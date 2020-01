„Löwen“ tanzten in Dierhagen durch die Nacht

Dierhagen

Was machen Löwen im Winter? Tanzen, jedenfalls an der Ostseeküste in Dierhagen, und dafür laden sie gern Gäste ein. Mehr als 300 des Lions Clubs waren am Wochenende ins Strandhotel Fischland gekommen, darunter auch Prominenz aus Wirtschaft und Politik, nicht nur aus Norddeutschland.

Bevor sie aber zu DJ und Live-Musik in den neuen Tag tanzen durften, standen genießen, helfen und gewinnen auf dem Festprogramm. Für Genuss sorgte die Hotelküche mit Meeresfrüchte-Wraps und Roastbeef-Röllchen, Lachstatar und Hummersuppe, Wildallerlei und Steinpilzgnocchi, feinen Salaten, mediterranem Geflügel oder Asiatischem aus dem Wok.

Treffpunkt

Constanze und Jan Stövesand legten einen Zwischenstopp bei Fritz Glasow ein. Quelle: Susanne Retzlaff

Constanze und Jan Stövesand legten einen Zwischenstopp bei Fritz Glasow ein, der selbstständige Koch brutzelte gerade Seeteufelfilets und Jakobsmuscheln. Das Paar aus Rostock ist regelmäßig bei den Bernsteinstädter Lions zu Gast und freute sich über sein „Wellness-Wochenende in Dierhagen“. Seiner wachsenden Leidenschaft für Hering konnte Landrat Stefan Kerth, zum dritten Mal Gast der Löwen, gleich neben dem Räucherstör nachgehen. Außerdem schätzte er die Möglichkeit, viele Menschen der Region in angenehmer Atmosphäre treffen zu können.

Frank Pavlovsky feierte bisher jeden Winterball mit: „Man freut sich immer wieder darauf, er ist der Höhepunkt am Jahresanfang.“ Für den Bernsteinstädter war das Rinderfilet kulinarischer Höhepunkt, gestand er seine “klimapolitische Unkorrektheit” ein.

Limit

Zwischen Hauptgang und Dessert, erfahrungsgemäß das günstigste Intervall für den Programmpunkt „Helfen“, bereitete sich die Jugend auf ihre Aufgabe vor, die 1000 Tombolalose unter die Festgäste zu bringen. In diesem Jahr feierten die Löwen für die DKMS, die per Registrierung möglicher Stammzellspender den Blutkrebs besiegen will. „Man muss sich nur typisieren zu lassen, die Kosten dafür trägt die DKMS“, erklärte Nico Stroech.

Leckereien von Keks bis Cognac, Schönes und Feines oder Nützliches wie Fahrrad und Wellness-Wochenende – für die 400 Preise hatten mehr als 60 Sponsoren mit Geld- und Sachspenden gesorgt. Bei solchen Gewinnchancen wurde die Losmenge pro Person limitiert, erklärte Marvin Schattauer (23), Student aus Klockenhagen seinem Team.

Verlass

Er konnte sich wieder auf die Rostocker Schüler Marla (17) und Jacob (15), Student Lukas (20) aus Ribnitz, Julian (18) aus Klockenhagen und Charlotte (18), Schülerin aus Dierhagen, verlassen, Imke (17) ist zum zweiten Mal dabei und die dreizehnjährige Hedi, ebenfalls Schülerin aus Rostock, feierte ihre Premiere. Los ging es mit den gefüllten Glückskübeln.

Antje Schmeißer aus Klockenhagen und Anne-Sophie Strauß aus Greifswald freuten sich über den Austausch mit anderen Menschen im tollen Ambiente und versuchten nun, möglichst viele Lose von Julian zu ergattern, Überflieger Fabian Floto aus Hamburg hechtete über Sessel und Polster, um rechtzeitig mit gefülltem Teller wieder am Platz zu sein, damit beeindruckt er auch Tischnachbarin Kyra Fiege, und Jesko Weden aus Ribnitz-Damgarten, zum ersten Mal auf dem Winterball, griff bei Charlotte ebenso gern zu, wie die regelmäßigen Gäste Katrin Schützler-Zeitz und Uwe Jahn aus Waren an der Müritz und Kerstin und Thomas Erver aus Bargeshagen bei Bad Doberan. Die freuten sich schon auf danach: Hier kann man so schön tanzen! Tatsächlich, die Rostocker Band Superphone schlug recht rockige Töne an.

Von Susanne Retzlaff