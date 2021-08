Ribnitz-Damgarten

In der Löwenzahn-Grundschule in Damgarten ist es in räumlicher Hinsicht ziemlich eng – so eng, dass man von Raumnot sprechen kann. 88 Kinder werden hier derzeit von acht Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Große Probleme hat man auch mit den Sanitäranlagen. Diese befinden sich im Nebengebäude. Die Mädchen und Jungen müssen den Schulhof überqueren, um zur Toilette zu kommen. Die Sanitäranlage befindet sich auch in einem schlechten Zustand.

Ein Problem, das seit Jahren immer wieder von Eltern angesprochen wird. Ebenso im Stadtausschuss Damgarten. Auch das Nebengebäude selbst, in dem sich auch der Werkraum befindet, ist in einem schlechten baulichen Zustand. Hinzu kommt: Die Schule hat keinen behindertengerechten Zugang.

Dr. Swantje Petersen und Ina von Blumröder vom Schulleitungsteam sowie ihre Kolleginnen und Kollegen wünschen sich nichts sehnlicher als eine Änderung dieses unbefriedigenden Zustandes. Und das wollen auch die evangelische Schulstiftung als Trägerin der Schule und die Stadt Ribnitz-Damgarten, die Eigentümerin des Schulgebäudes ist.

Hoffen auf Fördermittel aus Schulbauprogramm

Damit könnte es jetzt etwas werden. Darauf verwies Bürgermeister Thomas Huth in der letzten Sitzung der Stadtvertreter. Durch das große Engagement der Beteiligten, insbesondere des Planungsbüros, der Schulstiftung und der Schule, bestehe nämlich die Aussicht, die räumliche Situation eher als erwartet verbessern zu können, so der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef. Dabei hofft man auf finanzielle Mittel aus dem Schulbauprogramm des M-V-Schutzfonds.

Die Löwenzahn-Grundschule Damgarten soll saniert werden und einen Anbau erhalten. Voraussetzung ist, dass Fördermittel kommen. Quelle: Edwin Sternkiker

Hintergrund: Die Mittel werden schwerpunktmäßig für Maßnahmen zur Sanierung und Erweiterung von Schulgebäuden zur Verfügung gestellt, um die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erstellten Hygiene-Konzepte umsetzen zu können. Dazu zählt als kleineres Bauvorhaben zum Beispiel die Erneuerung der Sanitäranlagen. Zu den größeren Bauvorhaben werden Um-, Aus- und Erweiterungsbauvorhaben gezählt, in deren Ergebnis neue oder erweiterte Raumkapazitäten geschaffen werden.

Schulträger waren aufgerufen, für größere Vorhaben bis zum 11. Juni 2021 ihre Projektvorschläge einzureichen und Anträge auf Zuwendung im Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern zu stellen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die evangelische Schulstiftung als Antragsteller, Schulleitung, Planungsbüro und die Stadt haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, ein Projekt zu erarbeiten. „Am 9. Juni wurde der Antrag beim Landesförderinstitut auf maximale Förderung in Höhe von 5 Millionen Euro abgegeben“, berichtet Dr. Swantje Petersen. Jetzt hoffe man auf einen positiven Bescheid.

Gute Zusammenarbeit mit der Regionalen Schule „Rudolf Harbig“

Dr. Swantje Petersen sieht im Fördermittelantrag den ersten Schritt in Richtung Schulcampus Damgarten. Die Erarbeitung des Projektes sei in enger Abstimmung mit der benachbarten Regionalen Schule „Rudolf Harbig“ erfolgt, zu der man seit jeher eine enge Zusammenarbeit pflege, da die meisten Kinder der Löwenzahn-Grundschule nach Beendigung der 4. Klasse dort zur Schule gehen.

Und das ist konkret geplant: Neben den dringend notwendigen Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im Schulgebäude ist die Errichtung eines Anbaus vorgesehen. Der sei wichtig, um eine räumliche Entzerrung hinzubekommen, erläutern Dr. Swantje Petersen und Ina von Blumröder. Im Anbau sollen der neue Sanitärtrakt und ein Mehrzweckraum Platz finden.

Letzterer wird nicht nur dem Hort und der Harbigschule zur Verfügung stehen, sondern kann zum Beispiel auch für Kulturveranstaltungen, von Seniorengruppen und für Sitzungen des Stadtausschusses Damgarten genutzt werden. Außerdem sollen hier die Fächer Musik und Darstellendes Spiel unterrichtet werden. Zudem bietet der Mehrzweckraum auch den Platz, den man braucht, um Klassen in den Hauptfächern teilen zu können.

Ein Kunst- und Werkraum soll im Anbau ebenfalls zur Verfügung stehen. Der Werkraum soll sowohl von der Löwenzahn-Grundschule als auch von der Harbig-Schule genutzt werden. „Wenn wir das alles hinbekommen, dann können alle Lehrkräfte so arbeiten, wie sie es gern möchten“, sagt Dr. Swantje Petersen abschließend.

Von Edwin Sternkiker