Lucia-Fest in Barth und auf dem Darß

Prerow

„Das Lucia-Fest kenne ich, weil ich ein paar Monate in Stockholm gelebt habe“, sagt Sylvia Raschke (42) aus München. Sie war am Sonnabend schon zur Matinee bei Sonnenschein in die Borner Kirche gekommen und erlebte den „Hyllie Ungdomskör“ aus Malmö mit Kirchenmusikerin Charlotta Holmgren Németh auch am Abend in der voll besetzten Prerower Seemannskirche.

Den Auftakt der Konzertreihe hatte der Chor in der katholischen Kirche zu Barth gegebn. „Ich finde den Mix aus den traditionellen und modernen Liedern sehr gelungen. Es ist schön, dass junge Menschen im Chor singen und Freude daran haben.“ Das war bei festlicher Atmosphäre zu erleben. Der polierte Kronleuchter glänzte im Licht seiner vielen Kerzen, dazu leuchteten die Altarkerzen, eine Adventskerze und der Herrnhuter Stern.

Pastor Reinhard Witte berichtete über das Fest, das in Schweden immer am 13. Dezember gefeiert wird. Doch dann ist der Chor im eigenen Land unterwegs. Die Legende erzählt von der Lucia aus Syrakus, die bei Nacht Essen zu verfolgten Christen brachte, die in den Katakomben Schutz suchten. Um beide Hände frei zu haben, setzte sie sich einen Lichterkranz auf ihr Haupt.

Kerzen brachten warmes Licht ins Dunkel

In die Stille hinein erklang das „Sancta Lucia“. Die Sängerinnen und der Sternsänger Gustav Löwendahl (11) zogen singend mit ihrer neuen Lucia Alexandra Högborg (22) in den Kirchenraum ein und brachten mit ihren Kerzen warmes Licht ins Dunkle. Lucia hielt die Hände zum Gebet erhoben. Sie trug einen Lichterkranz aus echtem Preiselbeerkraut und wie ihre Begleiterinnen ein weißes Gewand als Zeichen der Unschuld. Das rote Taillenband symbolisiert Blut und Märtyrertum.

Der sich jährlich verjüngende Chor singt Lieder, die Lucia huldigen, schwedische Weisen und alt bekannte Weihnachtslieder in deutscher Sprache wie „Ihr Kinderlein kommet“ und „Stille Nacht“. Mit ihren klaren sicheren Stimmen tragen die Schweden mehrstimmig vielstrophige Lieder auswendig vor. Die feinsinnige Kirchenmusikerin Charlotta Holmgren Németh begleitete auf dem Flügel, spielte die seltene Schlüsselharfe, Blockflöte und Piano.

Gustav Löwendahl beeindruckte mit seinem Solo vom „Stern in der Winternacht“, in das der Chor mehrstimmig einfiel. Bei „Children oft the wind“ konnte man den Wind stimmlich hören. Pastor Reinhard Witte sprach den Segen in das letzte Lied hinein und dankte schwedisch: „Tack så mycket!“ Gemeindeglied Brigitte Traumann richtete schwedische Grußworte an den Chor, der zum 11. Mal aus Malmö kam.

Von Elke Erdmann