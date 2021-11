Lüdershagen

Die Investitionssumme ist nicht unerheblich, die die Gemeinde Lüdershagen auszugeben gedenkt. Gehweg und Buswendeschleife, Straßenbeleuchtung, Digitalisierung der Grundschule, ein Anbau für die Feuerwehr und nicht zuletzt ein Hortgebäude: Rund 1,2 Millionen kostet das. Hinzu kommen die Planungskosten, die von der Gemeinde bereits aufgebracht worden sind oder 2022 noch geleistet werden müssen.

Allein kann die südwestlich von Barth gelegene Kommune das nicht stemmen. Sie hofft auf Fördergelder. Und die Hoffnung sei nicht unbegründet, wie Bürgermeisterin Gerhild Balzer informiert.

Mit Hortgebäude in die Zukunft investieren

„Priorität hat im kommenden Jahr unsere Grundschule“, sagt sie. Mit dem neuen Gehweg, der Straßenbeleuchtung und der Buswendeschleife ermöglicht die Gemeinde einen sicheren Schulweg. Mit dem Hortgebäude möchte die Gemeinde ihre Bildungseinrichtung aufwerten und ihrem Anspruch, jedem Grundschulkind einen Hortplatz zu ermöglichen, Rechnung tragen. „Aktuell haben wir in dem Schulgebäude einen separaten Hortraum und ein Essenraum. Ein Klassenraum wird als zusätzlicher Hortraum genutzt. Das ist keine zufriedenstellende Lösung“, sagt die Bürgermeisterin. Deshalb sei geplant, den Schuppen auf dem Gelände zum Teil abzureißen und an der Stelle ein Hortgebäude zu errichten. „Die Bausumme beträgt gegenwärtig rund 751 000 Euro“, informiert Gerhild Balzer. Fördergelder seien bereits in Aussicht gestellt, aber noch nicht bewilligt worden. „Wir haben Gespräche mit dem Landkreis geführt. Wir rechnen mit Fördermitteln in Höhe von 480 000 Euro“, berichtet sie weiter.

Bau für 2023 geplant

Allerdings müssen sich Eltern, Kinder, Kollegium, die Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Hortträger und nicht zuletzt auch die Gemeinde wohl noch ein wenig gedulden. „Wir rechnen erst zum Ende 2022 mit einer konkreten Fördermittelzusage, so dass dann im Jahr darauf gebaut werden kann“, informiert sie. Sollte jedoch die Zusage vorher kommen, sei die Gemeinde so weit vorbereitet, dass der Bau auch noch im kommenden Jahr beginnen kann. Rund 112 000 Euro an Planungskosten stehen auf alle Fälle auf der Soll-Seite des kommunalen Haushalts, den die Gemeindevertretung am Montagabend beschlossen hat.

Aktuell werden am Schulstandort Lüdershagen 32 Grundschülerinnen und Grundschüler im Hort betreut. „Mit dem neuen Hortgebäude erhöht sich die Platzkapazität dann auf 44“, berichtet die Bürgermeisterin. Mit der neuen Regelung, dass ab 2026 jedes Grundschulkind Anspruch auf einen Hortplatz haben soll, habe die Entscheidung für diese Investition nichts zu tun. „Diese haben wir vorher gefällt“, sagt sie. Aber tatsächlich ist die Gemeinde somit gewappnet. Denn in der Gemeinde Saal, die zum Einzugsbereich der Grundschule gehört, werde ebenfalls ein Hort betrieben.

In Sachen Digitalisierung der Thomas-Müntzer-Schule im Ort Lüdershagen sollen 50 000 Euro investiert werden – nicht für Technik, sondern um die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. „Die Lehrer haben sich sogenannte Smartboards ausgeguckt – Tafeln, die digitales Lernen ermöglichen, an denen aber auch ganz herkömmlich geschrieben werden kann“, berichtet die Bürgermeisterin.

Gehweg, LED-Straßenbeleuchtung und Buswendeschleife in einem Ritt

Gut zu Fuß sollen die Schülerinnen und Schüler, aber auch Einwohner und Gäste künftig durch den gleichnamigen Ort bei Ribnitz-Damgarten kommen. Bislang ist dies zumindest auf dem Abschnitt zwischen Kirche und Einmündung zur Konsumstraße schwierig. Ein Gehweg fehlt und die Beleuchtung ist eher dürftig.

Im kommenden Jahr wird Abhilfe geschaffen – im Zusammenhang mit der Sanierung der Kreisstraße 3, die der Landkreis Vorpommern-Rügen realisiert. Diesbezüglich sind die ersten Arbeiten bereits abgeschlossen. Die weiteren Arbeiten werden 2022 begonnen, da der Kreistag erst im Dezember über die Vergabe der Bauleistungen entscheidet, informiert der Landkreis. Der zunächst avisierte Fertigstellungstermin etwa Ende Mai kann damit nicht gehalten werden.

Und damit muss in Lüdershagen ein wenig länger auf den Gehweg und LED-Beleuchtung sowie Buswendeschleife gewartet werden.

Feuerwehrgebäude bekommt Anbau

Mehr Platz für die Feuerwehr: Auch diese Meldung kann mit dem beschlossenen Haushalt der Gemeinde kundgetan werden. Die Brandschutzbedarfsplanung habe diese Investition aufgezeigt, berichtet Gerhild Balzer. Es mangele an Lagerraum, zeige dieses Papier auf. „Nun soll an der linken Seite, wenn man vor dem Feuerwehrgebäude steht, ein Anbau errichtet werden, in dem zwei Räume Platz für Technik schaffen. Dies entlastet dann den Raum, in dem die Kleidung der Kameradinnen und Kameraden deponiert ist“, berichtet sie.

Auch für dieses Vorhaben hat die Gemeinde einen Antrag auf Fördermittel gestellt. „In diesem Fall ist es ähnlich wie beim Hortgebäude: Der Antrag ist gestellt, eine Bewilligung gibt es noch nicht. Und auch dort kann zeitnah mit dem Bau begonnen werden, wenn Fördergelder bewilligt worden sind“, informiert die Bürgermeisterin, die recht zufrieden ist mit dem Paket, das die Volksvertretung geschnürt hat.

Geld knapp: Kaputte Straßen müssen warten

„Wünsche gibt es immer“, sagt sie, hat auch ein Beispiel parat. Die gemeindeeigenen ländlichen Wege hätten Reparaturen vonnöten. „Als die Straßen vor etwa 20 Jahren im Rahmen des ländlichen Wegebaus saniert wurden, sind sie auf eine Breite von drei bis dreieinhalb Meter ausgebaut worden. Heute ist die landwirtschaftliche Technik allerdings viel breiter und schwerer, fährt dadurch die Ränder kaputt“, erklärt Gerhild Balzer. Leisten aber könne sich die Gemeinde die Reparatur aktuell nicht, zu hoch seien die Kosten. Ein Beispiel: Die Sanierung von fünf rissigen Stellen in einer Straße in Kronsberg koste 9000 Euro, begründet die Bürgermeisterin. Das Gros der Straßen sei allerdings in Ordnung, betont sie abschließend.

Von Anja Krüger