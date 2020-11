Löbnitz

Die Corona-Krise stellt auch Kommunen vor große Herausforderungen. Erst recht, wenn schon vorher die Kasse klamm war. So musste der Bürgermeister der Gemeinde Löbnitz, Manfred Zemke, eine Haushaltssperre aussprechen. Das bedeutet: Zehn Prozent der freiwilligen Leistungen müssen im kommenden Jahr gestrichen werden. „Dadurch sparen wir gerade einmal 850 Euro ein, aber wir müssen es machen“, berichtet Manfred Zemke. „Die Kreisumlage wird immer höher und wir sind die Leidtragenden. Wir können nichts erhöhen.“

Und die Corona-Krise habe die Lage noch einmal verschärft. „Wir haben 23 800 Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen als im vergangenen Jahr. Aufgrund der Corona-Krise haben Unternehmen Stundungsanträge gestellt, denen wir zugestimmt haben.“

Brandruine kann abgerissen werden

Dennoch gebe es auch einige Lichtblicke. So wurde in der vergangenen Gemeindevertretersitzung nach Langem nun endlich der Abriss der Brandruine in der Gartenstraße in Löbnitz beschlossen. „Ich hoffe, dass wir es dieses Jahr noch hinbekommen“, zeigte sich der Bürgermeister zuversichtlich.

Bereits am 9. November 2018 brannte in der Gartenstraße ein Wohnblock mit sechs Wohnungen, zwei Bewohner wurden bei dem Feuer verletzt. Die Brandruine steht bis jetzt noch. Bei der Auswertung des Brandschutzgutachtens war die Gemeinde auf das Fachwissen des Amtes Barth angewiesen, doch der Termin war aus unterschiedlichen Gründen mehrmals verschoben worden.

Nun sei aber endlich klar, dass mit der Versicherungssumme der Abriss gezahlt werden könne. Pläne für die Brachfläche gebe es bereits. „Auf der Freifläche könnten ein bis zwei Eigenheime gebaut werden“, meint Manfred Zemke.

Feuerwehr bekommt neues Fahrzeug

Ebenfalls investieren muss die Gemeinde im kommenden Jahr in die Feuerwehr. Denn der Brandschutzbedarfsplan hat hier einige Mängel festgestellt, die behoben werden müssen. So wird die Feuerwehr im kommenden Jahr ein neues Fahrzeug bekommen. Rund 150 000 Euro soll das TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) kosten. Allerdings geht die Gemeinde von einer 90-prozentigen Förderung aus.

Möglich macht dies das Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ des Landes. Erstmals wird es in Mecklenburg-Vorpommern eine zentrale Beschaffung von rund 150 Feuerwehrautos des gleichen Typs geben, um so die Kosten der Anschaffung zu senken. Je nach Finanzlage der Gemeinde winkt eine 70- bis 90-prozentige Förderung. Je prekärer die Lage ist, desto mehr Fördermittel bekommt die Gemeinde.

Zudem muss das Gebäude der freiwilligen Feuerwehr in Löbnitz dringend ausgebaut werden. Denn bislang müssen sich die Brandschützer vor einem Einsatz im Maschinenraum umziehen. Das ist nach den Vorschriften aber nicht zulässig. Für den geplanten Ausbau hat die Gemeinde einen Teil des benachbarten Gebäudes gekauft. Allerdings stellte sich heraus, dass der Dachstuhl gebrochen und das Gebäude komplett saniert werden muss. „Im Frühjahr wollen wir mit den Arbeiten beginnen“, erklärt der Löbnitzer Bürgermeister.

Endlich angehen, will die Gemeinde auch die Sanierung der Kindshäger Straße. Für diese Maßnahme sind rund 60 000 Euro im Haushalt 2021 eingeplant.

Dach der ehemaligen Schule ist saniert

Der Weg zur ehemaligen Schule in Löbnitz wurde neu gepflastert. Quelle: Anika Wenning

Ein Projekt, das die Gemeinde noch in diesem Jahr abschließen konnte, ist die Sanierung des Daches der ehemaligen Schule. Die Firma HK Solartec GmbH hat auf dem Dach eine Solaranlage installiert und im Gegenzug die Kosten für die Dachsanierung übernommen.

Mit viel ehrenamtlichem Engagement konnte zudem der Weg zur ehemaligen Schule neu gepflastert werden. „Ich möchte mich bei allen Helfern bedanken“, freut sich der Bürgermeister. Bereits im Frühjahr wurde zudem das Sportlerheim komplett saniert – ebenfalls in Eigenregie. „Hier hat uns die Firma Harry Peters sehr unterstützt“, erklärt Manfred Zemke.

