Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Gerüchte, dass der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst aus dem Storchenhaus in Löbnitz ausziehen will und ein neues Domizil sucht. Auch Ribnitz-Damgarten war hier schon vor Jahren im Gespräch. Jetzt hat allerdings die Gemeinde Löbnitz, die Eigentümerin des Storchenhauses ist, dem Tourismusverband gekündigt.

Hintergrund ist, dass der Tourismusverband schon seit über 20 Jahren die gleiche Miete bezahlt. „In all den Jahren wurde die Miete nie erhöht“, berichtet Manfred Zemke, der am 26. Mai vergangenen Jahres zum Bürgermeister gewählt wurde und sich gegen seinen Vorgänger Lothar Seib durchsetzte, der 17 Jahre im Amt war. „Die Gemeinde scheibt rote Zahlen. Wir müssen zusehen, dass wir vorankommen. Da können wir uns so etwas nicht leisten. Das Storchenhaus ist der beste Platz im Ort. Die Lage direkt an der Kreuzung der B 105 ist ideal. Es kann nicht sein, dass wir Gewerberaum günstiger vermieten als eine Wohnung in Löbnitz.“

Miete könnte steigen

Da eine Mietanpassung allerdings deutlich schwieriger als eine Kündigung sei, habe sich die Gemeinde für diesen Schritt entschieden. „Die Gemeindevertreter haben diesen Beschluss gefasst“, sagte Manfred Zemke. Das würde aber nicht bedeuten, dass der Tourismusverband nicht wieder einen neuen Mietvertrag mit der Gemeinde abschließen kann. Die Miete würde dann aber deutlich teurer.

Falls der Tourismusverband sich allerdings dagegen entscheidet, sei das für die Gemeinde auch nicht problematisch. Denn während in der Vergangenheit der Verband lange Zeit der einzige Mieter war, gibt es seit Kurzem einen neuen Mieter – die Hanse Gas GmbH. Und die wären auch daran interessiert, weitere Räume im Storchenhaus zu mieten, erklärte Manfred Zemke.

Die Kündigung der Geschäftsräume des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst sorgt bei den Touristikern erst einmal für wenig Aufregung. Schließlich soll die Kündigung erst in einigen Monaten, nämlich im Frühjahr des kommenden Jahres wirksam werden, wie der Geschäftsführer des Verbandes, Jens Oulwiger, sagt.

Geschäftsführer hält sich Optionen offen

Jens Oulwiger bestätigte den Eingang der Kündigung. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes hält sich jedoch alle Optionen offen. Bekannt ist, dass der Sitz des Tourismusverbandes ein anderer werden soll. Zuletzt wurde schon mal ein Domizil in Ribnitz-Damgarten in Augenschein genommen.

Aufgrund der Kündigungsfrist zum Frühjahr des kommenden Jahres sieht Jens Oulwiger keinen Grund für erhöhte Aktivitäten. Gespräche mit dem Bürgermeister habe es nicht gegeben. Aufgrund der Kündigungsfrist sei keine erhöhte Aktivität für die Suche nach neuen Räumen festzustellen.

Es habe zuletzt nicht einmal Gespräche mit dem Vermieter über neue Bedingungen gegeben. Ohne Beschluss des Vorstandes könnte er ohnehin kein neues Domizil anmieten.

Von Anika Wenning