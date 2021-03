Logo und Trinksole: Wie Bad Sülze touristisch aufholen will

Bad Sülze

Die Region rund um Ribnitz-Damgarten ist wohl so beliebt wie lange nicht. Davon ist aufgrund des Corona-Reiseverbots derzeit zwar nicht viel zu sehen und zu spüren. Doch im vergangenen Sommer waren die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und viele andere schöne Ecken nahezu überrannt worden von Touristen. Immer angesagter wird dabei auch die Vogelparkregion Recknitztal. Das Hinterland oder Küstenvorland, wie es mancher nennt, kämpft seit Jahren immer erfolgreicher um die Gunst der Gäste. Zugpferd ist dabei vor allem der Marlower Vogelpark.

Auf eigene Beine stellen

In Bad Sülze allerdings sieht man sehr viel eigenes Potenzial und sich selbst bislang ein wenig unterrepräsentiert im Marketing des Tourismusvereins. „Wir sind zwar Mitglied im Tourismusverein, haben aber wenig Einfluss auf die Schwerpunkte“, sagte Christian Pauli anlässlich der jüngsten Sitzung des Kultur- und Tourismusausschusses. Weder Heimatverein noch Vertreter der Stadt sind Mitglied im Vorstand des Tourismusvereins.

Deshalb soll der Tourismus nun in der Stadt selbst ein eigener Schwerpunkt werden. „Wir sollten uns auf eigene Beine stellen“, sagt der Chef des Salzmuseums und Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins. Damit könne die Position Bad Sülzes auch im Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal gestärkt werden. Innerhalb von Projekten des Tourismusvereins spielt Bad Sülze dann nämlich auch wieder eine Rolle, beispielsweise bei der touristischen Reaktivierung der Alten Salzstraße von Bad Sülze über die Recknitz, Damgarten und den Bodden bis an die Ostsee bei Dierhagen.

Logo: Der Ort an der Solequelle

„Wir brauchen eine eigene Marke“, sagt auch der Vorsitzende des Tourismus- und Kulturausschusses Uwe Bobsin. Und in den nächsten Wochen und Monaten sollen wichtige Schritte dorthin unternommen werden.

Das neue Logo von Bad Sülze. Quelle: Privat

Ein erster ist bereits abgesegnet worden. Bobsin selbst hat ein Logo für die Stadt entworfen, das künftig für Marketingzwecke verwendet werden soll. Die Richtung wird dabei schnell klar. Bad Sülze soll vor allem seine Geschichte als Norddeutschlands ältestes Solebad in den Vordergrund rücken. Mehr Salzstadt als Dahlienstadt also. Oder eben: Der Ort an der Solequelle.

Der wohl aufwendigste und teuerste Schritt, das Potenzial dieses Themas zu heben, ist die Sanierung des Bad Sülzer Kurparks. Die Arbeiten dazu haben in diesem Jahr begonnen. Etwa 670.000 Euro kostet das Ganze. Neben der Erneuerung der Bepflanzung und neuen Wegen soll die Funktion als Kurpark betont werden. Unter anderem soll ein Kneipp-Becken zum Durchgehen gebaut werden. Auch eine Art Fitness-Spielplatz ist geplant.

Trinksole zum Abnehmen

Auch das Grundwasser soll angezapft werden. Zum einen für das Kneipp-Becken, zum anderen, um mit einem Steinwall eine sprudelnde Solequelle darzustellen. Und noch mehr: Das Solewasser soll es künftig auch als Getränk geben. „Da ist ganz gut Bewegung drin“, sagt Christian Pauli.

Der Kurpark in Bad Sülze wird in diesem Jahr saniert. Quelle: Robert Niemeyer

Bis 1920 sei die sogenannte Trinksole als Therapie im Bad Sülzer Kurhaus angeboten worden. Das Solewasser wird verdünnt im Verhältnis 10 Prozent Sole und 90 Prozent normales Wasser. Als Trinkkur sei dieses Solegetränk verdauungsfördernd und helfe beim Abnehmen. Mit zwei Proben der Mischung sei der Heimatverein bereits beim Gesundheitsamt vorstellig geworden. Die Untersuchungen ergaben, dass die Trinksole noch nicht rein genug sei. Nun sollen im Bereich des Gradierwerkes am Museum, wo die Sole aus einem 32 Meter tiefen Brunnen gepumpt wird, weiter Filter eingebaut werden, um die Sole von Keimen zu befreien.

Laut Christian Pauli soll die Trinksole Gästen der Stadt und Patienten der Kurklinik angeboten werden. Geplant ist außerdem, Sprühsole anzubieten. Unter anderem soll diese Neurodermitis-Patienten helfen. Die Bad Sülzer Sole hat laut Christian Pauli einen Salzgehalt von 4,9 Prozent. Aus der Sole wird im Museum bereits Salz gewonnen.

Sanatorium und Eiskeller

In das Konzept hinein passt, dass das ehemalige Sanatorium des Kurparks verkauft ist. Demnach soll auch die Immobilie teilweise touristisch genutzt werden.

Hinzu kommt, dass das Tourismusmarketing des Salzmuseums und der Bad Sülzer Stadtinfo an sich ausgebaut werden soll. Ab 1. April beginnt Anita Kaiser aus der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow hier ihren Dienst.

Fahrt nimmt auch das Projekt Eiskeller auf. Erste Entwürfe sind nun vorgestellt worden. In den ehemaligen Eislagerstätten in der Kellerstraße sollen Ausstellungsräume entstehen, unter anderem beispielsweise für Kunstgegenstände regionaler Künstler. Ein Keller soll mit Monitoren ausgestattet werden. Hier könnten unter anderem Sehenswürdigkeiten oder aktuelle Infos präsentiert werden. Die garagengroßen Eiskeller wurden – weit vor Erfindung des Kühlschranks – im Winter mit Eis gefüllt, um Obst und Gemüse zu lagern und frisch zu halten.

Von Robert Niemeyer