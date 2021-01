Löbnitz

Große Sprünge lässt der Etat der Gemeinde Löbnitz, zu der der gleichnamige Ort sowie die Dörfer Buchenhorst, Kindshagen, Redebas und Saatel gehören, nicht zu. Über Wasser halten lautet die Devise. Dementsprechend sind die Investitionen auch eher gering. „Aber von enormer Bedeutung für die Gemeinde“, wie deren Bürgermeister Manfred Zemke sagt.

Ein Anbau für die Feuerwehr in Löbnitz, neue Asphaltdecke für den Kindshäger Weg – zumindest die Planung dafür, Abriss des durch einen Brand zerstörten Wohnblockes und ein neues Dach sowie eine neue Fassade für die Jagdhütte in Redebas – das sind die Vorhaben der Kommune südlich von Barth.

Investition in die Feuerwehr : Rettungskräfte packen mit an

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Löbnitz wird erweitert. Im Anbau sollen unter anderem sanitäre Anlagen und ein Gemeinschaftsraum für die Rettungskräfte entstehen. Quelle: Anja Krüger

Wichtigstes Projekt sei die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Löbnitz, meint das Gemeindeoberhaupt. Für einen Euro hat die Kommune den Anbau gekauft. Diesen zur Nutzung herzustellen, verschlingt weitaus mehr Geld.

„Rund 170 000 Euro wird es kosten, den Anbau herzurichten“, informiert Manfred Zemke. „Wobei die Kameradinnen und Kameraden auch ganz viel Eigenleistung in das Projekt stecken werden“, fügt er hinzu. Bedeutet: Was das Entkernen des Anbaus betrifft, machen sie. Schon im Frühjahr – im März oder April – soll mit den Arbeiten begonnen werden. „Der Anbau dient unseren Rettungskräften dann unter anderem als Schulungsraum und sanitäre Anlagen werden errichtet“, informiert Zemke.

Insgesamt 38 aktive Feuerwehrleute haben sich dem aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde, die sowohl in Löbnitz als auch in Saatel ein Gerätehaus hat, verschrieben. Zu 32 Einsätzen sind sie im vergangenen Jahr ausrückt.

Einst hat der Anbau als Aufenthaltsort für die jungen Frauen und Männer gedient, die im Lehrlingswohnheim der LPG untergebracht gewesen sind. Beim Kauf des Gebäudeteils ist man seitens der Gemeinde noch davon ausgegangen, dass sich dieser nahezu in Eigenleistung wieder herrichten lässt. „Als dann aber die Paneele von den Decken genommen worden sind, ist festgestellt worden, dass der Dachstuhl gebrochen ist“, berichtet Manfred Zemke. Nichtsdestotrotz sollen die ehrenamtlichen Rettungskräfte nicht das Nachsehen haben. „Dürfen sie auch nicht“, bekräftigt er.

Neues Löschfahrzeug lässt noch etwas auf sich warten

Um die Kosten zu stemmen, hat die Gemeinde Fördermittel beantragt. „Eine mündliche Zusage haben wir bereits bekommen, auf den Bescheid warten wir allerdings noch“, bedauert Zemke. Und so kann er auch noch nicht sagen, wie hoch der finanzielle Aufwand für die Gemeinde ist. „Wir hoffen, dass die Förderung bei 90 Prozent der Kosten liegt“, sagt er.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass bereits im Sommer der Anbau des Feuerwehrgerätehauses genutzt werden kann. Auf das neue Fahrzeug, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W), das die Gemeinde innerhalb der großen Landeskampagne „Zukunftsfähige Feuerwehr“ beantragt und auch bewilligt bekommen hat, wird die Wehr wohl etwas länger warten müssen. „Wir rechnen damit im kommenden oder übernächsten Jahr“, berichtet der Bürgermeister.

Straße nach Kindshagen: Dieses Jahr wird geplant, im kommenden Jahr gebaut

So lange werden die Gemeindeeinwohner auch darauf warten müssen, dass die Straße nach Kindshagen befahren werden kann, ohne dass sie Angst haben müssen, sich den fahrbaren Untersatz zu beschädigen. „Die Straße ist mit Abstand jene in der Gemeinde, mit dem schlechtesten Zustand“, weiß Zemke. Bevor es aber an die Sanierung gehen kann, muss ein Planer ran. „Ohne Planer keine Fördermittel“, erklärt er. Allein dafür hat die Gemeinde rund 60 000 Euro in ihrem Haushalt für das laufende Jahr eingestellt. „Mit der Ausführung der Arbeiten, die in zwei Abschnitten erfolgen sollen, rechnen wir in den Jahren 2022 und 2023“, informiert er.

Brandblock macht Platz für Eigenheimbau

Der Brandblock in Löbnitz wird in diesem Jahr abgerissen. Quelle: Anja Krüger

Endlich in Angriff genommen wird aber definitiv in diesem Jahr der Abriss des Brand-Blocks, wie Zemke den Wohnblock in der Gartenstraße in Löbnitz nennt, in dem im Obergeschoss im November 2018 ein Feuer ausgebrochen ist. Der Block ist seitdem unbewohnt und soll nun endlich weichen. „Die Fläche soll dann für Eigenheimbebauung freigegeben werden“, berichtet Manfred Zemke. Tatsächlich habe es auch schon eine Nachfrage gegeben.

„Es ist wichtig, dass sich in der Gemeinde etwas bewegt“, sagt er. Die Kita, die vor einigen Jahren erweitert worden ist, sei längst nicht mehr ausgelastet, der Fußballverein habe keine aktive Mannschaft mehr. „Es ist ein Kreislauf. Wird in der Gemeinde nichts mehr geboten, gibt es keinen Zuzug. Ohne Zuzug ist es schwer, die Infrastruktur am Leben zu erhalten“, sagt er abschließend.

