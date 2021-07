Lückenschluss zum Fischland: Radweg zwischen Altheide und Klockenhagen fertig

Klockenhagen/Altheide

Da war ganz schön was los am Freitagvormittag in Klockenhagen. Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hatten sich dort versammelt, die Verkehrswacht war zugegen und etliche Mitglieder der Fahrradsparte des Ribnitzer SV. Der Grund: die offizielle Übergabe des Radwegs zwischen Altheide und Klockenhagen. Ines Worm, Vorsitzende des Ortsbeirates Klockenhagen, Heiko Körner, Leiter des Ribnitz-Damgartener Bauamtes, Stadtpräsident Hans-Joachim Westendorf und Peter Pfannkuchen vom Straßenbauamt schnitten das obligatorische Bändchen durch und gaben die neue Strecke für die etwa 30 Radler vor Ort frei.

580 000 Euro Baukosten

„Die Lücke, die wir hier schließen, verbessert die Anbindung der Fahrradfahrer an die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und Rostock“, sagte Heiko Körner. Etwa 580 000 Euro hat der Radweg gekostet. Bauherr war die Stadt Ribnitz-Damgarten, bezahlt hat die Summe das Straßenbauamt. Die Stadt bleibt Eigentümer des Weges und ist für den Unterhalt des Radweges zuständig.

Ines Worm, Ortsbeiratsvorsitzende Klockenhagen, Bauamtsleiter Heiko Körner, Stadtpräsident Hans-Joachim Westendorf und Peter Pfannkuchen vom Straßenbauamt durchschnitten das obligatorische Band zur Einweihung des neuen Radweges. Quelle: Robert Niemeyer

„Dieser Fahrradweg ist für uns eine Besonderheit“, sagte Peter Pfannkuchen. Denn üblicherweise ist das Straßenbauamt des Landes selbst Bauherr. Ursprünglich sollte der Lückenschluss von der B 105 nach Klockenhagen auch entlang der Landesstraße 21 erfolgen. Im Zuge der Planungen war jedoch der Schotterweg zwischen Altheide und dem Freilichtmuseum Klockenhagen entdeckt worden. Mit einer Asphaltdecke ausgestattet sei dieser Radweg nun in einem optimalen Zustand. Für den landwirtschaftlichen Verkehr ist der Weg zudem freigegeben. „Der Eingriff in die Natur ist bei diesem Bau geringer als wenn wir einen straßenbegleitenden Radweg an der L 21 gebaut hätten“, so Peter Pfannkuchen.

„Wir sind froh, nicht mehr diese Schotterpiste zu haben“, sagte Ines Worm, die den Dank an die beteiligten Behörden und Unternehmen richtete. Der Radverkehr nehme zu, sagte Horst Schacht, Vorsitzender des Sicherheitssauschusses der Stadtvertretung. Mit dem geplanten Tourismusprojekt auf Pütnitz sei noch mehr zu erwarten. Deshalb müsse der Ausbau des Radwegenetzes gefördert werden.

Altheide: Radweg auf der Nordseite der B 105 gefordert

Die anwesenden Bürger betonten außerdem noch einmal, dass auch in Altheide selbst eine Lösung gefunden werden müsse. Heißt: Der endgültige Lückenschluss zwischen dem Radweg von Gelbensande und dem neuen Radweg müsse nördlich der B 105 entlangführen. „Dann sind wir zufrieden“, so Horst Schacht.

Bislang steht hier im Raum, dass Radfahrer die B 105 künftig zweimal überqueren sollen, einmal auf die südliche Seite der Bundesstraße – im Gespräch ist hier auch eine weitere Ampel – und an der bereits existierenden Ampel auf die Nordseite. Kritisiert wird, dass diese doppelte Querung zu gefährlich sei. Vom Straßenbauamt hieß es zuletzt, dass geprüft werde, ob ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden kann. „Die zweimalige Querung ist der Planungsstand, aber von der Stadtvertretung und den Anwohnern nicht gewollt. Wir müssen mit dem Straßenbauamt nun eine Lösung suchen“, so Heiko Körner.

Tempo 50 in Altheide

In Altheide gilt neuerdings durchgängig Tempo 50. Quelle: Robert Niemeyer

Die Fußgängerampel in Altheide soll übrigens noch verlegt werden und zwar auf Höhe des neuen Radweges. Das soll im nächsten Jahr geschehen.

Grund zur Freude haben die Altheider außerdem seit Mitte der Woche. Denn ab sofort gilt in der Ortschaft durchgängig eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Jahrelang galt hier teilweise 70 km/h. Im Sinne der Verkehrssicherheit und des Lärmschutzes wurde immer wieder Tempo 50 gefordert und bereits vor Monaten beantragt, nun genehmigt und umgesetzt.

Von Robert Niemeyer