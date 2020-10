Ribnitz-Damgarten

Vor einiger Zeit berichteten wir, dass die Lange Straße in Ribnitz-Damgarten im Bereich der Sparkasse als Unfallschwerpunkt eingestuft wurde. Parkplätze sollen deshalb an der Stelle verschwinden. Und überhaupt bewegt das Thema Verkehrsführung im Zentrum von Ribnitz seit Langem die Menschen. In unserem wöchentlichen Newsletter, der jeden Freitag um 18 Uhr verschickt wird, haben wir unsere Leser nach ihrer Meinung gefragt.

Oliver Reinhold meint, „die Lange Straße sollte wieder Einbahnstraße Richtung Damgarten werden“. Das hätte seiner Meinung nach zwei Vorteile. „1. Weniger Verkehr, 2. Einwohner können gefahrloser die Straßenseiten beim Flanieren wechseln.“

Roland Weishaupt sagt: „Es ist sehr schwierig, hier eine Lösung zu finden. Selbstverständlich könnte man die Situation entschärfen, indem man den Verkehr nur in einer Richtung durch die Lange Straße führt. Heißt aber im Umkehrschluss, dass man den gesamten Restverkehr über die Straße am See führen müsste.“ Hier spreche dagegen, dass hier auch Menschen ein Recht auf Lebensqualität haben, das durch das erhöhte Verkehrsaufkommen sicher nicht mehr gegeben wäre. „Außerdem zählt der Hafen sicherlich zu einem Tourismus-Anziehungspunkt, wo Touristen in Ruhe und Muße flanieren und sich in den Restaurants verwöhnen lassen wollen, was an einer Straße, die man dann kaum noch überqueren kann, sicherlich nicht möglich ist. Also, Parkplätze weg, Ladezonen einrichten, die dann auch kontrolliert werden.“

Reinhard Bartsch schreibt uns zu dem Thema: „Ich kenne keinen Ribnitzer, der mit der Situation in der Stadt zufrieden ist. Aus meiner Sicht sollte von der Kirche bis zum Rosengarten eine verkehrsberuhigte Zone als Einbahnstraße Richtung Damgarten eingerichtet werden. Um den Durchgangsverkehr aus der Stadt zu bekommen, könnte ich mir eine Einbahnstraßenregelung am See in Richtung Rostock und am Kloster in Richtung Damgarten vorstellen.“

Onlineumfrage: 46 Prozent für ein schnelleres Durchkommen

Auch unsere aktuelle Onlineumfrage beschäftigt sich mit dem Thema. Zur Verkehrssituation in der Langen Straße meinten knapp 31 Prozent der Umfrageteilnehmer, dass alles so bleiben solle, wie es ist. Etwa 22 Prozent sind der Meinung, der Straßenverkehr sollte noch stärker eingeschränkt werden. Etwa 46 Prozent meinten dagegen, der Verkehr müsse flüssiger durch die Lange Straße geführt werden. Ein Prozent war sich bei dieser Frage nicht sicher.

Von Robert Niemeyer