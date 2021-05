Lüdershagen

Richard Engel war einfach neugierig. Noch bevor die Archäologen der Lübecker Forschungsstelle Gruft, Dr. Regina und Dr. Andreas Ströbl, ihre im Dezember 2020 begonnene Arbeit in der Lüdershäger Georgskirche fortsetzen konnten, hatte der Fachmann für Restaurierung und Konservierung schon einmal „eine kleine Probegrabung“ in der Sakristei vorgenommen und Spannendes zu Tage gefördert.

„Es gibt dort tatsächlich in Teilen noch einen alten Fußboden. Den will ich zusammen mit den Ströbls freilegen. Und Fragmente einer alten Ofenkachel, nach erstem Eindruck aus dem 16. oder 17. Jahrhundert, werfen neue Fragen an den Raum auf. Wir werden uns mit dem Denkmalschutz besprechen müssen“, berichtet er. Schon das Alter der Sakristei ist unklar. Engel vermutet ihr Baujahr im 14. Jahrhundert. Ein dendrochronologisches Gutachten der alten Holztür wäre hilfreich. „Vorher aber muss der Gruft-Raum komplett beräumt und gereinigt sein“, sagt Richard Engel.

Älteste oberirdisch erhaltene Gruft Vorpommerns?

Seit 1738 diente die Sakristei der Familie des Kirchenpatrons Chrysantus Ehrenreich Eduard Vollrath Ramelow (um 1700-1756) und weiteren Verstorbenen als letzte, aber nicht ungestörte Ruhestätte und ist möglicherweise die älteste oberirdisch erhaltene Gruft Vorpommerns. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte Engel ihren Zugang freigelegt, die uralte Tür zur Sakristei geöffnet und sich um die Finanzierung der fachkundigen Dokumentation und Konservierung aus LEADER-Programm und Patronatsmitteln gekümmert.

In der Gruft weist Dr. Andreas Ströbl auf typisch barocke Beschläge am Sarg des Kirchenpatrons hin, zwei Teile Zinn auf ein Teil Blei: „Das glänzt schön, wenn es neu ist“. Zwei Engel halten eine Krone, die für Leben oder Gerechtigkeit stehen kann, Akanthusblätter winden sich um das Bürgerwappen, das „wie ein Adelswappen aufgemacht ist. Eine handwerklich sehr gute Arbeit.“

Einzigartiges entdeckt

Einzigartig aber sind die Griffbeschläge des Sarges der ersten Frau Ramelows, Anna Dorothea, weil auf ihnen Initialen und Sterbedaten vermerkt sind. „Das haben wir so noch nie gesehen“, sagt der Restaurator. Die Schilde sind versilbert, die Eisengriffe ziseliert, eine sehr aufwendige Arbeit. „Sie atmet Knorpelwerk, zitiert hochbarocke Ornamentsprache, wenngleich wir schon ins Rokoko ‚rübergleiten’ wollen“, verfällt Dr. Andreas Ströbl amüsiert lächelnd in “Kunsthistorikersprech“ und zeigt eine weitere Besonderheit.

Henryk Kazmierczak und Alexander Ackermann sieben. Quelle: Susanne Retzlaff

„Sarg 5“ steht inzwischen im Kirchenschiff, wer in ihm bestattet wurde, ist nicht bekannt. Die Totentruhe ziert ein Beschlag mit ausgestanztem Text: „Erbarme Dich. Erbarme Dich, Gott mein Erbarmer über mich!“ Solche Beschläge habe er in noch keiner Gruft gesehen, erklärt Dr. Andreas Ströbl. Die Worte können auf die Melodie „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ gesungen werden.

Tatkräftig unterstützt wurden die Lübecker Experten in diesem Frühling von Studenten aus Potsdam. Alexander Ackermann und Henryk Kazmierczak haben sich dort für Konservierung und Restaurierung Fachrichtung Metall eingeschrieben. „Das hier ist genau unser Job. Schön ist es auch, einmal indoor zu graben.“ In Lüdershagen bargen und siebten sie unter anderem das Material unter „Sarg 5“. Überwiegend „fluffig“ gab es zarte Kupfernadeln, Tierknöchelchen und Insekten-Kokons frei. Vereinzelte Münzen vom Mittelalter bis zur DDR-Zeit tauchten auf, vermutlich verloren von Besuchern der Sakristei und Gruft.

Auffällig wenig Texitilreste gefunden

Als gelöst darf nun das Rätsel um den bestatteten „Mann mit Hund“ gelten. „Der Hund war für die Katz“, sagt Richard Engel und lächelt. Tatsächlich waren es mindestens drei Katzen, die in den letzten Jahrhunderten Schutz und Nagetiere in der Gruft suchten und dort ihre letzte Ruhe fanden. Eine der Katzen hatte so gelegen, dass sie mit einem Hund verwechselt werden konnte. Zu den spektakulären aktuellen Funden gehören auch ein Glockenfragment, möglicherweise aus dem Mittelalter, und ein eher linker Lederstiefel, etwa Größe 46. „Biedermeier, kein Bauernschuh, ein Bürgerstiefel“, ist Dr. Regina Ströbl überzeugt und beschreibt das bessere „Outfit“ im frühen 19. Jahrhundert. Zu neu für den 1756 verstorbenen Kirchenpatron mit Adelsambition, der auf großem Fuß gelebt haben mag und in einem großen Sarg bestattet wurde.

Regina Ströbl zeigt einen der gefundenen Knöpfe. Quelle: Susanne Retzlaff

Die Archäologin durchsucht gerade “Schüttung“, birgt Knopfrohlinge aus Holz, die früher mit Stoff bezogen waren, glättet ein Strumpfband und sichert Stecknadeln. “Es gibt hier auffällig wenig Textilreste, das kann an Lagerung und Material liegen, Wolle und Leinen halten sich nicht so gut. Möglicherweise wurde oft im letzten Leinenhemd bestattet.“ Seide ist widerstandsfähiger, das verhalf der Expertin zu einem besonders schönen, anrührenden Fund: eine Totenkrone aus kleinen, miteinander verflochtenen, aus Seide gefertigten Myrtenblättern. Sie gehörte konfessionsübergreifend zur Totenausstattung unverheirateter Erwachsener, Jugendlicher und Kinder beiderlei Geschlechts und wurde vermutlich auf dem Kopf getragen.

Zustand der Bestatteten geht an die Würde

Der Sonntag vor ihrer Abreise hielt noch eine besondere Überraschung für die Lübecker Forscher bereit. In der Schüttung eines Erwachsenensarges aus dem 18. Jahrhundert fanden sie drei Hühner- und ein Gipsei. Es sind Auferstehungssymbole (Ostern), erklärt Dr. Andreas Ströbl, eine traditionelle Beigabe, bekannt seit dem 17. Jahrhundert. Die Anzahl aber und die Kombination mit einem Gipsei sei ungewöhnlich: „Das ist ein sehr schöner Befund.“

Weniger schön dagegen ist der Zustand der Bestatteten. „Das geht an die Würde, an jedem Sarg hängen Tränen“, gibt der Archäologe zu bedenken. Von den insgesamt 14 Totentruhen, darunter vier für Kinder, wurden zwölf gewaltsam geöffnet und geplündert. Einige Särge wurden leer vorgefunden, andere enthielten Überreste mehrerer Verstorbener.

Dafür seien nicht nur russische Soldaten verantwortlich, die 1945 wohl aus Angst vor der Organisation „Werwolf“, wie ein Zeitzeuge berichtete, jeden Winkel nach Waffen durchsuchten, sondern sicher auch Generationen von Dorfjugendlichen, die ihre „Mutproben“ ablegten. So sind für die Bestimmung von Alter und Geschlecht entscheidende Skelettteile verlorengegangen, was die Identifizierung der Bestatteten erheblich erschwert, zumal seit Kriegsende auch die Lüdershäger Kirchenbücher verschwunden sind.

Die Rückbettung der Bestatteten wird noch einmal einige Tage in Anspruch nehmen. Die Gebeine werden so gut wie möglich sortiert und Särgen zugeordnet. Die beiden unversehrt scheinenden Särge bleiben verschlossen, um die Totenruhe nicht zu stören.

