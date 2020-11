Barth

Am 12. November erscheint die 12. Ausgabe der Buchreihe „Lande Barth – Barther Geschichte(n)“. Die geplante Buchpremiere musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Bis zu 130 Personen kamen in den vergangenen Jahren zu den Buchpremieren.

Zunächst war geplant, die Zahl der Besucher auf 40 zu beschränken. Auch einen kleinen kulturellen Auftritt von Kurt Dressler sollte es geben. Doch aufgrund der neuen, seit dem 2. November geltenden Einschränkungen ist auch dies nicht möglich.

Büchertisch statt Buchpremiere

Die Organisatoren haben sich deshalb entschieden, am 12. und 13. November einen Büchertisch in der Lange Straße 36 im Fotofachgeschäft von Holger Friedrich auf die Beine zu stellen. An diesen beiden Tagen haben Bürger die Chance, ihre bestellten Exemplare abzuholen. Ab 10 Uhr werden die beiden Verleger Dr. Matthias Redieck und Achim Schade aus Rostock vor Ort sein.

„Wir sind froh und stolz, gemeinsam mit unserem Verlag und den vielen Autoren wieder spannende Geschichten erzählen zu können“, erklärte Mario Galepp (Vorsitzender des Heimatvereins), der sich bei allen Sponsoren und Unterstützern bedankte. „Ohne sie wäre das Vorhaben nicht realisierbar.“

