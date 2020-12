Lüdershagen: Überraschende Funde in der Gruft der ehemaligen Sakristei

Lüdershagen

Erst drei Tage waren sie da, die Doktoren Regina und Andreas Ströbl, Archäologen der Lübecker Forschungsstelle Gruft, und schon bedarf manche Annahme über die Begräbnisstätte in der ehemaligen Sakristei der Lüdershäger Georgskirche der Revision. Gemeinsam mit Richard Engel, dem dortigen Fachmann für Restaurierung und Konservierung, der im September die Gruft geöffnet hatte (OZ berichtete), verschafften sie sich noch im Herbst einen Überblick. War man bisher von acht Erwachsenen und drei bestatteten Kindern ausgegangen, so ergab eine erste Bestandsaufnahme insgesamt 14 erhaltene Särge, darunter vier für Kinder, nennt Engel neue Zahlen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Totenkopf und Stundenglas

„Noch bis weit in das 19. Jahrhundert hinein wurde jeder Sarg als Einzelstück angefertigt und ist so individuell wie der darin Bestattete“, erklärt Regina Ströbl. Überwiegend sind sie schlicht gehalten, drei Särge der Ramelows fallen jedoch durch besondere Gestaltungsmerkmale wie Griffbeschläge mit Totenkopf und Stundenglas als Symbol für die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens auf.

Anzeige

Während seine einstige schwarze Textilbespannung für die Lübecker Experten nicht wirklich außergewöhnlich ist, überrascht der Sarg der ersten Frau des Lüdershäger Patronatsherrn mit seinen Griffbeschlägen. Auf ihnen sind mit „ADR 1738“ die Initialen der Bestatteten Anna Dorothea Ramelow und ihr Sterbejahr festgehalten. „Das haben wir woanders noch nicht gesehen, das ist in der Tat bisher einzigartig“, bestätigt Dr. Regina Ströbl.

Richard Engel, Dr. Regina Ströbl und Dr. Andreas Ströbl Quelle: Susanne Retzlaff

Insgesamt haben Feuchtigkeit und Schimmel dem Holz stark zugesetzt, aber auch durch Vandalismus seien Särge und die innenliegenden Leichname beschädigt worden, beschreibt die Archäologin ein „nicht ungewöhnliches Schadensbild“.

Särge gewaltsam geöffnet

Noch im September meinte man, dass die Bestatteten bis zum Anfang der 1990er-Jahre, als das Gemäuer stabilisiert werden musste, ungestört in ihrer Gruft ruhten. Nun aber sieht es so aus, als seien bereits früher alle Särge schon einmal gewaltsam geöffnet worden, einige seien sogar leer, berichtet Engel. Und tatsächlich habe er einen Zeitzeugen in der Gemeinde gefunden, der von russischen Soldaten zu berichten wusste, die 1945 wohl aus Angst vor der Organisation „Werwolf“ jeden Winkel nach Waffen durchsuchten und in das Gewölbe eingebrochen waren. „Das erklärt auch, warum es doch auf den zweiten Blick so ein Chaos in der Gruft gibt.“

Drei Fragen an die Forscher OZ: Was beschäftigt Sie, wenn Sie eine Gruft oder einen Sarg öffnen? Regina Ströbl: Außer der wissenschaftlichen Erkenntnis steht für uns die Wiederherstellung der Würde der Bestatteten und des Ortes im Fokus. Dass in Grüften viel Schmuck und Ähnliches vermutet wird, fälschlicherweise, ist offenbar Anreiz, dort einzudringen. OZ: Immer wieder begegnen Sie bei ihrer Arbeit auch purer Zerstörungswut, Trophäenjagd und Gewalt gegen Tote, wie gehen Sie damit um? Regina Ströbl: Wir sind erschüttert, zu was Vandalismus fähig ist und wollen das wieder in Ordnung bringen. Wir entwickeln ein Konzept, dem Schaden zu begegnen, damit die Würde dieses Ortes und der Bestatteten wiederhergestellt werden kann. Geschlossene Särge öffnen wir nicht, außer, es ist aus restauratorischen Gründen unbedingt notwendig. Sonst würden wir ja selbst den Sarg nur beschädigen und die Totenruhe stören. OZ: Hat die Beschäftigung mit diesen Bestattungen für sie eine besondere Qualität? Regina Ströbl: Das Schöne an der Arbeit in Grüften ist, dass diese hinterher wieder sichtbar sind, erhalten werden. Bei anderen archäologischen Ausgrabungen steht hinterher oft ein Parkhaus oder eine Autobahn an dem Platz.

Sarginhalte und Bestattungsreste finden sich auf und in der Bodenschicht, die Engel auf 20 Zentimeter Tiefe schätzt. Knochen und Kleidungsreste konnten dort beobachtet werden, nicht jedoch Spuren von Beigaben, wie sie immer wieder in Särgen vermutet werden. „Alles wird gesiebt und durchgesehen, dokumentiert und zugeordnet. Schwierig ist es bei Kinder-, vor allem bei Säuglingsknochen, da sich an ihnen noch keine geschlechtsspezifischen Merkmale feststellen lassen und auch die Kleinkindkleidung nicht zwischen Junge oder Mädchen unterscheidet“, beschreiben Ströbls einen wesentlichen Teil der Forschungsarbeit, die noch vor ihnen liegt.

„Wir müssen zunächst, sofern noch möglich, Alter und Geschlecht der Personen bestimmen, um diese Angaben dann mit Kirchenbüchern und/oder Sterberegistern, sofern vorhanden, abgleichen zu können.“ Erst dann könne man vielleicht weitergehende Aussagen über die Bestatteten machen. Selbst der berühmte „Mann mit Hund“ lässt sich derzeit nicht bestätigen.

Im Turmzimmer der Lüdershäger Kirche werden die Särge gelagert. Quelle: Susanne Retzlaff

Nachdem neun der Särge vorläufig im Turmzimmer des Gotteshauses untergebracht wurden, kamen in der Sakristei bauliche Besonderheiten wieder zum Vorschein. „Der Raum an sich scheint noch sehr spannend zu werden,“ freut sich Engel. Ob es sich bei dem steinernen Podest und den zwei ungewöhnliche Nischen wirklich um einen frühen Altar mit benachbarter Piscina sowie ein „Heiliges Grab“ handeln könnte, „wird 2021 untersucht werden“, ergänzen die Ströbls Zukunftspläne.

Lesen Sie auch:

Särge werden restauriert

„Wir stehen erst am Anfang der Untersuchung. Im Frühjahr werden wir weitermachen, sobald es die Temperaturen zulassen, und mit der eigentlichen Reinigung und Konservierung beginnen. Die Kirche in Lüdershagen hat eine wunderbare Atmosphäre, sie birgt viele kleine Geheimnisse und Geschichten. Wir sind hier sehr herzlich aufgenommen worden und sind bei der Arbeit in der kalten Jahreszeit sehr froh gewesen über ein warmes Gemeindehaus mit Kaffeeküche.“

Nun ist die Gruft vorerst wieder verschlossen, erklärt Richard Engel, der die vielen kleinen Spuren, morsches Holz, Stecknadeln und Knochensplitter vor Besuchertritten schützen will. „Das Projekt soll pietätvoll durchgeführt werden, das ist Ströbls und mir sehr wichtig.“ Für die abschließende würdevolle Bestattung werden die Särge restauriert, in diese werden dann die noch vorhandenen, anatomisch korrekt ausgelegten sterblichen Überreste gelegt, in ein weißes Laken gebettet. „Überall, wo wir sind, fragen wir nach ausrangierten weißen Bettlaken, die heute kaum mehr genutzt werden und noch in manchem Schrank liegen“, erklärt Dr. Regina Ströbl. Und natürlich werden auch die nicht mehr zuzuordnenden Gebeine in Kisten bestattet.

Von Susanne Retzlaff