Lockdown in MV: Das sagen die Hoteliers auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Löbnitz/Zingst

Anrufe in Hotels sind in diesen Stunden meist wenig erfreulich. Gäste stornieren einen Aufenthalt, Mitarbeiter müssen Gästen absagen. Mit dem neuerlichen Lockdown, mit dem die Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden soll, werden sogenannte touristische Übernachtungen ab Montag verboten. Ausnahme: Gäste, die über diesen Tag hinaus gebucht haben dürfen ihren Urlaub noch zu Ende bringen.

Das hat der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst auf sonst verschwiegenen Fluren der Landesregierung wispern hören. Jens Oulwiger geht davon aus, dass seitens des Innenministeriums in Kürze eine entsprechende Verordnung dementsprechend formuliert wird. Hauptziel ist: „Wir schmeißen keine Gäste raus.“ Gebuchte Neuanreisen nach dem Montag wird es allerdings nicht mehr geben. Am Vormittag hat der Geschäftsführer die Regelung öffentlich gemacht.

Gäste müssen abreisen

Die Hotels und Pensionen auf der Halbinsel reagieren entsprechend. So wird beispielsweise das Hotel Haferland in Wieck ab Montag komplett geschlossen, „inklusive Gastronomie“, wie Constanze Riedig von der Rezeption aus einem Strategiegespräch mit der Geschäftsführung berichtet. Nach dem Frühstück am 2. November müssten alle Gäste abreisen, unabhängig davon, ob sie längeren Aufenthalt gebucht hätten.

Das komplette Aus sei bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr praktiziert worden. Die betroffenen Gäste jetzt haben laut Constanze Riedig weitgehend Verständnis für die Maßnahme geäußert. „Die Gäste hoffen, dass sie bald wiederkommen dürfen.“

Branche muss die Pandemie ausbaden

Deutlich schärfer ins Horn stößt Andrea Kuhn, Vorsitzende des Regionalverbandes Fischland-Darß-Zingst des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga). „Wir haben wiederholt bewiesen, dass sich bei uns keine Menschen infiziert haben. Wir arbeiten sowieso mit hohen Hygienestandards.“ Die Branche müsse nun die Folgen steigender Infektionszahlen ausbaden.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern, so Andrea Kuhn, gebe es rund 16 000 Betrieben in Hotellerie und Gastronomie. „Nicht einer ist wegen Corona geschlossen worden.“ Sie forderte Hilfen des Bundes. Gerade kleine Häuser müssten unterstützt werden, da reichten die ins Spiel gebrachten 75 Prozent nicht aus.

Die eigene Pension samt Café in Ahrenshoop will Andrea Kuhn am Sonntag schließen. Sie wartet allerdings noch auf eine entsprechende Verordnung der Landesregierung. Ihre fünf Mitarbeiter will sie im November noch voll beschäftigen. In dem touristischen Ort gebe es kaum Übernachtungen im geschäftlichen Bereich.

November kaum gebucht

Gut leben mit der Entscheidung der Kanzlerin und den Länderchefs kann Sven Lohße. In dem Hotel Blinkfüer in Dierhagen sei im November sowieso wenig Belegung. „Das ist stets ein schwacher Monat.“ Nun werden Hotel und Restaurant geschlossen, ohne dass es den Familienbetrieb schwer treffen würde.

Denn laut Sven Lohße konnte nach der „Supersaison“ die Delle durch den ersten Lockdown im Frühjahr ausgeglichen werden. Nun werden Renovierungsarbeiten vorgezogen. Zum Jahreswechsel will der Hotelier aber wieder öffnen dürfen, dann nämlich werde wieder Umsatz gemacht.

Von Timo Richter