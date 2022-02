Derzeit erhalten rund 40 Schülerinnen und Schüler beim Studienkreis Ribnitz-Damgarten Nachhilfe. Der Bedarf an den Förderangeboten in Coronazeiten ist mittlerweile aber so groß, dass man ihn derzeit nicht decken kann, weil Lehrkräfte fehlen. Warum das so ist, lesen Sie hier.