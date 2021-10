Ribnitz-Damgarten

In der Woche vom 18. bis 22. Oktober finden in der Region zahlreiche Treffen kommunalpolitischer Gremien statt. Die Sitzungswoche im Überblick:

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Die Volksvertreter Ribnitz-Damgartens kommen am Mittwoch, 20. Oktober, um 18 Uhr im Begegnungszentrum der Bernsteinstadt zusammen. Unter anderem geht es um einen Wohnmobilstellplatz für Kurzzeitübernachtungen im Bereich des Hafens Damgarten. Außerdem sind die Bebauungspläne „Wohngebiet Sandhufe V“, „Ländliche Wohnsiedlung Borg“, der Kitaneubau in Klockenhagen und die Schulbuchordnung der Stadt Thema. Des Weiteren ist vorgesehen, in Pütnitz die „Alte Allee“ zu widmen.

Amt Darß/Fischland und Seeheilbad Zingst

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Wieck treffen sich am Dienstag, 19. Oktober, um 18 Uhr in der Darßer Arche. Es geht unter anderem um eine außerplanmäßige Ausgabe zur Vorbereitung des Hafenneubaus. Außerdem soll über eine Satzung für das Planungsgebiet Müggenburg-Süd abgestimmt werden.

In Ahrenshoop treffen sich die Gemeindevertreter am Donnerstag, 21. Oktober, im Schulungsraum der freiwilligen Feuerwehr. Die öffentliche Sitzung beginnt um 20 Uhr. Unter anderem geht es um eine Milieuschutz-Satzung, wonach ehemaliger Wohnraum nicht zu Ferienunterkünften umgewandelt werden darf.

Eine lange Tagesordnung haben am Donnerstag die Mitglieder der Borner Gemeindevertretung vor sich. Deren Sitzung im Borner Hof beginnt an dem Tag um 18 Uhr. Es geht um mehrere Anträge, Wasserflächen in das Gemeindegebiet zu integrieren. Thema ist auch eine sichere Querung der L 21 im erweiterten Bereich der Hauptzufahrt in das Boddendorf. Abgestimmt wird auch über einen Antrag zum Verzicht auf die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe für das laufende Jahr.

Auch in Zingst tagen am Donnerstag, 21. Oktober, die Gemeindevertreterinnen und -vertreter. Das Gremium kommt um 19 Uhr im Kurhaus zusammen. Nach Formalien im öffentlichen Teil wird hinter verschlossenen Türen erneut über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans beraten. Zudem soll ein Beschluss zum Parkplatz Jordanstraße, der künftig eine besondere Funktion erhalten soll, abgestimmt werden.

Stadt und Amt Barth

In der Gemeinde Löbnitz trifft sich am Montag, 18. Oktober, um 19 Uhr der Gemeinderat in der ehemaligen Grundschule in der Rostocker Straße. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten, die Bestätigung der Wahl des Ortswehrführers und seines Stellvertreters der Ortsfeuerwehr Löbnitz sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

In Barth tagt am Dienstag, 19. Oktober, um 18.30 Uhr der städtische Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur im Rathaussaal. Neben der Präsentation des Bogislaw-Denkmals wird unter anderem über den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten am Bürgerhaus sowie am Papenhof informiert. Auch der Theatervertrag wird Thema der Sitzung sein.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenfalls am Dienstag, 19. Oktober, kommt der Amtsausschuss des Amtes Barth zusammen. Dessen Mitglieder treffen sich um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kenz. Sie wollen unter anderem den Brandschutzbedarfsplan des Amtes beschließen und über die Kriegsgräberpflege sprechen.

Die Sitzung der Volksvertreter der Gemeinde Kenz-Küstrow ist für Donnerstag, 21. Oktober, 19 Uhr, anberaumt. Neben der Einwohnerfragestunde und dem Bericht des Bürgermeisters sieht die Tagesordnung des öffentlichen Sitzungsteils unter anderem die Beratung und Beschlussfassung einer Nachtragshaushaltssatzung vor.

Amt Recknitz/Trebeltal

Im Amt Recknitz/Trebeltal findet in der Woche vom 18. bis zum 22. Oktober keine öffentliche Sitzung statt.

Von akr/tri