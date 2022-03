Lost Places in MV: Atomgrusel im Bunker Eichenthal bei Tribsees

Eichenthal

Das Tor zur Hölle ist grün. Götz Thomas Wenzel nimmt seinen schweren Schlüsselbund, schließt auf. Hinter der Stahltür wartet ein 180 Meter langer abschüssiger Gang. Besucher können gerade aufrecht gehen, ohne mit dem Kopf oben anzustoßen. An den Seiten Militärfunzeln, die sparsames Licht streuen. Eine Frauenstimme, gesprochen von einer Brasilianerin, die am Greifswalder Theater arbeitet, erklärt den Besuchern über ein akustisches System die Situation des Kalten Krieges.

Der Atombunker Eichenthal nahe Tribsees an der A20 ist eines der größten Geheimnisse des Kalten Krieges. Der Bunker war zu DDR-Zeiten so geheim, dass nicht mal eine Ortschaft an seinem Standort in Landkarten zu finden war. Als militärisches Sonderobjekt die höchste aller geheimen Kommandosachen. Er diente nicht dem Schutz von Menschen im Falle eines Atomschlages, sondern dem Erhalt der strategischen Nachrichtenstrukturen im Falle eines thermonuklearen Kriegs.

Schutz vor Atomkrieg in MV

30 Berufsoffiziere waren seit 1987 dort stationiert. Der unterirdische Stahlbetonkoloss „Bunker 302“ gehörte zu einem Netz gebunkerter Troposphärenfunk-Stationen, die in einer Entfernung von 300 Kilometern alle Warschauer-Pakt-Staaten – außer Rumänien – durchzogen. Die nächsten Bunker finden sich in Strausberg und Dresden.

Der Eingang zum unterirdischen Teil der Bunkeranlage Eichenthal. Quelle: Robert Niemeyer

Der Bunker ist strategisch so positioniert, dass er von den militärisch wahrscheinlichsten Zielen eines westlichen Atomschlages – Rostock wegen der Marine und Stralsund wegen der Werft – 40 Kilometer entfernt liegt. Damit hätten die thermische und nukleare Druckwelle einer Atomexplosion dort in Eichenthal eine Außentemperatur von circa 1700 Grad Celsius ausgelöst. Alles Leben wäre ausgelöscht gewesen, während im Inneren des Bunkers über ein kompliziertes System mit zwei Wasserwerken, Kaltwassersätzen und komplizierter Ventilation und Klimatisierung eine stabile Temperatur von 30 Grad gehalten worden wäre.

Bunker Eichenthal Der Bunker Eichenthal bei Tribsees ist seit 2007 ein Museum. Früher hat Museumsleiter Götz Thomas Wenzel bis zu fünf Führungen täglich organisiert. Heute sind es noch zwei pro Tag. Um zwölf und 14 Uhr. Letzter Einlass ist um 17 Uhr. Der Bunker ist täglich von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet in der Zeit von Ostern bis 31. Oktober. Wenzel will die Saison 2022 am Karfreitag, 15. April, eröffnen. Die Temperatur im Bunker liegt zwischen sechs und zwölf Grad Celsius. Besucher sollten festes Schuhwerk und eine Kopfbedeckung dabei haben. Und sollten nicht zu schreckhaft sein. Am Ende der Führung wartet eine Überraschung mit Gänsehauteffekt.

Der Abstieg in dieses Stahlbetonmonster – der blanke Atomgrusel. Wenzel öffnet hinter dem Einstiegsschacht die schwere Schleuse ins Bunkerinnere. Fünf dicke Türen. Zwei Drucktore, jedes 3,5 Tonnen schwer, und drei gasdichte Tore. Wer denkt sich so etwas aus?

Zu Besuch bei Kafka, Orwell, Burroughs

Erdacht wurde dieser Komplex, in dessen Innerem Besucher sich fühlen wie in einem Romanmix aus Kafka, Orwell, Burroughs, vom VEB Projektierungsbüro Dresden-Süd. Erbaut von 1983 bis 1987 war er als Stütznachrichtenzentrale 302 (StNZ) elementares Glied im Nachrichtensystem der NVA.

Hintergrund: Eine thermonukleare Explosion erzeugt einen elektromagnetischen Impuls, der alle Radio,- TV,- Fernschreib- und Fernsprechfrequenzen, Kurzwelle, Langwelle, UKW, Trafostationen und Umspannwerke zerstört hätte. Troposphärenfunk wäre das einzig noch mögliche Nachrichtenmittel gewesen. Im Herzen dieses Bunkers steht ein abhörsicherer Funkgerätesatz mit dem seltsamen Namen „Troposphärenfunkkomplekt Baguette 417 S.“

Symbol völliger Entmenschlichung

Riesige Computermaschinen, endlose Korridore, Metalltreppen, Sirenen, blinkende Lichter in rot und grün, stählerne Schleusen, Lautsprecherbefehle – das Leben in diesem Bunker war für die Soldaten, die auf Klapppritschen an den Wänden schliefen, ganz normaler NVA-Dienst, für die meisten Menschen wäre es die blanke Hölle. Im Kern des Bunkers gab es allein 244 Brandmelder. Dieser stählerne Sarg – ein Symbol völliger Entmenschlichung.

Götz Thomas Wenzel hat diese Anlage zum Museum umgebaut. Seit der Eröffnung im Jahr 2007 steigt die Zahl der Besucher aus der ganzen Welt. Die Popularität reicht bis Kanada, Australien, USA, Skandinavien, Großbritannien. Der Betreiber ist 2004 auf die Anlage gestoßen, als er für den MDR eine Reportage über Bunker in MV machen sollte. „Als ich hier das erste Mal drin war, habe ich alles andere über Bord geworfen.“ 2005 konnte er die Anlage vom Rostocker Betrieb für Bau und Liegenschaften kaufen.

Der Zugangstunnel in den Bunker Eichenthal ist 150 Meter lang. Quelle: Götz Thomas Wenzel

Wenzel war zu DDR-Zeiten Künstlerischer Produktionsleiter von Konzertevents wie Rock für den Frieden oder Festival des Politischen Liedes. Er organisierte in Ost-Berlin Konzerte von Miriam Makeba, Harry Belafonte, Barclay James Harvest, James Brown, Udo Lindenberg, Fischer Z, Marillion. Sein letztes Konzert war Bruce Springsteen 1988. Dann stieg der Künstler, Organisator, Autor, Forscher, Museumsleiter in die Berliner Unterwelten ein.

Bildergalerie vom Bunker Eichenthal

Zur Galerie Der Bunker 302 der NVA ist ein Relikt aus den Zeiten des Kalten Krieges. Der Autor, Musikproduzent und Künstler Götz Thomas Wenzel hat daraus ein Museum gemacht.

Nach der Wende machte Wenzel für den Links-Verlag das Geisterbahnhof-Buch und suchte im Auftrag des Berliner Senats nach unterirdischen Bunkern des Zweiten Weltkriegs. Dann kam Eichenthal. Sein Lebenswerk.

Anlagen unter Wasser nicht geplündert

Von 2004 bis 2007 malochte er jeden Tag und viele Nächte im Bunker, räumte Tonnen von Schutt raus und – total verrücktet – tauchte völlig allein durch die untere Etage, die bis auf 2,30 Meter mit Kühlwasser geflutet gewesen ist, weil Diebe die Ventile des Kühlsystems abgebaut hatten. Für ihn sei die Überflutung aber ein Glücksfall gewesen, sagt er, da alle Anlagen unter Wasser nicht geplündert worden sind.

Er sagt still: „Im Organisieren von Dingen, die es nicht gibt, war ich Deutscher Meister in der DDR.“ Unten im Tropo-Raum zeigt Wenzel nach oben. Über uns Akustikplatten, 20 Zentimeter Kabelboden, zwölf Millimeter starke Schiffbaustahlplatten, fünf Meter Schutzkerndecke aus Stahlbeton Güte 320, 80 Zentimeter Kies und Luft und noch mal 2,75 Meter Stahlbeton.

„Die DDR ist am Arsch!“

Acht Meter unter der Erde mit Tonnen von Stahl und Beton über dem Kopf sagt er: „Ich habe mir damals einen Schlauch von der Freiwilligen Feuerwehr geliehen und den Bunker leergepumpt.“ Sieben Monate hat er unterirdisch gelebt und in einer Hängematte geschlafen. „Ich wusste zum Teil weder, welche Tageszeit war noch welche Jahreszeit. Einen Bunker kannst du einfach nicht allein lassen.“

Museumsleiter Götz Thomas Wenzel (65) im Troposphärenfunk-Raum. Quelle: Robert Niemeyer

In einem Kantinenraum steht das typische NVA-Ess-Set auf einem Tischchen. An der Wand ein Plakat mit Kreidefelsen. Darauf hat jemand gekritzelt: „Die DDR ist am Arsch!“

Den letzten Eintrag im Bunkerprotokollbuch hat Wenzel aufgehoben: „7. Januar 1992. 15.30 Uhr. Bunker stromlos geschaltet“. Seitdem stand das Monster leer. Bis Wenzel übernahm. Und nun sucht der Bunker Eichenthal einen Nachfolger. Denn wenn der 65-jährige Wiedergeburtshelfer keinen findet, wird es dieses weltweit einzigartige Museum irgendwann nicht mehr geben. Ein bisschen verrückt sollte man dafür schon sein. Schadet jedenfalls nicht.

