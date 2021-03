Luca-Anhänger: Wo es sie in der Region Ribnitz-Damgarten gibt

Ribnitz-Damgarten/Barth

Sie sollen jenen Menschen helfen, die nicht unbedingt dem Smartphone zugetan sind, aber trotzdem shoppen wollen: Die Luca-App Schlüsselanhänger. In dieser Woche werden, bzw. sollen, die Anhänger verteilt werden. Doch es gibt Fragen.

6000 Stück der Luca-App-Schlüsselanhänger hat der Landkreis Vorpommern-Rügen besorgt. Rund 226 000 Menschen leben dort. Am Montag dann die Nachricht: „Luca-Schlüsselanhänger sind teilweise schon vergriffen.“ Eine einmalige Aktion. Weitere Anhänger werden nicht bestellt.

„Wer noch einen benötigt, erfragt das wo, wie und wann bei seiner zuständigen Amts- oder Stadtverwaltung vor Ort“, hieß es am Montag aus der Kreisverwaltung.

Doch mancherorts waren bis Montag noch nicht mal Anhänger angekommen. Dörte Lange, Pressesprecherin beim Landkreis: „Am Freitag sind die Kontingente an die einzelnen Amts- beziehungsweise Stadtverwaltungen von uns verschickt worden“, berichtet sie. Sie rechnet damit, dass die Anhänger in den nächsten Tagen eintreffen werden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Barth hat noch keine – Ribnitz-Damgarten kauft selbst

In der Amtsverwaltung in Barth klingelte sich gleich am frühen Morgen das Telefon heiß, wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig, der zugleich Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Barth ist, berichtet. „Abgesehen davon, dass wir nicht wussten, dass die Anhänger ab Montag bei uns bereitliegen sollen: Wir haben auch keine bekommen“, sagt er. „Wir bitten um Verständnis, da wir auch nicht genau wissen, wann dies geschieht“, fügt er hinzu. Er bittet die Einwohner aus dem Amtsbereich, die Interesse an einem Luca-Anhänger haben, zunächst von Anrufen bezüglich dieser Schlüsselanhänger abzusehen. „Sobald wir diese hier haben, werden wir darüber informieren“, verspricht er.

Auch in der Verwaltung Ribnitz-Damgartens waren bis Montag keine Luca-Schlüsselanhänger vom Landkreis angekommen. Bereits im Vorfeld hatten die Verantwortlichen im Rathaus jedoch bereits reagiert und selbst 1500 Anhänger bestellt, auch weil das Kontingent des Landkreises als nicht unbedingt ausreichend angesehen wurde.

Nutzer müssen sich einmalig registrieren

Und so funktioniert’s: Die Schlüsselanhänger gibt es kostenfrei unter Vorlage eines Ausweises, und zwar im Einwohnermeldeamt im Rathaus am Markt in Ribnitz, im Ordnungsamt Im Kloster 15 und im Bürgerbüro Ahrenshagen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Schlüsselanhänger nicht auf andere Personen übertragbar ist. Außerdem müssen sich die Nutzer einmalig auf der Website www.luca-app.de/mein-luca registrieren.

Auf dem Schlüsselanhänger ist ein QR-Code abgedruckt. Betreiber von Geschäften können über die Luca-App auf ihrem eigenen Smartphone den QR-Code der Anhänger scannen und so die Kunden mit dem Schlüsselanhänger erfassen.

Zum Hintergrund: Die für Smartphones kostenlos verfügbare Luca-App wird verwendet, um im Zuge der Corona-Pandemie Kontakte nachzuverfolgen. Die App ist mit dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt verbunden. Die Daten werden verschlüsselt an das Gesundheitsamt übermittelt. Ausführliche Informationen sind unter www.luca-app.de verfügbar.

Hilfe bei der Registrierung

Im Amt Recknitz-Trebeltal sind Luca-Anhänger angekommen. Wie die Amtsverwaltung mitteilte, können die Anhänger in den Rathäusern in Tribsees und Bad Sülze nach Terminabsprache abgeholt werden. Termine können unter der Telefonnummer 038229/710 vereinbart werden. Das Amt bietet außerdem die Registrierung der Anhängernutzer als Service mit an.

In Marlow können Bürger über die Telefonnummer 038221/4100 einen Termin im Einwohnermeldeamt vereinbaren. Auch hier helfen die Verwaltungsmitarbeiter bei der Registrierung.

Im Amt Darß/Fischland werden die Anhänger am Dienstag erwartet. Laut Amtsvorsteher Benjamin Heinke werden die Anhänger auf die Kurverwaltungen der amtsangehörigen Kommunen verteilt. Wer einen benötigt, kann sich bei der jeweiligen Kurverwaltung seiner Gemeinde melden.

In Zingst gibt es die Anhänger in der Poststelle der Verwaltung. Termine können unter der Telefonnummer 038232/81030 oder per E-Mail an poststelle@gemeinde-zingst.de vereinbart werden. Am Montag waren hier aber ebenfalls noch keine Luca-Anhänger angekommen.

Über die E-Mail-Adresse hello@luca-app.de kann auch jeder selbst einen Anhänger anfordern.

Von Robert Niemeyer und Anja Krüger