Langzeitarbeitslose in Barth ernten frisches Gemüse für die Tafel

Barth

Der große Wunsch der drei Ein-Euro-Jobber im Gemüsegarten des Barther Qualifizierungs- und Beschäftigungszentrums (BQB): Endlich wieder Regen! Noch am Wochenanfang war der Boden dort, wo nicht gegossen werden musste, knochentrocken.

Wasser ist in trockenen Jahreszeiten auf der Barther Kuhweide sowieso ein kostbares Gut, denn so wie alle Gärten ist auch der des BQB nicht an das Leitungsnetz angeschlossen. Die beiden alten Brunnen sind längst versiegt, denn wegen der Frühjahrsbestellung gibt es gegenwärtig viel zu gießen. Wenn später alles grünt und blüht, wird der tägliche Wasserbedarf des Gartens bei 300 bis 400 Litern liegen.

Gießwasser einteilen

Da heißt es, den vorhandenen Vorrat gut einzuteilen. Wenn er zu Ende geht und kein Regen in Sicht ist, muss das Gießwasser nämlich aufwendig herangefahren und in bereitstehende Sammelbehälter umgepumpt werden. Von denen sind nach und nach immer mehr angeschafft worden, zurzeit sind sie aber noch ganz gut gefüllt. Außerdem wurden die Dachrinnen des Geräteschuppens und des Bauwagens an Sammelgruben angeschlossen. „Sobald ein Brunnen wieder etwas Wasser führt, schöpfen wir es in einen der Sammelbehälter um“, erklärte Gerhard Bamberg (59) eine der vorsorglichen Maßnahmen.

Gerhard Bamberg verteilt das rare Gießwasser sorgfältig über den Aussaaten. Quelle: Volker Stephan

Zusammen mit ihm sind Ulf Falk (55) und Renaldo Köpke (48) in der Ein-Euro-Maßnahme tätig, die auf den Zeitraum von Ende Februar bis Ende November befristet ist. Eine professionelle Tätigkeit im Gartenbau hatte vor der Erwerbslosigkeit keiner von ihnen ausgeübt, auch Erfahrungen als Hobbygärtner waren nicht vorhanden. „Wir haben uns unsere Kenntnisse über die Gartenarbeit hier selbst angeeignet“, berichtete Gerhard Bamberg, der wie Ulf Falk im dritten Jahr dabei ist. Renaldo Köpke ist in diesem Jahr hinzugekommen.

Jeder von ihnen arbeitet 30 Stunden/Woche, an den Wochenenden ist abwechselnd jeder mal für den Gießdienst verantwortlich.

Müllfrevler und Wildschweine ärgern Gärtner

Betreut wird die Maßnahme durch Jürgen Lange (60), der seit der Gründung 1991 im BQB als Projektkoordinator tätig ist. Er berichtete, vor welchem Hintergrund der BQB-Garten einst entstand: „2017 lief eine ähnliche Maßnahme in Trinwillershagen aus. Weil so etwas auch weiterhin anbieten wollten, verhandelten wir mit der Stadt Barth und durften drei ungenutzte benachbarte Gartengrundstücke auf der Kuhweide übernehmen.“

Das insgesamt 1515 Quadratmeter große Gelände war damals total verwildert, mit abbruchreifen Lauben und Schuppen bebaut und außerdem stark vermüllt, denn die Kuhweide ist bei Umweltfrevlern ein beliebter Abladeplatz. Auch aktuell säumt eine illegale Müllkippe den Seitenweg zum BQB-Garten. „Der Müllberg auf der Kuhweide wird gefühlt an jedem Wochenende erneuert“, fasste es Jürgen Lange in kurze Worte.

Ärger bereiten den BQB-Gärtnern auch die unzähligen Wildschweine zwischen Borgwall und Fuchsberg, die sich immer wieder mal einen Weg in die Gärten der Kuhweide bahnen. Auch den BQB-Garten hatten sie schon heimgesucht. Neben der eigentlichen gärtnerischen Tätigkeit steht deshalb die Zaunerhaltung ganz oben auf dem Arbeitsplan der Ein-Euro-Jobber.

Gemüse wird kostenlos an die Tafel geliefert

Grün ist bisher nur das Beet mit den Zwiebeln, weil die bereits im vergangenen Jahr gesteckt wurden. Auf einigen Beeten ist bereits gesät worden, andere müssen noch umgegraben werden. „Hier gedeiht nicht alles gleich gut“, so die Erfahrung von Jürgen Lange, „Erfolg hatten wir in den vergangenen Jahren vor allem mit Gurken, Zucchini, Bohnen, Rettich, Radieschen und Zwiebeln.“ Weniger gut würden beispielsweise Möhren und Blumenkohl wachsen. Gedüngt werde der Boden aus Kostengründen fast gar nicht. Ebenso müsse man sich jedes Jahr erneut bemühen, kostengünstiges Saatgut aufzutreiben. In der Vergangenheit hätten das immer wieder mal Handelsmärkte aus nicht verkauften Restbeständen zur Verfügung gestellt. „Jetzt können wir nur so viel aussäen, was wir uns auch leisten können“, so der Projektkoordinator.

Gerhard Bamberg (59), Renaldo Köpke (48) und Ulf Falk (55) an einem der Sammelbehälter für das knappe Wasser. Quelle: Volker Stephan

Das geerntete Gemüse, dessen Menge sich durchaus sehen lassen könne, würde man kostenlos der Barther Tafel zur Verfügung stellen, informierte er und zählte die Erträge des Jahres 2019 auf: 20 Kisten Zwiebeln, 21 Kisten Zucchini, 36 Kisten Gurken, fünf Kisten Bohnen und drei Kisten Kohlrabi (bei verschiedenen Kistengrößen). „Die Versorgung der Tafel ist jedoch nicht der Hauptzweck dieser Maßnahme, sondern die sinnvolle Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen.“

Für die Zukunft rechnet Jürgen Lange mit weniger Zuweisungen von Maßnahmeteilnehmern durch das Jobcenter. Zum einen wären viele einstige Kandidaten auf dem ersten Arbeitsmarkt angekommen. Andererseits würde die Politik immer weniger Mittel für derartige Maßnahmen bereitstellen.

Von Volker Stephan