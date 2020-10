Ribnitz-Damgarten

Wo geht sie hin, die Reise in der Langen Straße in Ribnitz? Oder, anders gefragt: In welche Richtung fahren die Fahrzeuge? Und wie schnell? Ein Thema, das Anwohner, Geschäftsleute, Verwaltung und Politik seit Langem beschäftigt. Zuletzt hatte sich abermals der Verkehrsausschuss der Stadtvertretung damit beschäftigt. Während der jüngsten Sitzung hatten sich nun auch Vertreter des Vereins „Ribnitzer Innenstadt“ in die Diskussion eingeschaltet.

„Zwei Drittel der Geschäftsleute möchten eine Veränderung“, sagte René Berlin. Der Vorsitzende des Innenstadtvereins ist Inhaber eines Versicherungsbüros und eines Blumengeschäfts im Ribnitzer Zentrum. Seine Aussage beruht auf einer Umfrage, die der Verein im Frühjahr gestartet hatte. Anonym hatte der Verein bei den Geschäftsleuten abgefragt, wie sie sich die Verkehrsführung in der Langen Straße vorstellen. Drei Antwortmöglichkeiten hatte es gegeben: die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone, die Rückkehr zur Einbahnstraßenregelung und keine Veränderung.

Erneute Umfrage im Januar

Gleichwohl schränkte Berlin ein, dass diese Umfrage wohl nicht aussagekräftig genug sei. Als die Umfrage gestartet wurde, begann die Corona-Krise. Die Pandemie mit dem damals angeordneten Lockdown hätte dazu geführt, dass nur etwa die Hälfte der Befragten auch geantwortet hätte. Fest stehe jedoch: „Wir sehen die Situation etwas anders als der Bürgermeister“, so René Berlin. Ribnitz-Damgartens Stadtoberhaupt Thomas Huth hatte im Zuge der Diskussion um die Lange Straße geäußert, dass Veränderungen der Verkehrsregelung nicht grundsätzlich notwendig seien.

In welche Richtung die Antworten der Geschäftsleute bei der ersten Umfrage gingen, also ob Einbahnstraße oder verkehrsberuhigte Zone, ließ René Berlin offen. Im Januar soll erneut eine Umfrage unter den Geschäftsleuten in der Ribnitzer Innenstadt mit möglicherweise noch konkreteren Antwortmöglichkeiten durchgeführt werden. Die Ergebnisse sollen dann im Verkehrsausschuss diskutiert werden.

Ausschuss fordert verkehrsberuhigte Zone

Der hatte sich vor einiger Zeit bereits positioniert. „Wir sind für eine verkehrsberuhigte Zone“, sagte Horst Schacht, Vorsitzender des Gremiums. Die Idee: Zwischen der Straße Südlicher Rosengarten beim Kaufhaus Stolz und der Straße Bei der Kirche am Turm der St.-Marien-Kirche könne eine solche Zone eingerichtet werden. Würde bedeuten: Fahrzeuge dürften nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Alle Verkehrsteilnehmer wären gleichberechtigt, was auch heißen würde, dass Fußgänger sich auf der Fahrbahn bewegen dürften. Auch baulich würde die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereichs Folgen haben. Die für Straßen typische Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Fußweg müsste wegfallen. Ob und wie eine solche Zone überhaupt möglich ist und welche Auswirkungen sie auf den Verkehrsfluss hätte, müsste laut Bauamtsleiter Heiko Körner intensiv untersucht werden.

OZ-Umfrage Neben der Frage nach der Verkehrsführung in der Langen Straße in Ribnitz haben wir unsere Leser anlässlich einer Online- und Telefonumfrage nach weiteren Themen befragt. So wollten wir wissen, was unsere Leser davon halten, dass ab 2021 Gäste unserer Region auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst die Busse kostenlos nutzen können sollen. 13,8 Prozent der Teilnehmer sind der Meinung, dass das ein Projekt ist, das den Autoverkehr auf der Halbinsel reduzieren wird. 66,5 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschen sich, dass auch Einheimische den Bus künftig kostenlos nutzen können. 19,7 Prozent meinen, dass sich dadurch nichts ändert, weil die Urlauber trotzdem lieber ihr Auto nutzen würden. Bei unserer Telefonumfrage war ein Viertel der Befragten der Meinung, dass durch das Projekt der Autoverkehr reduziert wird. 45 Prozent waren dafür, dass auch Einheimische den ÖPNV kostenlos nutzen sollten. 18 Prozent glauben nicht daran, dass sich durch das Projekt des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst etwas an der Verkehrssituation ändern wird. Außerdem hatten wir gefragt, ob Ribnitz-Damgarten einen von den Sportvereinen geforderten hauptamtlichen Vereinssportlehrer braucht. Bei unserer Online-Umfrage sprachen sich 45,5 Prozent der Teilnehmer dafür aus, 32,4 Prozent dagegen. Bei unserer Telefonumfrage waren 24 Prozent dafür und neun Prozent dagegen. Der Großteil hatte dazu keine Meinung. An der Online-Umfrage hatten etwas mehr als 250 Menschen teilgenommen. Telefonisch wurden etwa 2000 Menschen befragt.

Dennoch: Der Vorschlag der Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone wurde in die Liste der Maßnahmen eingefügt, die im Zuge der Überarbeitung des Verkehrskonzeptes der Stadt Ribnitz-Damgarten geprüft werden sollen. „Wir kämpfen darum, das Verkehrskonzept endlich in Angriff zu nehmen“, so Horst Schacht.

Gegen die Einrichtung der Langen Straße als Einbahnstraße spreche laut Horst Schacht, dass in diesem Falle die Busse des ÖPNV nicht mehr in beide Richtungen durch die Straße fahren könnten, eine Bushaltestelle also verlegt werden müsste.

Das sagen die OZ-Leser

Auch die OSTSEE-ZEITUNG hatte in den vergangenen Wochen ihre Leser zu dem Thema befragt. An einer Online-Abstimmung hatten insgesamt 265 Menschen teilgenommen. 25,7 Prozent der Teilnehmer sprachen sich dafür aus, dass der Verkehr in der Langen Straße noch stärker beruhigt werden soll, 29,1 Prozent waren der Meinung, alles könne bleiben, wie es ist. Die Mehrheit von 44,5 Prozent war der Meinung, dass der Autoverkehr flüssiger durch die Lange Straße rollen soll, etwa durch Umwandlung der Straße in eine Einbahnstraße.

Auch telefonisch hatte die OZ eine Umfrage dazu gestartet. Etwa 2000 Menschen wurden befragt. 28 Prozent sprachen sich für die aktuelle Verkehrsregelung aus, 15 Prozent für eine stärkere Beruhigung des Straßenverkehrs, 21 Prozent für die Einrichtung einer Einbahnstraße. 36 Prozent der Befragten hatten dazu keine Meinung.

Von Robert Niemeyer