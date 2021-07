Leiche vor Zingst in der Ostsee entdeckt: Ist es der vermisste 35-Jährige?

Zingst

Der 35-jährige Mann, der in Zingst seit etwa einer Woche in der Ostsee vermisst wird, ist offenbar gefunden worden. Am Sonnabendabend entdeckten Passanten in Zingst eine Leiche im Wasser treibend auf Höhe des Strandaufganges 17. Die Person war noch völlig bekleidet. Es bestehe eine Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Toten um den Vermissten handelt, heiß es auf Nachfrage von der Polizei. Ob es so ist, soll die Untersuchung der Leiche ergeben.

Ab Montag beginnen diese, hieß es. Unter anderem werde eine DNA-Probe entnommen. Bislang heißt es von der Polizei offiziell, dass weder die Identität noch die Todesursachen geklärt seien. Verletzungen durch Gewalteinwirkungen seien allerdings nicht festgestellt worden. Eine Anfangsverdacht für eine Straftat gebe es deshalb nicht. Gegen 18.45 Uhr war am Sonnabend der Fund der Leiche gemeldet worden.

In die Ostsee gesprungen

Die Hoffnung, den vermissten Mann noch lebend zu finden, gab es in den vergangenen Tagen nicht mehr. Wie berichtet, war der 35-Jährige vor einer Woche gegen 20.15 Uhr trotz starken Windes und Wellgangs in die Ostsee vor Zingst gesprungen.

Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen mit Hubschrauber, Booten und Beamten des Polizeireviers Barth, die am Montag teilweise fortgesetzt wurden, blieben ohne Erfolg. Montagmittag wurde die Suche aufgrund starken Winds und Wellengangs abgebrochen. Erst am vergangenen Freitag konnte die Suche fortgesetzt werden. Die Wasserschutzpolizei war mit Booten vor Zingst unterwegs.

Persönliche Gegenstände gefunden

Im Zuge der Suche wurde während der vergangenen Woche bekannt, dass es sich bei dem vermissten Mann wahrscheinlich um einen 35-Jährigen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen handelt, der ohne festen Wohnsitz ist bzw. war, sich aber in der vergangenen Zeit in Zingst aufgehalten hat. In unmittelbarer Nähe des Einsatzortes waren persönliche Gegenstände und ein Fahrrad aufgefunden und sichergestellt worden.

Diese Sachen gehörten dem 35-Jährigen vermutlich. Sicher geklärt war die Identität jedoch bis zuletzt nicht. Eine Vermisstenmeldung zu dem Mann habe es nicht gegeben.

