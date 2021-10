Lehrer im Rollstuhl aus MV fragt: „Nimmt Corona keiner mehr ernst?“

Ribnitz-Damgarten

Die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie steigen, mancher Experte prognostiziert bereits eine heftige, vierte Winterwelle. Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Virus. Von erneuten stärkeren Einschränkungen ist allerdings keine Rede. In Ahrenshagen war nun Lehrer Frank Seifert Teil eines Vorfalls, der ihm zu denken gibt. Er fragt: „Nimmt Corona keiner mehr ernst?“

Folgendes war geschehen: Frank Seifert unterrichtet an der Grundschule in Ahrenshagen. Seit 2010 arbeitet der heute 63-Jährige als Lehrer. Am vergangenen Freitag, 22. Oktober, habe sich eine Lehrerin vom Unterricht abgemeldet. Der Grund: eine Corona-Infektion. „Drei Lehrer wurden dann abgestellt, um die Klassen zu betreuen, mit denen die Lehrerin Kontakt hatte“, sagt Seifert. Wo vor Monaten noch ganze Klassenzüge in Quarantäne gesteckt worden sind, heißt es nun offenbar, einfach weiter unterrichten.

Corona-Schreck am Sonntag für den Querschnittsgelähmten

Am Wochenende dann das böse Erwachen. Frank Seifert machte einen Selbsttest auf eine Corona-Infektion. Der Schnelltest zeigte zwei Striche: Positiv. Ein Schock, schließlich gehört Seifert zur Risikogruppe. Er ist zwar vollständig gegen Corona geimpft. Seit einem schweren Unfall 1995 ist er jedoch querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Sein Körper ist angeschlagen. „Schnupfen habe ich schon lange.“ Erst vor zwei Jahren musste er sich einer komplizierten Operation unterziehen. Eigentlich gilt er als berufsunfähig. „Aber ich arbeite ja gerne. Man kann immer irgendwo etwas beitragen“, so Seifert.

Deshalb wollte er die Angelegenheit auch schnellstmöglich irgendwie klären. Doch was tun mit dem Ergebnis? Seifert informierte am Sonntag die Schulsekretärin. Am Montag folgte ein weiterer Test, der zur weiteren Verwirrung beitrug. Der Schnelltest zeigte plötzlich ein negatives Ergebnis. Seifert wollte auf Nummer sicher gehen und wandte sich an seinen Arzt. Einen PCR-Test wollte er machen. Der ist im Normalfall notwendig, um noch genauer einer Corona-Infektion nachzuweisen. „Da sagte man mir, dass der Hausarzt nicht zuständig ist“, berichtet der Lehrer.

Die Corona-Lage in Vorpommern-Rügen Die Corona-Warn-Ampel im Landkreis Vorpommern-Rügen steht nach wie vor auf Gelb. Das bedeutet, dass unter anderem eine erweiterte Testpflicht für Ungeimpfte oder Nichtgenesene gilt. In Innenräumen von Restaurants beispielsweise dürfen sich nur Geimpfte, Genesene oder Getestete mit entsprechendem Nachweis aufhalten. Gleiches gilt beispielsweise für Museen, Cafés, Friseure und körpernahe Dienstleistungen, Indoor-Sport oder Theater. Für Diskotheken und Clubs sowie Tanzveranstaltungen gilt sogar eine PCR-Testpflicht für diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind. Stand 25. Oktober waren rund 240 Menschen in Vorpommern-Rügen mit dem Coronavirus infiziert. 14 Infizierte befanden sich im Krankenhaus. Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz lag in VR bei 70,1 im orangen Bereich. Die Auslastung der Intensivstationen bei 3,8 Prozent im grünen Bereich, ebenso die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen mit 3,1.

Vonseiten der Schule sei Seifert an das Gesundheitsamt verwiesen worden. „Drei Stunden lang habe ich es da versucht. Niemand ist ans Telefon gegangen“, sagt Seifert. Lediglich die Person, die ihn durchstellen sollte, konnte mit ihm reden. Hier wurde dem Ribnitz-Damgartener geraten, nach Stralsund zu kommen, um einen PCR-Test zu machen. Der Landkreis nimmt in der Kreisstadt die Tests beim Verdacht einer Corona-Infektion vor. Alle weiteren PCR-Testzentren im Landkreis wurden geschlossen.

„Dann soll ich nach Stralsund fahren. Was, wenn ich Kontakt zu anderen Menschen habe?“, fragt Frank Seifert. Sein Gefühl: Corona sei nicht mehr so wichtig. „Das ist doch keine Vorgehensweise“, sagt er.

So sind die Corona-Regeln derzeit im Landkreis

Ist es aber doch, zumindest wenn es nach den aktuellen Regeln des Landkreises geht. Auf Anfrage verwies Kreissprecherin Sandra Lehmann auf verschiedene Veröffentlichungen und Infoblätter des Gesundheitsamtes.

So ist es beispielsweise derzeit nicht mehr zwingend notwendig, einzelne Kinder oder Schulklassen in Quarantäne zu schicken. Die Folgen einer Unterbrechung des Unterrichts oder Heimbetreuung eines Kindes in Quarantäne seien schwerwiegender als „das geringe Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion, der Erkrankung selbst und der eventuell möglichen Langzeitfolgen“, heißt es. Deshalb könnten die Schüler unter Einhaltung bestimmter Regeln auch weiter in der Schule unterrichtet werden. Dazu gehört, dass die Klassen keinen Kontakt zu Dritten haben sollen, also im Schulalltag quasi isoliert werden. Tägliche Schnelltests und PCR-Tests nach Tag fünf des Kontakts mit einem Infizierten gehören ebenfalls zum Programm. Wer nach einem PCR-Test positiv getestet wurde, wird isoliert.

Auf Anfrage in der Grundschule selbst wollte sich aus der Schulleitung niemand zu dem Fall äußern. Im Falle eines positiven Schnelltests müsse das Ergebnis mit einem PCR-Test verifiziert werden. Den gibt es nach Angaben des Landkreises nur mit einer Überweisung vom Hausarzt. Somit ist die Konsultation des Hausarztes sogar notwendig. Hat man keinen, kann man über die Telefonnummer 116117 einen Arzt finden.

Von Robert Niemeyer