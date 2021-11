Lüdershagen bei Barth gegen großen Solarpark

Grünau

Er sollte 102 Fußballfelder groß werden, der Solarpark in der Gemeinde Lüdershagen. Doch den fruchtbaren Acker, auf dem er errichtet werden sollte, den will die Gemeinde nun nicht komplett zweckentfremden lassen. Aber auch gegen erneuerbare Energien sperrt sich die Kommune nicht, hat sogar eine Lösung, wie sie aus dieser Zwickmühle kommt.

Lüdershagen hat sich bereits vor einiger Zeit für die Produktion von Solarenergie ausgesprochen. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass aufgrund des aktuellen Raumentwicklungsprogramms keine Windräder in unserer Gemeinde gebaut werden dürfen. Allerdings sind wir auch der Meinung, dass es Alternativen zu Atomkraftwerken geben muss, wollen gern unseren Beitrag dazu leisten“, sagt Lüdershagens Bürgermeisterin Gerhild Balzer.

Strom für 27 000 Haushalte sollte erzeugt werden

Aus diesem Grund hat die Volksvertretung im Dezember letzten Jahres für den Bau einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage im Siedlungsbereich Grünau – östlich des Ortsteils Lüdershagen, westlich des Ortes Spoldershagen und nördlich der B 105 – gestimmt. Rund 91 Hektar misst die Fläche, von der sich rund 73 Hektar für die Bebauung mit Anlagen eignen. Der Solarpark hat jährlich etwa 27 000 Haushalte mit Solarstrom versorgen sollen. Die jährliche CO2-Einsparung dabei: circa 72 000 Tonnen laut der Anumar Solar GmbH aus Ingolstadt.

Bereits im Oktober 2020 hat sich die Gemeindevertretung mit den Plänen des bayrischen Unternehmens, einen Solarpark auf der Fläche zu errichten, beschäftigt. Das Unternehmen, das 2010 gegründet worden ist, projektiert, errichtet und betreibt Solarkraftwerke in Deutschland und Chile. Im Dezember hat die Gemeindevertretung von Lüdershagen schließlich die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für einen Solarpark beschlossen. Im Juli dieses Jahres sind der Vorentwurf einschließlich des Vorhaben- und Erschließungsplans und der Vorentwurf der Begründung zur Einsicht ausgelegt worden – so dass sich jeder die Pläne angucken kann, gegebenenfalls Einwände äußern kann.

Zehn Hektar Solarpark bringt eine Million Euro Gewerbesteuer

Hier ist ursprünglich der große Solarpark geplant gewesen. Quelle: Arno Zill

Vorangegangen ist eine ausführliche Erläuterung des Anumar-Geschäftsführers Andreas Klier, in der er den Vorteil für die Gemeinde deutlich gemacht hat. Der Solarpark sei ein eigenständiger Gewerbebetrieb, hat dieser erklärt. Bedeutet: Per Gesetz fließen 90 Prozent der Gewerbesteuern in die Kasse der Gemeinde, in der der Park steht. Klier seinerzeit: „Wenn man im städtebaulichen Vertrag auch als Firmensitz Lüdershagen vereinbart, bekommt die Gemeinde die gesamte Gewerbesteuer.“

Laut Firmenprospekt ist für eine Fläche von etwa zehn Hektar mit einem „Gewerbesteueraufkommen von etwa einer Million Euro während der Gültigkeit des Bebauungsplanes“ zu rechnen.

Wie Gerhild Balzer informiert, hat es letztlich aber Einwände gegeben. Und auch in der Gemeindevertretung hätten sich schließlich doch Stimmen geregt, dass kostbares Ackerland einfach zu schade sei, um es mit einer riesigen Fotovoltaik-Anlage für die Landwirtschaft unbrauchbar zu machen.

Statt eines großen nun zwei kleine Solarparks geplant?

Doch die Einnahmen möchte man sich in Lüdershagen nicht entgehen lassen. Und auch weil man seinen Teil dazu beitragen möchte, dass sogenannter grüner Strom produziert wird und letztlich durch die Leitungen fließt, ist nach einer Lösung gesucht worden.

In der Gemeinde hat man sich dazu entschlossen, der Anumar GmbH zu genehmigen, dass sie auf 30 Hektar von den zuvor 73 Hektar eine Solaranlage errichten darf. Zusätzlich, so informiert die Bürgermeisterin, sei dem Unternehmen eine Fläche südlich der Bundesstraße 105 bei Heidberg angeboten worden. „Diese ist rund 17 Hektar groß. Soweit ich weiß, haben sich Flächeneigentümer und Anumar dazu schon verständigt“, berichtet sie.

Für die Gemeinde bedeutet dies nun aber wieder, zunächst die Voraussetzungen zu schaffen, dass eine Solar-Anlage dort entstehen darf. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan muss aufgestellt werden, der die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen dort schafft. Ein entsprechender Beschluss ist auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung gefasst worden.

Was das bayrische Unternehmen dazu sagt

Fast die Hälfte weniger an verfügbarer Fläche und zwei kleine statt einem großen Solarpark: Lohnt es sich für das bayrische Unternehmen dennoch, an der Küste zu investieren? „Ja“, heißt es aus dem Unternehmen. Es bleibe bei einem Solarpark, der dann nur aus zwei Teilflächen bestehe.

Bei etwa 30 Millionen Euro liege die Investitionssumme für diesen 50-MW-Solarpark. Durch diese Anlage können 12 000 Haushalte mit eigenem Umspannwerk mit Strom versorgt werden.

Für die Gemeinde, so die aktuellen Schätzungen, springt eine Gewerbesteuer von insgesamt fünf Millionen Euro heraus.

Von Anja Krüger