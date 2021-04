Lüdershagen: Straßenbau beschäftigt Gemeinde noch Monate

Barth

Noch für Monate wird die Ortsdurchfahrt von Lüdershagen gesperrt sein. Der Grund sind Straßenbauarbeiten. Der Landkreis lässt aktuell die Kreisstraße 3 (NVP 3) in dem Bereich sanieren.

Radweg zwischen Lüdershagen und Bartelshagen II geplant

Zwischen Lüdershagen und Bartelshagen soll im Zusammenhang mit der Straßensanierung, geplant für kommendes Jahr, auch ein Radweg gebaut werden. Quelle: Grafik Arno Zill

Während diese Arbeiten seit dem Frühjahr für Behinderungen sorgen, wird bereits über weiterführende Arbeiten, die Sanierung der Buckelpiste zwischen Lüdershagen und Bartelshagen II, nachgedacht. Auch dafür ist der Landkreis zuständig. Wie Lüdershagens Bürgermeisterin Gerhild Balzer auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung am Montagabend informierte, sei vom Planungsbüro der Vorschlag eingebracht worden, im Zuge der Bauarbeiten dort auch gleich einen straßenbegleitenden Radweg zu bauen.

Ein Vorschlag, den nicht nur sie befürwortet hat. Auch Wolfgang Pierson, Bürgermeister der Gemeinde Saal, zu der der Ort Bartelshagen II gehört, habe diesem zugestimmt. Nun dränge schon fast die Zeit. „Denn der Landkreis erwägt, die Arbeiten schon im kommenden Jahr durchzuführen“, berichtet Gerhild Balzer.

Gemeinde investiert in Beschilderung

Der Radweg mache Sinn, weiß man in der Gemeinde. Denn diese wird aufgrund ihrer Lage – sie liegt zwischen der Vinetastadt Barth und der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten – von zahlreichen Radtouristen genutzt. Innerhalb des Ortsteils Lüdershagen bestehe jedoch das Manko, dass es keine gute Ausschilderung sowohl zu den umliegenden Ortschaften und Sehenswürdigkeiten im Küstenvorland als auch zu den Einrichtungen und Zielen innerhalb des Ortes gebe. Nicht selten würden die Pedalritter dann orientierungslos im Ort stehen.

Diesbezüglich soll nun Abhilfe geschaffen werden. Hinweis- beziehungsweise Werbetafeln und Richtungsweiser sollen aufgestellt werden. Geplant sind zwei Hinweistafeln, die gegenüber der Kirche an der Feuerwehr und am Abzweig nach Divitz-Spoldershagen stehen sollen. Auf den Tafeln ist jeweils eine große Übersichtskarte, auf der Sehenswürdigkeiten und Zielpunkte in Lüdershagen und in den angrenzenden Gemeinden und touristische Wege gezeigt werden, sowie Information zur Gemeinde Lüdershagen. Flankiert werden sollen die Hinweistafeln mit einer Sitzgruppe für den Aufenthalt von Radfahrern und Wanderern. An Kreuzungspunkten sollen zudem Richtungsweiser errichtet werden. Diese sollen mit Kilometrierung zu den umliegenden Ortschaften und auch Sehenswürdigkeiten weisen.

Ein Projekt, mit dem die Gemeinde die Lokale Leader-Aktionsgruppe Nordvorpommern überzeugt hat. Diese hat das rund 7500 Euro teure Vorhaben als förderfähig eingestuft und auf die Prioritätenliste gesetzt.

Ortsdurchfahrt Lüdershagen: Erster Abschnitt Ende Juni fertig

Die Ortsdurchfahrt Lüdershagen wird in drei Abschnitten saniert. Aktuell laufen die Arbeiten in der Langen Reihe ab Ortseingang bis kurz vor dem Abzweig „Zur Heide“ (roter Abschnitt). Quelle: Grafik Arno Zill

Während man sich schon Gedanken über die zukünftigen Arbeiten macht, laufen die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt – in der Langen Reihe vom Ortseingang bis kurz vor dem Abzweig „Zur Heide“ – nach Plan, wie Alexander Petters, Bauleiter von der Firma Groth & Co. Bauunternehmung GmbH aus Rostock, informiert. Es ist der erste von insgesamt drei Bauabschnitten im Ort. Aktuell werde in dem Bereich die Regenwasserleitung hergestellt. Der spätere Baubeginn aufgrund des starken Schneefalls und des Frostes im Februar habe den Fertigstellungstermin kaum nach hinten geworfen.

Einzig der Umstand, dass die Edis AG noch ein Versorgungskabel auf einer Strecke von 200 Metern umlegen muss, das Kabel sonst unter der Straße verliefe, könnte noch für einen kleinen zeitlichen Verzug sorgen. „Aber bis Ende Juni sollte der Abschnitt fertig sein“, informiert er.

Auch der nächste Abschnitt, so der Plan, soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Beim letzten Abschnitt – zwischen Konsumstraße und Kirche – gebe es jedoch noch keine Lösung für die Regenentwässerung, weiß Bürgermeisterin Gerhild Balzer. „Es kann sein, dass die Arbeiten in diesem Abschnitt erst im kommenden Jahr durchgeführt werden können“, informiert sie.

