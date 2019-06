Neuhaus/Barth

Das kleine reetgedeckte Haus in Dierhagen-Neuhaus ist seine zweite Heimat, sein Zufluchtsort. So oft es geht, kommt der Leipziger Maler und Grafiker Konrad Gehse mit seiner Familie – seiner Frau Juliane Ehrlicher und den beiden Kindern Karla und Eden – hierher, genießt die Ruhe und tankt Kraft. „Es ist herrlich hier. Das Haus gehört der Familie meiner Frau. Ich bin nun schon im sechsten Jahr hier“, berichtet der 39-Jährige, der sich gleich in die Region verliebte.

Zahlreiche seiner Werke sind hier entstanden. Mit Staffelei, Leinwand, Pinseln und Aquarellfarben ausgestattet, geht er raus in die Natur. „Die Aquarelle male ich direkt vor Ort, bei den Landschaften in Öl mache ich mir Skizzen und male sie hier bei uns im Garten. Die größeren Formate kann man vor Ort schlecht malen. Da kippt mir alles um“, sagt der Künstler, der seit seiner Kindheit malt. Nicht nur in Dierhagen und auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist der Leipziger unterwegs, auch nach Barth und Ribnitz-Damgarten hat es den Künstler schon mehrmals verschlagen. „Ich war zuletzt im März in Barth und bin mit meinen Vater und meinem Bruder mit dem Schiff Richtung Barhöft und dann weiter nach Stralsund gefahren. Wir haben Heringe geangelt.“

Zur Galerie Der Künstler aus Leipzig hat in Dierhagen-Neuhaus seinen Rückzugsort. Er hat sich gleich in die Region verliebt und ist hier häufig in der Natur unterwegs und malt.

Rezepte, Anekdoten und Malerei

Genau auf diesem Schiff ist auch sein Buch „Kulinarische Schiffsreise“ entstanden, das er gemeinsam mit seinem Vater Albrecht Gehse verfasst hat und dass 2016 erschienen ist. Unterstützung bekamen die beiden von Konrad Gehses Frau, Juliane Ehrlicher, die Verlagsherstellerin ist. Die Vermarktung des Buches haben sie komplett in Eigenregie gemacht. Neben Kochrezepten finden sich hier kleine Anekdoten und, wie sollte es anderes sein, Kunstwerke von Albrecht und Konrad Gehse. Denn dem 39-Jährigen wurde die künstlerische Begabung quasi direkt in die Wiege gelegt, denn sein Vater, der in Berlin lebt, ist ebenfalls Maler.

Neben der Kunst hat Konrad Gehse aber noch eine zweite Leidenschaft, das Kochen. Nachdem er als Jugendlicher das Abendstudium der Hochschule für Grafik und Buchkunst absolvierte, ging er mit 18 Jahren nach Berlin und machte dort, nachdem er eine Zeit lang als Page arbeitete, eine Ausbildung zum Koch. Der Malerei blieb er dennoch immer treu. „In jedem Restaurant, in dem ich gearbeitet haben, habe ich auch meine Bilder ausgestellt“, berichtet Konrad Gehse. „Immer wenn ich gerade ein viertel Jahr dort war und ein bisschen Narrenfreiheit hatte, habe ich meine Bilder aufgehängt. Und so wurden die Leute auf sie aufmerksam.“ In Leipzig, seiner alten und neuen Heimat, hat er mittlerweile zudem ein Atelier, wo er einige seiner Kunstwerke ausstellt. „Ich habe meine Bilder auch schon in Poel ausgestellt. Mein großer Traum wäre eine Ausstellung in Ahrenshoop oder in der Kunstscheune Barnstorf“, berichtet der zweifache Vater.

Rückzugsorte: Strand, Bodden, Ostsee

Der 39-Jährige malt nicht nur Landschaften, sondern auch Porträts, Figurenkompositionen oder gestaltet unter anderem Speisekarten. Wenn er ein Bild verkaufe, sei neben der Freude auch immer etwas Wehmut dabei. „Wenn ich meinem ersten Reflex nicht nachgeben würde, hätte ich noch nie ein Bild verkauft. Ich würde sie am Liebsten alle behalten und Zuhause hinhängen“, meint Konrad Gehse. Hin und wieder müsse er in seinem Atelier in Leipzig aber auch Platz schaffen, um wieder neue Ideen zu entwickeln. „Dann hänge ich alle Bilder ab und mache die Wände ganz frei“, sagt der Koch und Maler. Den Kopf frei bekommt er aber auch bei seinen Aufenthalten in der Region – sei es am Strand in Neuhaus, am Barther Bodden, auf dem Schiff mitten auf der Ostsee oder im Ribnitzer Moor. „Die Landschaft hier ist einfach wunderbar“, schwärmt Konrad Gehse, der auch schon seinen nächsten Aufenthalt geplant hat. Und dann zieht er wieder los mit Staffelei, Leinwand, Pinseln und Aquarellfarben.

Weitere Informationen zum Künstler: bei Instagram konradgehse (Malerei), tischbeincuisine (Koch)

Anika Wenning