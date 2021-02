Lokalpolitische Sitzungen nur noch mit Maske

Ribnitz-Damgarten

Die Kommunalpolitik in der Region Ribnitz-Damgarten pausiert weitestgehend, der Grund ist ebenso bekannt. Zuletzt wurden einige Sitzungen kommunalpolitischer Gremien abgesagt. Einige Sitzungen sind jedoch notwendig. Das sind die Termine für diese Woche. Ganz wichtig: Die aktuellen Corona-Regeln sehen vor, dass während der Sitzungen alle Teilnehmer und Zuschauer eine OP- oder FFP2-Maske tragen müssen.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Mittwoch findet die nächste Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens statt. Beginn ist um 18 Uhr im Begegnungszentrum in Ribnitz. Die Tagesordnung hält sich in Grenzen. Wichtigster Punkt ist die Verabschiedung des Haushaltes der Bernsteinstadt für das Jahr 2021. Außerdem soll der Bebauungsplan für die Entwicklung des Damgartener Hafengebietes aufgestellt werden. Beschlossen werden soll zudem der Bebauungsplan für den Bau des neuen Wohngebäudes der Ribnitz-Damgartener Gebäudewirtschaft in Ribnitz, Ecke Mittelweg/Bahnhofstraße.

Die Sitzung des Ortsbeirates Langendamm am Dienstag ist abgesagt worden.

Fischland-Darß-Zingst

Die nächste öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Born findet am 4. Februar um 17 Uhr im Borner Hof statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Bürgermeisters, die Einwohnerfragestunde, Informationen zum Thema Swap-Geschäft, der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Kurverwaltung und die Aussprache über den Bericht des Gemeindeprüfungsamtes über die Jahre 2010 bis 2016.

Sowohl im Amt und in der Stadt Barth und in der Stadt Marlow als auch im Amt Recknitz-Trebeltal finden in dieser Woche keine Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Robert Niemeyer