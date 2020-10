Ribnitz-Damgarten

Lars Matthaeus ist Schüler der 6/4 an der Bernstein-Schule in Ribnitz-Damgarten und ein junger Nachwuchsruderer beim RSV 1919. Der Zwölfjährige betreibt diesen Sport seit drei Jahren, „und das mit sehr viel Leidenschaft und Ausdauer“, wie sein Trainer Christoph Hübner-Engel hervorhebt. Die Enttäuschung bei Lars sei sehr groß gewesen, weil in diesem Jahr fast alle Wettkämpfe wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, sagte Christoph Hübner-Engel weiter.

Großes Ziel ist Teilnahme am Bundeswettbewerb

Doch am 24. Oktober wurde in Kessin auf der Oberwarnow eine Langstreckenregatta durchgeführt. Auf dieser konnte sich Lars gegen acht Sportler in seiner Altersklasse auf der 3000-Meter-Strecke eindrucksvoll durchsetzen. Lars: „Ich bin überglücklich, dass ich bei der einzigen Regatta, die in diesem Jahr stattfand, gewinnen konnte“. Sein großes Ziel ist die Teilnahme am Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen im nächsten Sommer. Sie ist mit jährlich etwa 1000 Teilnehmenden im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren die größte Veranstaltung der Deutschen Ruderjugend.

Von Edwin Sternkiker