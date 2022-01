Ribnitz-Damgarten

Hier kennt sich Jürgen Borbe aus. Der 74-jährige Mann steht in Ribnitz-Damgarten am Rande des ehemaligen Faserplattenwerkes. „Wir haben hier damals rund um die Uhr im Vier-Schicht-System Platten gebacken – Faserplatten produziert“, sagt er.

Wo einst bis zu 2000 Leute arbeiteten, ist heute größtenteils nur Industriebrache zu sehen. Nur auf ein paar Flächen des 47 Hektar weiten Geländes gibt es gewerbliches Leben. Der Rest verfällt, wird durch Vandalen geschunden oder wurde schon entsorgt. Ein Lost Place.

Borbe war im Faserplattenwerk als Arbeitsökonom beschäftigt, von 1972 bis 1990. „Ich hatte mit Leistungskennziffern zu tun, in welcher Zeit, in welcher Qualität und in welcher Anzahl Spanplatten produziert werden“, berichtet der Hobby-Segler. In Ribnitz-Damgarten wurden von den 1950er bis in die 1990er Jahre die Bauteile geschaffen, die die Grundlage für die Möbelindustrie waren. Der Betrieb war einer der größten seiner Art in Europa.

„Das weithin sichtbare Hochlager war eines der modernsten – kein Mensch arbeitete in diesem Lager, alles war damals schon automatisiert.“ Es soll gut 40 Meter hoch gewesen sein. Heute steht nur noch das Fundament des Hochlagers, dort, wo die Rampe noch zu sehen ist, an der einst die Lkw die fertigen Platten abholten. Dahinter steht die gelbe, noch erhaltene 380 Meter lange und 90 Meter breite Verarbeitungshalle, die vom derzeitigen Eigentümer des Areals mit Solarplatten bestückt wurde.

Zutritt verboten!

Betreten darf man das Gelände nicht. Der Besitzer, der seinen Namen nicht preisgibt, ist dagegen. Sein Verwalter sagt, es wurde schon genug zerstört, es ist nicht nötig, dass man das auch noch zeige oder Leute angelockt werden, die dann illegal das Areal betreten. So bleibt der Blick aus der Distanz.

„Dort standen die Ausbildungsbaracken.“ Jürgen Borbe weist auf eine mit hohem Gras zugewachsene Fläche. Fast 4000 Azubis wurden hier in Jahrzehnten ausgebildet. Es gab ein Lehrlingswohnheim für die jungen Leute. Ein paar Meter weiter steht das ehemalige Rechenzentrum, wo unter anderem der Ingenieur und CDU-Politiker Eckhard Rehberg, der bis vor kurzem Mitglied des Bundestages war, seinen Arbeitsplatz hatte. Beide Flächen gehören heute der Stadt, sagt Borbe. Er weiß das so genau, weil er ab 1990 für 23 Jahre Bürgermeister von Ribnitz-Damgarten war.

Feuerwehr, Ärzte, große Küche

Neben dem ehemaligen Verwaltungsgebäude mit einem großen Speisesaal steht ein hoher Turm. „Das ist der Feuerwehrturm“, erläutert Borbe. Hier hingen die Feuerwehrschläuche zum Trocknen. Die Feuerwehr sei ständig besetzt gewesen. „Das war hier wie eine kleine Stadt.“ Es gab zwei Ärzte, Verkaufsstationen, eine große Küche, die die Beschäftigten Tag und Nacht versorgte. Borbe erwähnt auch, dass das Werk durch seine Abwasser ein großer Verschmutzer des Boddens gewesen sei.

Gut jeder zehnte erwachsene Einwohner der Stadt war zeitweise in dem Werk beschäftigt. Auch aus dem Umland kamen die Beschäftigten – es gab fünf Buslinien, die die Frauen und Männer zur Arbeit fuhren. Es entstand in der Nachbarschaft des Betriebes ein neues Wohngebiet in den 1970er Jahren, um die Arbeitskräfte und ihre Familien unterzubringen, inklusive Kindergärten, Schulen, Verkaufseinrichtungen und kulturellen Einrichtungen. Fernwärme gab es vom Faserplattenwerk. Der Schornstein des Heizhauses steht noch wie eine Landmarke.

40 Waggons Holz

Aus der Ferne zeigt der ehemalige Ökonom Borbe auf eine riesige Förderbandanlage. „Sie transportierte Hackschnitzel – zermahlenes Holz.“ Täglich wurden hier 40 Eisenbahnwaggons Holz verarbeitet und für die Produktion vorbereitet. „Das ganze Holz kam aus heimischen Wäldern.“ Ein paar Baracken sind zu sehen, deren Fenster eingeworfen sind. Ein paar Gardinen bewegen sich, Bauschutt, überwucherter Beton, zugewachsene Gleise. Ein interessant trostloser Anblick. Ein paar Meter weiter gegenüber steht eine „Glashalle“, in der eine erfolgreiche Stahlbaufirma sitzt. „Das war früher die Halle 20, das Materiallager für technische Ersatzteile.“

Historie des Faserplattenwerkes Die Grundsteinlegung des Faserplattenwerkes in Ribnitz-Damgarten erfolgte 1953 auf dem Gelände des demontierten Flugzeugwerkes Walther Bachmann. 1980 wurde aufgrund der weltweiten Ölkrise das Heizwerk von Öl auf Rohbraunkohle umgestellt. Deshalb musste der 64 Meter hohe Schornstein gebaut werden. Die Rohbraunkohle wurde scherzhaft wegen ihrer schlechten Qualität als „Senftenberger Muttererde“ bezeichnet. 1990 erfolgte die Umwandlung der Kombinatsbetriebe des Faserplattenwerkes in Kapitalgesellschaften – nur wenige haben überlebt, zum Beispiel die Stahl-Bau Ribnitz GmbH. Der gesamte Möbelexport nach Osteuropa brach ein. Aus dem Faserplattenwerk selbst wurde die Horida GmbH, Gesellschafter war die Treuhandanstalt Rostock. Im Juni 1990 erschien die letzte Ausgabe der Betriebszeitung „produktiv“. Ende 1991 Privatisierung – nun heißt der Betrieb „Bestwood“ und beschäftigt noch 500 Mitarbeiter. Millionenhilfen durch das Land MV. Ende 1994 wird MV Hauptgesellschafter von Bestwood. Im Dezember 1995 wurde 42 Jahre nach Grundsteinlegung des Unternehmens das Konkursverfahren gegen Bestwood beantragt. Ziel war, einen neuen Investor zu finden. Der Versuch blieb erfolglos, zudem versagte die EU weitere Subventionen. Am 30. Juli 1996 schrieb die OSTSEE-ZEITUNG: „Bestwood stellt die Produktion ein“. Die verbliebenen 350 Mitarbeiter besetzen daraufhin den Betrieb. Fast ein Jahr blieb Bestwood besetzt, was beispiellos im vereinten Deutschland war. Doch das änderte nichts zum Guten: Das Areal ist seitdem zum größten Teil ein Lost Place.

Was will der Eigentümer? Was die Stadt?

Im Rathaus von Ribnitz-Damgarten sagt Bauamtschef Heiko Körner, dass er als Zugezogener immer noch staune, wie viele Familien mit dem Faserplattenwerk biografisch verbunden sind. „Das ist nach wie vor ein aufflackerndes Thema, wenn ich Leute treffe.“ Die Gespräche mit dem Eigentümer des alten Betriebsgeländes seien gerade wieder intensiviert worden. Wer der Eigentümer ist, verrät auch er nicht. Nur dass es jemand aus Deutschland ist, bestätigt Körner. Derzeit laufe ein Interessenabgleich: Was will der Eigentümer, was die Stadt? Die Stadt hat die Planungshoheit, der Eigentümer die Fläche.

„Es gibt viel Vandalismus und einige Brandschäden auf dem Gelände – der Eigentümer müht sich aber redlich, das Gebiet zu sichern.“ Die Stadt wünscht sich auf dem Areal eine Wohnungsbebauung und ein Ausbau des mischgewerblichen Teiles. „Noch gibt es keine Lösung, aber wir haben das Gefühl, dass wir auf dem Weg der Abstimmung vorankommen“, beschreibt Heiko Körner den Ist-Zustand.

Technik wurde versteigert

„Zur damaligen Zeit war das Faserplattenwerk ein hochmoderner Betrieb“, sinniert Borbe. Die Technik wurde unter anderem aus Schweden und Westdeutschland eingekauft. Viel Technik wurde nach dem schmerzhaften Niedergang des Betriebes nach der Wende versteigert, zum Beispiel nach Indien. Jetzt pfeift der Wind durch das gut 16 Stock hohe Gebäude, in dem einst eine riesige Spanplatten-Presse stand, und über das weite Gelände, das wie eine ungeliebte Narbe am Rand der Stadt siecht.

Und wo war Ihr Arbeitsplatz, Herr Borbe? „Meine Baracke wurde schon längst abgerissen.“

Von Klaus Amberger