Bad Sülze

Vom Speisesaal im Erdgeschoss reicht der Blick bis unters Dach. Den ersten Stock gibt es in diesem Teil des Hauses nicht mehr. Er ist verfallen, zerbröselt, zusammengestürzt. Der Glanz ist noch ein wenig zu sehen: Fetzen und Bruchstücke von einer schönen, fast herrschaftlichen Tapete im Speisesaal im alten Sanatorium in Bad Sülze.

1993 wurden die Gebäude und das Gelände am Kurpark unweit der Recknitz an die Bad Sülzer Contus Bauregie GmbH verkauft. Seitdem zogen hier Regen, Wilderer und Verfall durch. Aber die Front des beinahe 200 Jahre alten würdevollen klassizistischen Kurhauses widersetzt sich der drohenden baulichen Kapitulation. Trotz des jahrzehntelangen Liebesentzuges. Als ob es immer Hoffnung auf Zuwendung gab.

Manfred Hornig war hier Techniker. Der 64-Jährige ist Bad Sülzer und hatte seit 1980 für das alte Sanatorium (und dann auch fürs neue) gearbeitet. Betrübt steht der Rentner im Foyer des alten, repräsentativen Hauses, wo es eine Rezeption gab, eine Couch und Sessel standen. „Nach der Schließung haben die Leute alles sofort herausgeholt: Fliesen, Holz, Marmor, Metallleitungen.“ Die Heizung kaputtgefroren, überall lief das Wasser heraus. Die Fenster wurden, außer an der Front des Kurhauses, eingeworfen.

Erwachsene und Kinder kamen zur Kur

„Vorm Haus gab es früher Blumenbeete, auch mal ein Konzert, es gab immer Bergfeste der Patienten, wenn die Hälfte der Kur herum war“, berichtet er. Etwa 130 Erwachsene sowie 50 bis 60 Kinder kamen für eine mehrwöchige Kur in die Stadt. „Die Gäste kamen aus der ganzen Republik und fuhren mit dem Zug bis Rostock und dann per Bus bis hierher vor die Tür – viele hatten sich während der Fahrt kennengelernt und angefreundet.“ Es gab feste Essenszeiten und eine feste Sitzordnung im jetzt luftigen Saal, der in den 1980er Jahren generalüberholt wurde.

Das Sanatorium kurz nach der Schließung 1993. Links ist der Anbau noch vorhanden, der mittlerweile fehlt. Quelle: Jürgen Schultz

„Der größere der beiden Essensäle befand sich gleich neben dem kleineren in einem Anbau, der nicht mehr steht.“ Verschwunden. Genauso wie der Küchentrakt. Auch die große Treppe, die in den ersten Stock des Kurhauses führte, gibt es nicht mehr. Zusammengefallen. Der Fußboden ist teilweise aufgerissen – die Pfahlgründungen des Hauses sind sauber freigelegt. „30 Container Schutt haben wir allein hier schon abtransportiert“, sagt Marcel Kapschefsky (46). In einem anderen Raum sind noch an die Wand tapezierte Zeitungen aus den 1930er Jahren zu sehen.

Vor einem Jahr kauften der Geschäftsführer der Bad Sülzer „bau-tech Solarenergie GmbH“ und seine Frau Cindy Kapschefsky (42) das 18 000 Quadratmeter große Anwesen am Kurpark. Seitdem tut sich etwas auf dem vergessenen Gelände gegenüber dem Bad Sülzer Salzmuseum. Bislang stehen vor allem Aufräum- und Sicherungsarbeiten an.

Im Badehaus gab es die Moorbäder

Über eine Nebentreppe geht es hinauf in den ersten Stock des Kurhauses. Aber die Zimmer sind mit je einer Holzlatte versperrt. Einsturzgefahr. „Hier war das Schwesternzimmer“, erzählt Zeitzeuge Hornig. Reste einer fensterlosen Toilette. Eine schmale Holztreppe führt unters Dach, wo es dunkel ist und ein Teil der Gäste seine Zimmer hatten. Wieder im Erdgeschoss geht es ins Badehaus. Ein langer schmaler Gang. Links und rechts liegen die Räume, in denen die Kurgäste ihre Anwendungen bekamen. Moorbäder in Kupferwannen, zum Beispiel. Unterwassermassagen.

Gäste lagen auf dem Karussell

Heute sind die Räume so gut wie abgerissene Geschichte aus türkisfarbenen, weißen, bräunlichen oder gelben Fliesen. Die Türen fehlen, die Armaturen sind abgeschlagen, die Wannen fort. „Dieser ganze Anbau kommt bald weg“, sagt Marcel Kapschefsky. Er steht jetzt am Ende des Ganges in einem großen Raum. Eine runde, stählerne Konstruktion thront in der Mitte. „Das ist das Moorkarussell“, sagt Manfred Hornig.

So sah das Moorkarussel 1988 aus. Quelle: Hartmut Klonowski

Wie auf einem Kinderkarussell lagen Gäste auf Liegen, eingepackt in Tücher, gewärmt von Moor auf der Haut. Innerhalb von 35 bis 40 Minuten drehte sich die Scheibe ein Mal. „Viele schliefen während der Anwendung ein, weil es so wohlig warm war.“ Heute zieht es hier nur noch feuchtkalt hindurch.

Und so sieht das Moorkarussell heute aus. Quelle: Christian Rödel

Ein paar Meter weiter ist ein schmaler länglicher Schacht zu sehen. „Dort wurde das gebrauchte Moor entsorgt“, weiß der ehemalige Techniker. In einem anderen Raum sind Schienen einer Schmalspurbahn erkennbar. „Zehn bis 14 Loren mit Moor wurden hier täglich gebraucht.“ Der salzhaltige Rohstoff kam über die Schienen aus dem rund einen Kilometer entfernten Torfstich.

Kinderhaus ist komplett verfallen

In einem Nebengebäude, im ehemaligen Ärztehaus, dessen Dach mit grünen Planen regendicht gemacht wurde, sind derzeit Männer mit Sicherungsarbeiten beschäftigt. Dahinter, auf einer Anhöhe, ist der Jammer eines komplett zusammengebrochenen Hauses zu sehen.

Kurbetrieb seit 200 Jahren Bad Sülze gilt als das älteste Sol- und Moorbad in Norddeutschland. 1822 wird das Solbad in Sülze durch den Arzt Samuel Gottlieb Vogel (1750-1837), der als Vater des Seebades Heiligendamm bezeichnet wird, gegründet. Erste Solekuren werden nach Fertigstellung des Kurhauses 1824 verabreicht. Ab 1901 wird auch das salzdurchtränkte Moor in der Kleinstadt therapeutisch verwendet. Das Kurhaus wurde nach Entwürfen von Carl Theodor Severin (1763-1836) erbaut – Severin gilt als bedeutendster Vertreter des Klassizismus in Mecklenburg. 1881 und 1913 werden in Sülze Kinderheilstätten etabliert. 1927 wird die Stadt als Kurort anerkannt und darf sich Bad Sülze nennen. 1993 wird das alte Sanatorium aufgegeben und der Kurbetrieb einen Kilometer entfernt in der neu erbauten Medianklinik fortgeführt.

„Das war das Heim für die Kinder“, erklärt Hornig. An diesem Ort ist nichts mehr zu retten. Cindy Kapschefsky sagt, dass die Backstein-Ruine abgetragen wird und ein baugleiches Haus an dieser Stelle wieder entsteht. Denn das Unternehmer-Ehepaar plant, aus dem alten Sanatorium eine Hotelanlage zu entwickeln. Ein erster Abschnitt könnte bereits im Frühjahr 2023 eröffnet werden.

Links befindet sich das Areal des alten Sanatoriums, rechts unten ist das Salzmuseum von Bad Sülze erkennbar. Quelle: Christian Rödel

„Vielleicht stehen dann wieder weiße Bänke vor dem Kurhaus“, sagt Manfred Hornig. Und abends leuchten Scheinwerfer die weiße denkmalgeschützte Fassade an, so wie damals. Ein verrosteter Strahler hängt noch blind in einem der alten Bäume. Nicht mehr lange. Denn die letzten 30 lieblos-dunklen Jahre sind an diesem Ort vorbei.

Von Klaus Amberger