Ribnitz-Damgarten

Auch am anstehenden Wochenende ist in der Region wieder eine Menge los. Hier sind unsere Veranstaltungstipps.

Seit 1980 tourt der Berliner Künstler Dirk Michaelis mit eigenen Songs durch erlesene Clubs und Theater des Landes. Sein kurzes Intermezzo als jüngster Sänger und Komponist der Gruppe Karussell sollte ihm und der Band den größten Hit bescheren. Mit „Als ich fortging“ schrieb sich Dirk Michaelis in die Geschichte des Ostrocks ein. Im Rahmen seiner „Mir gehörn Tour 2019“ wird er am Sonnabend um 20 Uhr in der Jugendherberge in Ribnitz-Damgarten zu hören sein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es in der Touristinfo Ribnitz-Damgarten oder an der Abendkasse.

Vor 15 Jahren wurde der Eixener See aus seinem Dornröschenschlaf geweckt und als Badesee wiederbelebt. Seitdem gibt es auch das Eixener Seefest. Am Samstag ab 15 Uhr wird es wieder gefeiert. Beim Mitmachzirkus „Juggly Bälli“ können Kinder das Jonglieren mit drei Bällen erlernen. Durch den Nachmittag führt DJ Steffen aus Berlin. „Bauer Korl“ wird für humorvolle Momente sorgen. Außerdem wird „Charly Fromke“ mit seinem Akkordeon und maritimen Melodien nebst einer ordentlichen Portion Wortwitz zu erleben sein. Die Feuershow „Dreifeuerherzen“ wird am Abend mit Artistik, Feuer und Akrobatik den Eixener See zum Leuchten bringen. Das Feuerwerk „ Eixener See in Flammen“ darf aus Sicherheitsgründen nicht mehr stattfinden. Stattdessen gibt es das erste „ Seefunkeln“, eine Musik-Laser-Inszenierung. Am Nachmittag ist der Eintritt frei, um 18 Uhr beginnt die Beachparty. Der Eintritt hier kostet fünf Euro, für Kinder in Begleitung von Erwachsenen zwei Euro.

Am Samstag findet das traditionelle Tonnenabschlagen auf der Festwiese in Dierhagen statt. Um 17 Uhr beginnt der Wettbewerb. Um 10 Uhr wird der Händlermarkt eröffnet. Erstes musikalisches Highlight ist um 12.15 Uhr das Aufspielen des Barther Spielmannszuges. Nach der offiziellen Eröffnung wird ab 14.30 Uhr ein buntes Bühnen-Programm für Jung und Alt geboten. Neu in diesem Jahr ist, dass am Eröffnungsabend am Freitag Live-Musik mit der Show- und Galaband Lacyy Talk’s gespielt wird. Der Eintritt ist frei. Beim Tonnenball am Samstagabend spielt die Partyband „Back To Music“. Die Tageskarte, ab 14 Uhr inklusive Tonnenball kostet fünf Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder bis 15 Jahre. Kinder bis 1,20 Meter Größe haben freien Eintritt.

Von Robert Niemeyer