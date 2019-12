Letztes Geleit für einen verdienten Kameraden

Dierhagen

Kameraden aus der ganzen Region haben Richard Krawczyk, langjähriger Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen, auf seinem letzten Weg begleitet. Am 12. November war der Krawczyk im Alter von 65 Jahren verstorben. Nach der Trauerfeier am Freitagmorgen begaben sich die Feuerwehrleute mit mehreren Einsatzwagen gemeinsam mit dem Wagen des Bestatters auf den Weg nach Rövershagen, wo ihr Kamerad seine letzte Ruhestätte fand.

„ Richard Krawczyk war immer 100 Prozent Feuerwehrmann, er war immer als erster am Gerätehaus“, sagte Dierhagens Wehrführer Kay Mittelbach. Am 31. Juli 1970 trat Richard Krawczyk in die Feuerwehr ein und war – zuletzt mit dem Rang Oberlöschmeister – insgesamt 49 Jahre und 106 Tage für die Dierhäger Feuerwehr aktiv.

Krawzcyk gehörte zudem zu der Mannschaft, die als letzte DDR-Meister in der Disziplin Löschangriff nass wurde. „Ein aufrichtiger, ehrlicher, hilfsbereiter und immer einsatzbereiter Mensch“, so Mittelbach über den Verstorbenen.

Von Robert Niemeyer