bauernverbandes für den Altkreis in Sachen Preisentwicklung beim Schweinefleisch. Nach den zuletzt „ruinösen Preisen“ erzielten die Landwirte inzwischen 1,50 Euro je Kilo Schweinefleisch. Das sei sicherlich nur in Ausnahmefällen rentabel, sagt Christian Ehlers. Seiner Einschätzung nach sollten die Preise je Kilo Schweinefleisch bei 1,60 bis 1,70 Euro liegen, um den Produzenten ein Auskommen zu sichern.

Ausdrücklich bedauert Christian Ehlers die Aktion eines Discounters. So sollte Fleisch dort mit einem Preisaufschlag an die Kunden gebracht werden, der am Ende den Erzeugern zugutekommen sollte. Die Aktion wurde allerdings schon kurz nach dem Start wieder eingestellt. Ein Grund war, dass sich andere Discounter nicht an dem Modell beteiligten. Am Ende, das ist Christian Ehlers klar, müsse es eine Bewusstseinsschärfung bei den Kunden geben. „Da ist aber ein dickes Brett zu bohren.“

Angst vor Afrikanischer Schweinepest

Aktuell zittern die Landwirte aktuell vor einer weiteren Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Erst vor wenigen Wochen wurde ein Schutzzaun entlang der Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Polen gezogen. Das ist für den Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern jedoch nur eine Seite der Medaille. Die andere ist: In den Schutzgebieten im Bereich der Grenze nach Polen die Freilandhaltung von Schweinen erlaubt sei, ist für ihn absolut unverständlich. Bislang ist die Erkrankung nicht in Haustierbeständen nachgewiesen worden. Sollte die Afrikanische Schweinepest jedoch in solchen Beständen auftreten, sei das der Super-Gau. „Dann wird der Schweinemarkt zusammenbrechen“, ist Christian Ehlers überzeugt.

Glücklich ist der Verbandsvorsitzende Frank Hartmann, dass die Aufstallpflicht im Zusammenhang mit der Geflügelpest mit Ausnahme eines kleinen Bereichs um Semlow wieder aufgehoben wurde. Der Wustrower Landwirt, der in diesem Jahr nach der zweijährigen Umstellungsphase zu ökologischer Landwirtschaft, hat gerade erst 225 Bio-Hühner, darunter zwei Hähne angeschafft, um mit dem Verkauf von Bio-Eiern im Abo ein weiteres wirtschaftliches Standbein zu haben.

Wasserhaushalt verbessert

Frisch und feucht – der Wasserhaushalt der Böden ist nach den zurückliegenden Trockenphasen nach Einschätzung Frank Hartmanns deutlich besser geworden. Die vergleichsweise niedrigen Gradzahlen hätten ein Verdunsten der Feuchtigkeit im Boden nahezu verhindert. Die Saat entwickele sich derzeit gut. Christian Ehlers wünscht kontinuierliche Niederschlagsmengen von 20 Litern je Quadratmeter in möglichst gleichmäßigen Abständen.

Nach dem Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel und Beizen rechnet Frank Hartmann in diesem Jahr mit „tendenziell weniger Raps“ auf den Feldern. Raps gelte infolge der Regelungen nicht mehr als so „ertragssicher“. Im Gegenzug werde mehr Getreide angebaut.

Derzeit sind die Landwirte vielfach nicht auf Feldern und Äckern zu finden. Sie sitzen in ihren Büros, um die Anträge für die Agrarförderung zu formulieren und zu begründen. Bis Mitte Mai müssen die Anträge abgegeben werden. Die Geschäftsstelle des Bauernverbandes Nordvorpommern in Grimmen, so Frank Hartmann, begleite Landwirte bei der Antragstellung. Aktuell erfolge das für rund 120 Betroffene im einstigen Kreisgebiet.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter