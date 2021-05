Straßenverkehr - So entsteht ein Parkplatz für Wohnmobile am „Langen Wall“ in Barth

Der Parkplatz „Langer Wall“ in Barth wird derzeit erneuert. Neben dem Parkplatz für Autos wird hier Platz für 15 Wohnmobile geschaffen. Für die Befestigung des Parkplatzes nutzt der Bauhof der Stadt Recycling-Asphalt. Diese Schritte sind bis zum fertigen Parkplatz notwendig.