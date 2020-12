Ribnitz-Damgarten/Langendamm

Nach viermonatiger Bauzeit ist der sogenannte „ Südstich“ am Heideweg in Langendamm an die Stadt Ribnitz-Damgarten übergeben werden. Mit den Baumaßnahmen entstanden vier städtische und drei private Baugrundstücke, die teilweise über Boddenblick verfügen. Die Vermarktung der städtischen Grundstücke beginnt voraussichtlich Anfang Februar 2021 durch das Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften.

Mit der Erschließung des Straßenabschnitts erfolgte die Verlegung von Regenwasserleitungen, Schmutzwasserhausanschlüssen, Gas-, Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen sowie die Installation von Straßenbeleuchtung, Parkplätzen und Müllabstellflächen. Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz wird durch Straßenbaumaßnahmen mit einem Umfang von 700 Quadratmetern gewährleistet.

Für die Erschließung des „ Südstichs“ in Langendamm hat die Stadt Ribnitz-Damgarten rund 210 000 Euro investiert. Ausführendes Unternehmen war der Baubetrieb BaSeCo Dettmannsdorf-Kölzow.

Von Robert Niemeyer