Langendamm: So wird aus Schrebergärten ein Wochenendhausgebiet

Ribnitz-Damgarten/Langendamm

Die Kleingartenanlage Am Bodden im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Langendamm ist auf dem Weg zum Wochenendhausgebiet. Ein Thema, mit dem man sich bereits seit mehreren Jahren befasst habe, berichtete Vereinsvorsitzender Thomas Tettenborn in der Sitzung des Ortsbeirates Langendamm. Bei der Abstimmung im Rahmen einer Mitgliederversammlung hätten sich hundert Prozent der anwesenden Kleingartenfreunde für eine Umwandlung der Anlage ausgesprochen. Die Umwidmung soll über einen einfachen Bebauungsplan umgesetzt werden. Den dazu nötigen Aufstellungsbeschluss fassten die Stadtvertreter bereits in ihrer Sitzung im Dezember 2020. Die Kosten für den B-Plan tragen die Mitglieder selbst.

Die Umwandlung der Kleingartenanlage Am Bodden in ein Wochenendhausgebiet ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung des 2019 beschlossenen Kleingarten-Entwicklungskonzeptes der Stadt Ribnitz-Damgarten.

Ehemalige Damgartener Kleingartenanlage wird zu Wohnstandort

Hintergrund: Um nicht überall in den Anlagen verteilt Leerstand zu haben, sollen in Ribnitz-Damgarten Gärten bis 2035 konzentriert und kleine Anlagen langfristig aufgegeben und zu Wochenendhausgebieten oder zu Bauland werden. Zu den Anlagen, wo künftig Wohnbebauung möglich sein soll, gehören die Anlagen Am Schusterwall und Morgenrot und ein Teil von St. Joost sowie ein Teil der Anlage Sonnenhügel. In der ehemaligen Kleingartenanlage Tannenblick-Freundschaft in Damgarten ist man bereits einen Schritt weiter. 20 Baugrundstücke sollen in dem östlich der Damgartener Feldstraße gelegenen Teil der ehemaligen Kleingartenanlage erschlossen werden. Eigentümerin der Fläche ist die Stadt.

Für die Anlagen Boddenblick und Am Bodden im Ortsteil Langendamm sowie die Anlagen in den Ortsteilen Freudenberg und Altheide empfiehlt das Konzept eine Umwandlung zu Wochenendhausgebieten. Für Drei Linden, Sonnenblick, den größten Teil von St. Joost, Am Wiesengrund und Tannenblick wird vorgeschlagen, diese im Bestand zu erhalten. Ein „vorläufiger Bestandserhalt“ wird für die Anlagen Lerchenweg und die Kleingartenanlage Am Bodden (Ribnitz) empfohlen.

Mehr Freiheiten im Wochenendhausgebiet

Die Umwidmung der Flächen in ein Wochenendhausgebiet eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten: So hat man mehr Freiheiten, was die Größe der Gartenlaube anbelangt, und auch in puncto Übernachtungen bieten sie ganz andere Möglichkeiten als in den Kleingartenanlagen. Eine dauerhafte Wohnnutzung oder die Vermietung ist aber nicht gestattet.

Anders als in Kleingartenanlagen gilt in Wochenendhausgebieten auch nicht die Regel, dass ein Drittel der Parzelle für den Anbau von Obst und Gemüse zu nutzen ist.

Die Umwandlung in ein Wochenendhausgebiet sei allerdings mit einem „Heidenaufwand“ verbunden, erläuterte Thomas Tettenborn den Ortsbeiratsmitgliedern. So müsse unter anderem eine Biotopkartierung vorgenommen und eine Artenschutzgutachten erstellt werden. Und es müsse auch eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Derzeit sei man dabei, zwei große Projekte umzusetzen: Die Abwasserentsorgung und die Trinkwasserversorgung. Seit 2. August laufen die Arbeiten. Für den Bau der Hauptleitungen habe man vier Monate veranschlagt, danach erfolgt die Anbindung der Parzellen. „Insgesamt 3,6 Kilometer Rohrleitungen werden verlegt. Die Kosten werden von allen Mitgliedern getragen“, berichtete Tettenborn. Abschließend sagte der Vereinsvorsitzende, dass die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ausgezeichnet klappe.

Ortsbeirat begrüßt Entwicklung in Kleingartenanlage

Vorsitzender Udo Voß machte deutlich, dass der Ortsbeirat Langendamm die Entwicklung in der Kleingartenanlage Am Bodden sehr begrüße. Auch und vor allem deshalb, weil mit dem Bau der Abwasserleitung das Abwasser dahin kommt, wo es hingehört – ins Klärwerk Körkwitz. „Der Bodden wird es uns danken“, so der Vorsitzende des Ortsbeirates.

Während die Arbeiten für den Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung in der Kleingartenanlage Am Bodden jetzt begonnen haben, wurde die benachbarte Kleingartenanlage Boddenblick bereits 2016 an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen, „so dass wir seitdem ordnungsgemäß entsorgen können“, berichtete Matthias Neumann, der Vorsitzende des Kleingartenvereins, in der Sitzung des Ortsbeirates. Zuvor habe man die Mitglieder erst überzeugen müssen, das zu tun. Das sei nicht ganz einfach gewesen. „Doch jetzt sind alle froh darüber, dass die Abwasserleitung liegt“, sagte Neumann.

Die Kleingartenanlage Boddenblick hat 60 Parzellen. Davon werden 41 von Mitgliedern des Kleingartenvereins bewirtschaftet, 19 Parzellen haben private Eigentümer. Von den 41 Mitgliedern des Kleingartenvereins kommen 31 aus Ribnitz-Damgarten, Rostock, Stralsund und Wismar, zehn aus Brandenburg und Berlin. Was das Thema Umwidmung in ein Wochenendhausgebiet anbelange, so gebe es in seiner Anlage unterschiedliche Meinungen. Während ältere Mitglieder sagen, dass ihnen das nichts mehr bringe, stehen vor allem jüngere Vereinsmitglieder dem Thema offen gegenüber.

Von Edwin Sternkiker