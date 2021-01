Lockdown: Bei vielen Einzelhändlern geht die Existenzangst um

Ribnitz-Damgarten

Bei vielen Einzelhändlern von Ribnitz-Damgarten liegen mittlerweile die Nerven blank. Den verlängerten Lockdown bezeichnen immer mehr als existenzbedrohend. „Es geht jetzt wirklich an die Substanz“, so schildert Sarah Weck (Wecks Schenken-Dekorieren-Mode) die Situation. In ihrem Geschäft liege der Umsatzrückgang bei 90 Prozent, berichtet sie. An der von Querdenkern unterstützten Kampagne „Wir machen auf“, mit der trotz des verlängerten Lockdowns eine Öffnung der Geschäfte am 11. Januar angekündigt wurde, die nun aber um eine Woche verschoben wurde, wolle sie sich aber nicht beteiligen.

Wie auch andere Geschäftsinhaber und Geschäftsinhaberinnen der Stadt, so versuchen auch Sarah Weck und ihre fünf Mitarbeiterinnen durch die Einrichtung eines Abhol- und Lieferservice über die Runden zu kommen. Ein Service, den Bianca Haase aus Damgarten gern in Anspruch nimmt. „Ich liebe diesen Laden einfach und freue mich, dass es diese Möglichkeit gibt und man auch in Zeiten des Lockdowns Schönes kaufen kann.“ Allerdings lassen sich mit dem Abhol- und Lieferservice die Umsatzeinbußen nicht kompensieren, erläutert Sarah Weck. „Unterm Strich reicht das, was wir damit einnehmen, nur für die Deckung der Nebenkosten“.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unklarheiten bei der Überbrückungshilfe

Hinzu komme, dass die Osterartikel und die Frühjahrsmode, die sie bereits vor Wochen bestellt habe, demnächst geliefert werden und auch bezahlt werden müssen. Die Politik müsse handeln, und zwar sehr schnell, sagte sie weiter. Ansonsten werde so mancher Einzelhändler die kommenden Wochen nicht überleben, fürchtet die Ladeninhaberin, die auch stellvertretende Vorsitzende des Vereins Ribnitzer Innenstadt ist. Sie macht deutlich, dass sie die Entscheidung, die Einzelhandelsläden weiter geschlossen zu halten sind, nicht nachvollziehen könne. Denn nach ihrem Empfinden gehören Geschäfte nicht eben zu den Orten, wo sich besonders viele Menschen anstecken würden. Aus ihrer Sicht sei es notwendig, dass die Wiederöffnung des derzeit geschlossenen lokalen Einzelhandels so schnell wie möglich erfolgt. Das sieht auch der Vereinsvorsitzende René Berlin so.

Dies sei der einzige Weg, um zu verhindern, dass Händler wegen Corona aufgeben müssen. Zwar wolle der Staat im Einzelhandel bis zu 90 Prozent der Fixkosten mit der Überbrückungshilfe III erstatten, so Berlin. Das reiche allerdings aus seiner Sicht nicht aus. Zumal derzeit noch gar nicht klar sei, wann und unter welchen Bedingungen die Einzelhändler dieses Geld überhaupt erhalten werden. Bereits mehrere Händler der Stadt würden versuchen, sich mit einem Abhole- und Lieferservice über Wasser zu halten, so der Vereinsvorsitzende. Das könne zwar kurzfristig helfen, sei aber am Ende doch eben auch nur der berühmte Tropen auf dem heißen Stein. „Nein, was wir brauchen, ist eine alsbaldige Öffnung der Geschäfte“, betont René Berlin noch einmal.

Plakate machen auf Nöte der Händler aufmerksam

Natürlich würde auch sie sich eine alsbaldige Öffnung der Geschäfte wünschen, sagt Sylvia Alms, Inhaberin von Uhren & Schmuck Alms in der Langen Straße Ribnitz. „Wir leben derzeit aus den Rücklagen aus dem Sommergeschäft. Das war zum Glück gut gelaufen, weil viele Einheimische und auch Urlauber bei uns einkauften.“ Aber andererseits verstehe sie auch, wenn in einer besonderen Situation, wie es die Corona-Pandemie nun mal sei, auch verschärfte Maßnahmen zu deren Bekämpfung ergriffen werden. Aus ihrer Sicht sei derzeit das A und O, dass die Zahl der Infizierten deutlich sinkt. Deshalb könne sie nicht verstehen, dass sich offenbar nicht alle Menschen an die Regeln halten. Wenn sie es täten, wäre man sicher schon viel weiter.

In Zingst prangt im Schaufenster des Geschäftes von Ines Schuhmann (“Modehafen“) ein Plakat: „Wir machen auf_merksam“. Mit dieser Onlineaktion grenzen sie und andere Händler sich von der Aktion „Wir machen auf“ ab. Viel zu hoch wäre ihr zudem das Risiko, entgegen der Corona-Regeln ihren Laden zu öffnen und damit ein Bußgeld im fünfstelligen Bereich zu riskieren, so die Geschäftsfrau. Wohl aber wolle sie mit dem Hinweis im Schaufenster auf die Nöte der Händler aufmerksam machen – verbunden mit einer Forderung nach besserer Unterstützung infolge der erzwungenen Schließung der Läden.

Von Edwin Sternkiker/ Timo Richter