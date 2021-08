Ribnitz-Damgarten

„Lehrer warten immer noch auf ihre Laptops“ oder „Der Staat versagt“: Die schleppende Digitalisierung der Schulen im Land Mecklenburg-Vorpommern, vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der Herausforderungen des Distanzunterrichts, sorgten in den vergangenen Wochen für harte Kritik. Nach 18 Monaten warten viele Schulen bzw. Lehrer in MV noch immer auf ihre Geräte, trotz Bundesförderung in Höhe von 500 Millionen Euro. In Ribnitz-Damgarten allerdings scheint es das Problem nicht zu geben.

Welches Geräts soll’s denn sein?

In der Bernsteinschule freuten sich die Lehrer nun über nagelneue Geräte. Dabei hatten sie sogar die Wahl. Laptop, Apple-Tablet oder Microsoft Surface: Jeder durfte sich aussuchen, was am besten zu ihm passte. „Jeder konnte bestellen, was er wollte. Jeder Lehrer hat jetzt ein Endgerät“, freut sich Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule. Ihr sei es ein Anliegen, dass „es nicht überall so gruselig“ ist. „In unserer Stadt haben alle alles richtig gemacht.“

Tatsächlich hat die Verwaltung Ribnitz-Damgartens offenbar lieber gehandelt statt gewartet. Die Kritik an der fehlenden Ausstattung mit Laptops hatte vor allem damit zu tun, dass es vonseiten des Bildungsministeriums keine gültige Förderrichtlinie für die Beschaffung der Endgeräte gibt. Darauf hatten sich zuletzt Verwaltungschefs im Land berufen. Gleichwohl heißt es aus dem Bildungsministerium, dass die Schulträger eine Zusage bekommen hätten, dass das Fördergeld fließen wird.

Stadtverwaltung geht in Vorkasse

Deshalb ging man im Ribnitz-Damgartener Rathaus wohl einen anderen Weg, nämlich in Vorkasse. Rund 60 000 Euro hat die Verwaltung in die Hand genommen, um die Geräte zu beschaffen. Im Frühjahr wurde die Bestellung ausgelöst. Die Kosten sollen alsbald über das Landesförderinstitut abgerechnet werden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich macht es der Landkreis Vorpommern-Rügen, der ebenfalls das Geld für seine Schulen ausgelegt hat. Ein gewisses Risiko ist damit verbunden. Denn die Richtlinie gibt am Ende vor, was überhaupt gefördert wird. Dadurch kann es passieren, dass der Kreis oder die Stadt für einige Geräte das Geld nicht zurückbekommt.

Die Wahrscheinlichkeit dafür sei jedoch nicht sehr hoch, sagt Dörte Hansen, Sachgebietsleiterin Informations- und Kommunikationstechnik in der Stadtverwaltung. Hansen war bzw. ist zuständig für die Beschaffung der Geräte. Tatsächlich gebe es noch keine gültige Förderrichtlinie für die Beschaffung der Geräte für Lehrer. Das Land hatte allerdings mit der Verkündung des Bundesprogramms den Verwaltungen mitgeteilt, dass sich die Förderung an dem sogenannten Sofortausstattungsprogramm orientiert. Das wurde im vergangenen Jahr aufgelegt, um Endgeräte für Schüler anzuschaffen. Mit der Mitteilung des Landes war ein sogenannter vorzeitiger Maßnahmebeginn verbunden, also die Erlaubnis, auf Grundlage des Förderprogramms für Schüler auch die Lehrer mit Geräten auszustatten. „Und das haben wir gemacht. Im April ging die Ausschreibung raus. Im Juli kamen die Geräte“, so Dörte Hansen.

Mit Veröffentlichung der entsprechenden Förderrichtlinie könne die Stadt dann die Fördermittel abrechnen bzw. sich die Kosten zu 100 Prozent vom Land erstatten lassen.

Den Lehrern in Ribnitz-Damgarten dürfte derlei Bürokratie erst mal nicht ganz so wichtig sein. „Ich bin sehr zufrieden. Ich brauche das Gerät für den Unterricht. Das erleichtert die Arbeit im Homeoffice“, sagt Tom Zehbe, Lehrer für Englisch und Sport an der Bernsteinschule. In den zurückliegenden Lockdowns bzw. während der Schulschließungen mussten viele Lehrer mit ihren Privatgeräten das Homeschooling bewältigen. Nicht nur, dass die Softwarevoraussetzungen hier sehr unterschiedlich waren. Am Ende ist es auch eine Sicherheitsfrage, wenn man über private Geräte in schulischen Netzwerken unterwegs ist.

127 Geräte gekauft

74 Geräte sind für die Lehrer der Bernsteinschule angeschafft worden, darunter 50 Laptops, neun Tablets von Microsoft und 15 Apple-Tablets. Tommy Bittner, IT-Experte der Verwaltung, hat die Geräte entsprechend vorbereitet, also beispielsweise die notwendige Software installiert. 28 Geräte wurden für die Regionale Schule „Rudolf Harbig“ gekauft, müssen aber noch vorbereitet werden. Die Bauermeister-Grundschule bekommt zwölf Endgeräte, die Grundschule in Ahrenshagen 13.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt in die technische Ausstattung der Schulen investiert. Für rund 80 000 Euro waren Laptops angeschafft worden. Das Geld stammte damals aus dem Topf der Bundesregierung für die Beschaffung von Endgeräten. 156 Laptops wurden auf Basis der Schülerzahlen auf die Schulen verteilt. Sie werden nach Bedarf an die Schüler ausgereicht.

Von Robert Niemeyer