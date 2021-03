Lange Straße Ribnitz: Wer zwischen Rathaus und OZ einzieht

Ribnitz-Damgarten

Dank wiedereröffneter Geschäfte mag es den einen oder anderen in den vergangenen Tagen möglicherweise in die Lange Straße in Ribnitz-Damgarten verschlagen haben. Beim Schlendern mag manchem auch aufgefallen sein, dass sich in einem der leer stehenden Geschäfte etwas tut. Dort, wo vor mehr als einem Jahr ein Friseursalon und ein Spielwarengeschäft auszogen und wo zuletzt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth sein Büro zum Bürgermeisterwahlkampf eingerichtet hatte, zieht offenbar wieder Leben ein. Und abermals hat das Stadtoberhaupt seine Finger mit im Spiel.

Die Stadtverwaltung hat das Gebäude zwischen Rathaus und dem Verlagshaus der OSTSEE-ZEITUNG Ribnitz-Damgarten nämlich gekauft. Derzeit werden die Räume im Erdgeschoss renoviert. Außerdem wird ein Zugang zum Innenhof des Ribnitzer Rathauses geschaffen. „Die einzige Möglichkeit für das Rathaus, sich weiterzuentwickeln, ist dieses Grundstück“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister.

Ordnungsamt zieht um

Zum Kaufpreis wollte Huth keine Angaben machen. Im Internet war die Immobilie bei Ebay-Kleinanzeigen für 395000 Euro angeboten worden. Laut Huth habe die Stadt deutlich weniger bezahlt. Das Gebäude selbst soll geschätzte 300 Jahre alt sein. In dem Haus wohnt die Eigentümerin, die weiterhin dort wohnen bleibt.

Hintergrund des Kaufs ist die Idee, die Verwaltung weiter zu zentralisieren. Unter Huths Vorgänger Frank Ilchmann war vor einigen Jahren das Damgartener Rathaus als Verwaltungsstandort aufgegeben worden. Im Kloster 15 zog die Verwaltung mit einigen Abteilungen ein. Unter anderem befindet sich dort das Tourismusbüro der Stadt. Auch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, genauer gesagt des Sachgebietes Ordnungsangelegenheiten, haben dort ihre Büros. Für diese sechs Mitarbeiter steht nun alsbald ein Umzug an.

Projektbüro für Pütnitz

„Intention ist, das Ordnungsamt stärker in die Öffentlichkeit zu rücken“, so Thomas Huth. Mit Blick durch das Schaufenster in die Lange Straße sozusagen. „Dichter dran an den Herausforderungen kann man nicht sein“, so der Bürgermeister Ribnitz-Damgartens. Kurze Wege zum Marktplatz, die Ladezonen im Blick und auch die neue Politesse könne von hier aus viele Ecken schnell erreichen. Zur Saison wolle die Verwaltung diesen Posten schnellstmöglich besetzen.

In das Gebäude im Kloster 15 in Ribnitz soll der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst einziehen. Quelle: Robert Niemeyer

Außerdem soll in die Geschäftsräume des Gebäudes das Projektbüro für das Bernsteinresort auf Pütnitz einziehen. Drei Mitarbeiter sollen aufseiten der Verwaltung die Planungen und den Bau des Center Parcs und der weiteren Einrichtungen betreuen. Mit den Schaufenstern könne das Projekt öffentlich sichtbar gemacht werden, was zur Transparenz beitrage, so Thomas Huth. Schnellstmöglich soll der Umzug vollzogen werden.

Tourismusverband zieht nach Ribnitz

Für die frei werdenden Räume im Standort Kloster 15 ist offenbar auch schon ein Mieter gefunden worden. Der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst soll dort einziehen. Bekanntlich sucht der Verband nach einem neuen Standort. Barth und Ribnitz waren zuletzt im Gespräch. Derzeit werden nach Angaben des designierten Geschäftsführers Roland Völcker, Noch-Kurdirektor von Ahrenshoop und Vorsitzender des Vorstandes des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, die Mitglieder des Tourismusverbandes dazu befragt. Mit deren Beschluss soll die Satzung geändert werden, in der der Hauptsitz des Tourismusverbandes festgeschrieben ist. Das ist derzeit noch Löbnitz.

In Barth wurden dem Verband Räume im derzeit im Bau befindlichen Bürgerhaus angeboten. Der Vorstand des Verbandes hat sich laut Roland Völcker mehrheitlich für den Standort Ribnitz ausgesprochen. Beide Standorte hätten sehr gute Bewerbungen abgegeben. Für Ribnitz spreche vor allem die zentrale Lage als Einfallstor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zwischen den Hansestädten Rostock und Stralsund sowie der Ostseeküste und dem Küstenvorland. Hundertprozentig in trockenen Tüchern ist der Umzug noch nicht. Erst müssen die Mitglieder zustimmen.

Für Thomas Huth sei der Umzug des Tourismusverbandes nach Ribnitz ein Erfolg für die Region, die sich auch immer stärker als eine gemeinsame Region verstehe. Einige größere Projekte stehen an, wie etwa die Einführung der Gästekarte oder die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes für die Region. Ribnitz-Damgarten sei in diesem Zusammenhang „ein zentraler Ort, der nicht polarisiert“.

Von Robert Niemeyer