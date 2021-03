Barth

Stolz präsentiert Marcel Schwarz aus Löbnitz sein Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber, das ihm vom Innenministerium des Landes verleihen worden ist. Es ist eine Anerkennung, für seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr, die er nun schon seit 25 Jahren ausübt.

Der Spagat zwischen Selbstständigkeit, Familie und Ehrenamt

Der 42-Jährige, der auch in der Gemeindevertretung mitwirkt, ist in Löbnitz aufgewachsen. Für ihn ist schon als Kind klar gewesen, dass er Feuerwehrmann wird. „Das liegt bei uns in der Familie. Ich war schon in der Jugendfeuerwehr“, sagt er. Seit 2015 führt er als Brandmeister nun schon die Wehr, die 20 Mitglieder hat. Eine Aufgabe, die er gerne macht, die von ihm aber auch einen gewissen Spagat fordert.

Denn als selbstständiger Fassadenbauer mit fünf Angestellten ist Marcel Schwarz nicht selten auswärts unterwegs, manchmal auch die gesamte Woche. Zu Hause warten dann seine Frau Manuela und zwei Kinder. Hauptsächlich wohl der neunjährige Sohn, denn die Tochter ist bereits 18 Jahre alt. Aber seine Frau ist es auch, die ihm den Rücken freihält, wie er sagt.

Selbst der Sohn brennt bereits für die Feuerwehr

Sie hat vollstes Verständnis für sein Engagement im Ehrenamt. Auch sie brennt für die Feuerwehr, ist selbst Mitglied – ebenso im Förderverein der Löbnitzer Wehr, wie ihr Mann auch. Und weil es eben schon seit Generationen in der Familie liegt, Feuerwehrmann zu werden, lernt auch der Junior schon erste Grundlagen – bei den Bambini der Freiwilligen Feuerwehr Barth.

Von Anja Krüger