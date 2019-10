Laute Musik, Hupkonzerte, Beleidigungen: Darum sperrt Ribnitz jetzt den Markt

Ribnitz-Damgarten

Nachdem am vergangenen Wochenende erneut die Polizei auf den Ribnitzer Marktplatz gerufen wurde, zieht das Ribnitzer Rathaus nun Konsequenzen. Die Verwaltung prüft die Möglichkeit, eine Art Aufenthaltsverbot auf dem Markt durchzusetzen. Das ist das Ergebnis einer Gesprächsrunde zwischen dem Leiter des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers, Marco Stoll, und Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann.

Konkret soll durch den Bürgermeister eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen werden. Die Möglichkeit eines solchen Erlasses wurde durch das Rathaus bereits juristisch geprüft. „Rein rechtlich ist das möglich und auch umsetzbar“, sagt Ingo Woyczeszik, Leiter des Sachgebietes Ordnungsangelegenheiten. Bereits an diesem Wochenende soll die Regelung in Kraft treten.

„Lebensnahe Tätigkeiten“

Inhaltlich gehe es darum, dass täglich „nach 22 Uhr auf dem Marktplatz nur noch lebensnahe Tätigkeiten“ zugelassen sind, so Marco Stoll. Wie genau „lebensnahe Tätigkeiten“ dann definiert sind, erarbeitet die Verwaltung derzeit. „Das Ordnungsamt muss eine rechtlich saubere Formulierung finden“, so Stoll.

Anlass für diesen Schritt sind zwei Fälle, in denen am Wochenende Anwohner des Marktes die Polizei gerufen hatten. In der Nacht zu Samstag ging um 2.13 Uhr eine Beschwerde wegen lauter Musik und hupenden Autos ein. Auf dem Marktplatz stellten die Beamten eine Gruppe von sieben Jugendlichen im Alter von 18 bis 20 Jahren fest. Die Polizei erteilte einen Platzverweis, den die Gruppe befolgte.

In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei gegen 2.23 Uhr erneut auf den Marktplatz gerufen. Als die Beamten dort eintrafen, habe nur ein Auto mit Jugendlichen dort gestanden. Lärm hätten diese nicht gemacht. Ein Platzverweis wurde nicht ausgesprochen.

Regelmäßig Polizeieinsätze

Ursache für die Allgemeinverfügung sind die anhaltenden Beschwerden von Anwohnern des Marktes aufgrund von Ruhestörung, Vandalismus oder auch Sachbeschädigung. Nahezu jedes Wochenende ist die Polizei auf dem Marktplatz im Einsatz.

Wir brauchen eine rechtliche Handhabe gegen Störenfriede“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann. Quelle: Robert Niemeyer

„Es geht uns darum, eine Handhabe zu haben, etwas Praktikables zu schaffen“, sagt Marco Stoll. Die Polizei könne im Regelfall erst eingreifen, wenn sie alarmiert wird oder tatsächlich ein Vergehen feststellt. Mit der Allgemeinverfügung könnten Gruppen tatsächlich ohne Anlass des Marktes verwiesen werden. Die Regelung, ab welcher Größe eine Gruppe unter die Verfügung fällt, wird in der Verfügung festgelegt. Die Regelung soll vorerst acht Wochen gelten. Im Hauptausschuss der Stadtvertretung am Mittwoch wird nochmals darüber beraten.

Ein Ziel: Prävention

„Der genaue Wortlaut wird noch erarbeitet und rechtzeitig veröffentlicht. Wir brauchen eine rechtliche Handhabe gegen Störenfriede“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann. Unter nicht lebensnahen Tätigkeiten verstehe er laute Musik, grundloses Umherfahren mit Autos, kreuz und quer Parken. Ab einer Gruppengröße von zehn Menschen könne die Verfügung gelten.

„Es sind einige wenige, die auf dem Markt eine Stimmung verbreiten, die nicht gut ist“, so Ilchmann weiter. Anwohner seien beschimpft worden. Jüngst seien die jungen Menschen mit ihren Wagen der Polizei hinterhergefahren und hätten vor dem Ribnitzer Polizeirevier laut gehupt, so der Bürgermeister. Es gehe deshalb auch um Prävention.

„Wir haben es den ganzen Sommer über auf einer deutlich niedrigeren Stufe versucht“, sagt Marco Stoll, „doch nichts davon war zielführend.“ Quelle: Edwin Sternkiker

„Wir haben es den ganzen Sommer über auf einer deutlich niedrigeren Stufe versucht“, sagt Marco Stoll, „doch nichts davon war zielführend.“ Laute Musik, quietschende Reifen, Hupkonzerte: Immer wieder gab es Beschwerden von Anwohnern. Immer wieder wurde die Polizei gerufen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes zeigten in den Abendstunden auf dem Markt Präsenz. Im Halbstundentakt und im Wechsel mit der Polizei „patrouillierten“ sie an Wochenenden im August zwischen 21 und 23 Uhr im Ribnitzer Zentrum. „In diesen Zeiten hat es keinerlei Auffälligkeiten, Beschwerden oder Ordnungswidrigkeiten gegeben“, so Ingo Woyczeszik.

Alternativen: Jugendtreff und Gänsewiese

Seit Monaten bewegt das Thema die Ribnitz-Damgartener. Seit Monaten befinden sich Jugendliche, Verwaltung und Politik aber auch im Gespräch. Ein Ergebnis ist, dass den Jugendlichen die ehemalige Bummi-Krippe am Bleicherberg als Jugendtreff zur Verfügung gestellt wird. Die jungen Menschen wollen den Raum vor allem bei schlechtem Wetter nutzen.

Auch für die Autofahrer unter den jungen Leuten, die sich auf dem Markt treffen, müsse eine Alternative gefunden werden, so Marco Stoll. Die Verfügung allein reiche nicht aus. Stoll hat dabei den Parkplatz Gänsewiese im Blick, der von der Stadt in gewisser Art und Weise, etwa mit einem Unterstand, hergerichtet werden könne. „Auch die Stadt muss was machen“, so Stoll.

Der Parkplatz an der Straße Am See in der Nähe des Hafens schwebe auch Bürgermeister Frank Ilchmann als Alternativstandort vor. Die Gänsewiese liege relativ zentral, an der Tourist-Information gebe es eine Überdachung. „Dort zusätzlich einen Carport aufstellen, das geht aber nicht“, so Ilchmann.

Von Robert Niemeyer