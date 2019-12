Prerow

„Wir schauen auf ein gutes und erfolgreiches Jahr zurück. Der Bauer würde sagen: fleißig gearbeitet, gutes Wetter gehabt und reiche Ernte in guter Qualität eingefahren“, zieht Antje Hückstädt zufrieden einen ersten Strich unter das Jahr 2019, in welchem sie im Mai ihr 30-jähriges Dienstjubiläum im Darß-Museum feierte. Dort im Kaminzimmer läuft derzeit noch bis zum 5. Januar der 11. Advents- und Rauhnächtemarkt, den Frauen aus Prerow und der Region gestalten und betreuen.

Rund 20 000 Besucher in diesem Jahr

„Nach dieser tollen Resonanz wird der Dezember zum drittstärksten Besuchermonat nach August und Juli“, rechnet die Museumsleiterin aus. Inklusive der bereits etablierten Veranstaltungen Darßer Bernsteinwoche, Töpfermarkt, Museumsfest und Kunstmarkt werden in diesem Jahr rund 20 000 Gäste, etwas mehr als 2018, das Darß-Museum besucht haben. Die Zahlen liegen seit Jahren stabil bei 20 000 bis 21 000, davon machen die reinen Museumsbesuche 16 000 aus. „Wir schauen zwar regelmäßig auf diese Zahlen, aber vor allem in die Gesichter unserer Gäste“, ergänzt Antje Hückstädt. „Begeisterte und frohe Besucher versichern uns, dass wir in Bezug auf Qualität und Authentizität auf dem richtigen Weg sind.“ Unter dem Motto „mit Herz und Verstand“ will das Museum Erlebnisse organisieren. Dazu gehören Bootsbaukurse ebenso wie das Ferienprogramm: Sehr beliebt sind die Gute-Nacht-Geschichten und alle Aktivitäten, bei denen Eltern mit Kindern gemeinsam etwas tun, wie in der Bernsteinwerkstatt während der Winterferien.

Neue Mitarbeiterinnen eingestellt

Das klingt auch nach einer Menge Arbeit. Und tatsächlich begann das Jahr mit der Einstellung neuer Mitarbeiterinnen. Annett Geldschläger löste im Bereich Museumspädagogik und Besucherbetreuung Doris Pagel ab, die nach 19-jähriger Tätigkeit im Museum ihre Berufstätigkeit beendete, eine zweite junge Frau unterstützte die digitale Inventarisierung der Museumssammlungen zunächst für fünf Monate. Beim Kur-und Tourismusbetrieb sind 2,75 Kräfte für das Museum angestellt. Auch der Förderverein tritt zunehmend als Arbeitgeber in Erscheinung und übernimmt mit vier (teils saisonal) geringfügig Beschäftigten und neuerdings einem durch das Jobcenter geförderten Vollzeit-Hausmeister große Verantwortung für das Museum, unterstreicht Antje Hückstädt die seit 27 Jahren ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Verein. Dessen Mitglieder betreuen auch den Tag des offenen Denkmals und den Advents- und Rauhnächtemarkt, Ehrenamtliche helfen in der „Kleinen Museumswerkstatt“ oder bei der Fotoarchivierung.

Vogels Warte wird wiederbelebt

Für die Museumsleiterin endet 2019 mit einer „persönlichen großen Freude“. Seit Jahren liegt ihr die Pflege der Darßer Baukultur und die Denkmalerhaltung am Herzen. Zu den gemeinsamen Projekten zählt seit 2014 die Wiederbelebung der Vogels Warte, zu der nun ein wichtiger Schritt Richtung Realisierung getan wurde. Die Gemeinde Prerow habe das Baudenkmal in das Anlagevermögen des Kur-und Tourismusbetriebes überführt und Mittel für die Sanierungsplanung eingestellt. „Für April 2020 organisiere ich eine Baukultur-Fachtagung in Prerow“, verrät Antje Hückstädt auch Konzept-Details. „Aus der einstigen Villa soll ein internationales Haus werden. In der ersten Etage stellen wir uns ein baltisches Kulturzentrum vor, in dem Ostseeanlieger ihre Kultur präsentieren - künstlerisch, kulinarisch, musikalisch und modisch.“

Planungen für Sanierung des Haupthauses laufen

Der 20 Meter hohe Wasserturm könnte Aussichtsturm werden und Außenstelle vom Standesamt. „Ich sehe schon die Brautpaare auf der Treppe für das Hochzeitsfoto stehen“, lächelt Antje Hückstädt. Aber auch am Museum selbst laufen Planungen für die Sanierung des Haupthauses und die Errichtung eines zusätzlichen Neubaus, in dem sowohl die Sammlungen eine adäquate Unterbringung erhalten als auch ein Präsentations- und Projektraum für die Vermittlung des immateriellen Kulturerbes entstehen soll. Das knubbelt sich gewissermaßen auf der Halbinsel, stellte Antje Hückstädt auch in einer gerade erschienenen Broschüre darüber fest.

Acht kulturelle Ausdrucksformen sind in M-V anerkannt, die an 16 Standorten gelebt werden. Davon wiederum befindet sich mit Tonnenabschlagen, Plattdeutsch, Zeesboot-Segeln und traditioneller Herstellung von Darßer Haustüren die Hälfte auf Fischland-Darß-Zingst und werden schon jetzt auch im Museum gepflegt. Noch in der Planungsphase wird der Museumsbetrieb auf jeden Fall bis Herbstanfang normal laufen, versichert die Leiterin. Alles sollte dann in drei bis vier Jahren fertig sein. Vorher jedoch, im kommenden Jahr, darf man sich auf die gewohnten Höhepunkte und die regelmäßigen Angebote sowie drei Sonderausstellungen freuen.

Von Susanne Retzlaff